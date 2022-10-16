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Майже по всій території України повітряна тривога. На Київщині працює ППО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Наразі майже по всій території України оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Тим часом, телеграм-канали повідомляють про роботу ППО на Київщині. Пресцентр Київської ОВА частково підтверджує цю інформацію.
"Повітряна тривога майже по всій території України! Перебувайте в укриттях та зберігайте спокій. У жодному разі не фіксуйте та не викладайте в соцмережі роботу нашої ППО!", - йдеться у повідомленні.
Також телеграм-канали повідомляють, що дрони летять на захід України.
Топ коментарі
+25 Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар16.10.2022 13:26
+7 KosAn30 JT26
показати весь коментар16.10.2022 13:29
+6 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар16.10.2022 13:34
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Октябрь-2022 - московские парковки готовят под бомбоубежища
Треба не відмовлятися а посилити до того рівня щоб дійсно були санкції, щоб ні рашисти а ні їх посіпаки немогли нічого виготовляти.
кому это надо баран?
РФ - страна террорист.
Кацап - раб *********** нелюдь.
*****&рф&кацап - ПНХ (ЗА рюззкім воєнним карабльом).
поротьби з шахідами
це все рівно що пуляти злитками золота по дронах
єсть більш простіші і дешевші способи знищеня дрона