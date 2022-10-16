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Майже по всій території України повітряна тривога. На Київщині працює ППО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ппо

Наразі майже по всій території України оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Тим часом, телеграм-канали повідомляють про роботу ППО на Київщині. Пресцентр Київської ОВА частково підтверджує цю інформацію. 

"Повітряна тривога майже по всій території України! Перебувайте в укриттях та зберігайте спокій. У жодному разі не фіксуйте та не викладайте в соцмережі роботу нашої ППО!", - йдеться у повідомленні.

Також телеграм-канали повідомляють, що дрони летять на захід України.

Також читайте: Через удар по Київщині в ОП закликали обмежити споживання електроенергії з 17.00 до 23.00 (оновлено)

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+25
Февраль-2022 - возьмём Киев за два дня!
Октябрь-2022 - московские парковки готовят под бомбоубежища
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16.10.2022 13:26
+7
у єтого дерьма маленткий кпд процентов 70 сбиваеться,то что какой то процент долетает єто понятно что никакое пво в мире не дает 100 гарантию,а зрадойобам абы только локти позаламывать и повыть что усьо пропало мегадроны атакуют
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16.10.2022 13:29
+6
відбій... пішов потроху по країні!
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16.10.2022 13:34
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Февраль-2022 - возьмём Киев за два дня!
Октябрь-2022 - московские парковки готовят под бомбоубежища
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16.10.2022 13:26 Відповісти
Пересрали, сер.
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16.10.2022 15:16 Відповісти
На жаль,і на наше нещастя лісапєди із гівна і палок стали дуже небезпечною для нас зброєю. Де зараз шапкозакідатєлі?
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16.10.2022 13:26 Відповісти
у єтого дерьма маленткий кпд процентов 70 сбиваеться,то что какой то процент долетает єто понятно что никакое пво в мире не дает 100 гарантию,а зрадойобам абы только локти позаламывать и повыть что усьо пропало мегадроны атакуют
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16.10.2022 13:29 Відповісти
Лучше быть зрадойобом и толкать зеленое правительство на решение проблем, чем надеть розовые очки и ******* на голубом глазу.
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16.10.2022 13:35 Відповісти
я проспал всю тревогу - наверное до меня не долетели - сработало ППО
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16.10.2022 22:41 Відповісти
во время войны вообще нужно забыть слово безопасность - и перестать ныть о твоего скулежа ничего не поменяется - если у тебя есть конкретные предложения решения проблемы - будь ласка в Генштаб там тебя поддержат ..
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16.10.2022 22:44 Відповісти
Кацаня прокинулась, похмелилась і знов за своє.
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16.10.2022 13:27 Відповісти
Буданов, не складно дізнатись в якому місті, на якій вулиці, в якому будинку, в якій квартирі живе сім'я рузького пдораса гінєрала суровікіна, який командує рузькими свинособаками в Україні. давай, роби як треба і не думай про наслідки. зло повинне бути покаране, інакше зла буде більше.
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16.10.2022 13:31 Відповісти
У нас вже відбій.
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16.10.2022 13:33 Відповісти
відбій... пішов потроху по країні!
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16.10.2022 13:34 Відповісти
Грош ціна тим санкціям якщо нелюдські режими можуть виробляти дрони та ракети.
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16.10.2022 13:39 Відповісти
так откажись от санкций - если им "грош цена" чего ноешь как те лузер?
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16.10.2022 22:45 Відповісти
Ти тупий як більшість рюззькаГаварящіх.
Треба не відмовлятися а посилити до того рівня щоб дійсно були санкції, щоб ні рашисти а ні їх посіпаки немогли нічого виготовляти.
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17.10.2022 02:46 Відповісти
это ты тупорылый малограмотный бот с британским прокси -
кому это надо баран?
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17.10.2022 03:02 Відповісти
Идина#уй тупе.
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17.10.2022 03:05 Відповісти
P. S. путин-***** нелюдь.
РФ - страна террорист.
Кацап - раб *********** нелюдь.
*****&рф&кацап - ПНХ (ЗА рюззкім воєнним карабльом).
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17.10.2022 03:07 Відповісти
ты что больной? кто поверит твоим писулькам для отмазки
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17.10.2022 04:54 Відповісти
Напиши так само щоб повірили що ти не кацап.
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17.10.2022 04:59 Відповісти
я перед больными на голову ботами не отчитываюсь!
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17.10.2022 05:08 Відповісти
От ти й спалився вінторогий.
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17.10.2022 11:52 Відповісти
сгинь кацап недорезанный
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21.10.2022 00:12 Відповісти
IRIS-T вирішили випробувати
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16.10.2022 13:45 Відповісти
тільки люди з маленьким інтелектом залучає ППО і літаки для
поротьби з шахідами
це все рівно що пуляти злитками золота по дронах
єсть більш простіші і дешевші способи знищеня дрона
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16.10.2022 14:49 Відповісти
откуда ты на своем протертом диване знаешь какие средства применяют против "шахидов"?
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16.10.2022 22:47 Відповісти
 
 