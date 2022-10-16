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Новини За кордономВійна в Україні Мобілізація в РФ
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мігранти (672) правозахисники (366) росія (47340) заробітчани (464) мобілізація (1507)

Мігрантам з Центральної Азії видають в Росії повістки, навіть якщо у них нема громадянства РФ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

мігранти,трудові

Росіяни б’ють та залякують мігрантів, змушуючи їх розписатися в отриманні повістки та вирушити вбивати українців.

Про це "Настоящему времени" розповіла правозахисниця, голова фонду "Тонг Жахоні" Валентина Чупік, повідомляє Цензор.НЕТ.

Вона розказала, що щодня отримує звернення від мігрантів з країн Центральної Азії, яких росіяни намагаються відправити на війну.

"Щоразу їх примушують, і щоразу це фізичне насильство. А у випадках людей, які мають умовні терміни, крім фізичного насильства застосовують також погрози перетворити умовний термін на реальний, відправити їх до в’язниці, де їх, знову ж таки, битимуть та відправлять на ту саму війну", - розповіла правозахисниця.

За словами Чупік, мігрантів, які відмовляються отримувати повістки, б’ють та катують і силою змушують розписуватися в їх отриманні.

Читайте: Мігранти, які вирушать воювати в Україну на боці РФ, можуть сісти до в’язниці, - посольство Узбекистану в Росії

Крім повісток про мобілізацію, мігрантам також пропонують підписати контракти зі ройською амією, каже правозахисниця. Приміром, в останні кілька днів групу з шести громадян Узбекистану, які відбувають покарання в Башкірії, б’ють та змушують підписати контракти на службу в ЗС РФ.

Також, як каже правозахисниця, контракти на службу в російській армії можуть підкладати мігрантам у пачку документів, які треба підписати для продовження робочого контракту. Таке відбувалося у державній бюджетній установі "Жилищник" в Москві.

"Уявіть собі, людину змушують, на неї кричать: "Швидко розпишися отут, отут, отут..." і підсовують на підпис величезне число документів. Навіть цілком грамотна людина, яка добре володіє роійською мовою може елементарно не встигнути прочитати, а тут ми маємо справу з людьми, які погано володіють російською мовою, які перебувають під сильним психологічним тиском. І так, вони підписують, підписують з дурості", - каже правозахисниця.

Також читайте: Кремль використовує лідерів етнічних меншин для мобілізації добровольців, - ISW

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+14
То хто їм доктор. Хай їдуть додому.
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16.10.2022 13:29
+9
Нелюдські режими завжди так поводяться. Раби завжди будуть биті. Нічого нового.
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16.10.2022 13:29
+7
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16.10.2022 13:47
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равшана? джамшуд? полковник равшанов лейтенант джамшудов
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16.10.2022 13:28 Відповісти
тому і Рахмон втикав )(уйлу на їх зїзді..шо ставлення ,як до недолюдей
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16.10.2022 13:29 Відповісти
Там карєнних Джамшудов пів росії.
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16.10.2022 13:30 Відповісти
То хто їм доктор. Хай їдуть додому.
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16.10.2022 13:29 Відповісти
Ніззя. Нацальніка запрєщаєт.
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16.10.2022 13:54 Відповісти
Нелюдські режими завжди так поводяться. Раби завжди будуть биті. Нічого нового.
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16.10.2022 13:29 Відповісти
Азіяти здриснуть звідти, а хто ж буде вулиці мести.
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16.10.2022 13:31 Відповісти
З хорошого голоду кацапи самі будуть язиками вулиці вилизувати
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16.10.2022 15:26 Відповісти
не ху.й шастать...)
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16.10.2022 13:33 Відповісти
В правильному напрямку йде рашка, події у белглроді тому доказ ... Forza, Узбекистан, не стримуйте себе ...
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16.10.2022 13:33 Відповісти
Вони думають чужими руками воювати? Але таким чином кацапи налаштують проти себе народи Азії. Війна це проблема в головах кацапів бо вони живуть минулим а не теперішнім.
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16.10.2022 13:36 Відповісти
А шо так можно было?
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16.10.2022 13:40 Відповісти
Это не мобилизация, а просто треш. Питун ищет тупо лохов
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16.10.2022 13:43 Відповісти
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16.10.2022 13:47 Відповісти
Тут уж никак не обоснуешь за что им сдыхать. Но Равшаны-такие Драмшуты)
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16.10.2022 13:56 Відповісти
і кому потрібна ця імперія? тільки імператору і придворним! перебити їх всіх треба, чому народи сидять? чекають смерті?
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16.10.2022 14:04 Відповісти
повтікали до Європи, Казахтану, Грузії, в Монголію...
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16.10.2022 14:56 Відповісти
Дайош постоянные белгородские инциденты.
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16.10.2022 14:16 Відповісти
Абдулла, поджигай!
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16.10.2022 14:30 Відповісти
А почему МОЛЧИТ АМНЕСТИ ІНТЕРНЕЙШНЛ? Или только украинцы у них плохие

И посольства стран центральной Азии молчат
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16.10.2022 15:02 Відповісти
А вас дивує чому ПНХ і компанія так тягнуть за Середньою Азією, Сирією Туреччиною Іраном. Бо вся верхівка РФ це СЕМІТИ. А в приведених країнах населення це кровні брати теж СЕМІТИ.. ТАК само як араби та євреї це теж семіти от тільки релігія різна
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16.10.2022 15:32 Відповісти
не пишiть маячню, просто рашистам потрiбно гарматне м'ясо, будь яке, будь хто.
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16.10.2022 16:21 Відповісти
Турки і більшість Центральної Азії тюрки Іран це переважно індоєвропейці ну а Сирія ну тут ви вгадали.
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16.10.2022 16:35 Відповісти

нет подлее и лживей тварей, чем *********.
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16.10.2022 16:19 Відповісти
 
 