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війна (56913) Херсонщина (4363) Гуменюк (698) Керченський міст (363)

Росіяни намагаються зібрати сили в кулак на півдні. Але навіть природа - на боці України, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ворог,кацап,русня,орк

На південному напрямку російські війська намагаються згрупуватися, але мають величезні проблеми з поставками зброї та техніки.

Про це в ефірі телемарафону повідомила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Обстановка на самій лінії фронту досить напружена, оскільки ворог намагається зібрати всі наявні сили в такий собі кулак, для нанесення уражень. Але все ж таки постійно (має складнощі. - Ред.)… і мобілізоване поповнення розбігається", - сказала вона.

За словами Гуменюк, у окупантів критичне становище зі спорядженням, бо 75% резервів раніше постачали через Кримський міст.

"Наразі навіть море на нашому боці, навіть природа проти того, щоб у них там щось функціонувало. Пороми зупинено через вітер. Неможливо здійснювати сполучення між точками через (Керченську) протоку. Тому вони дійсно потерпають через нестачу обладнання, боєкомплектів, військової техніки", - сказала речниця.

Слухайте: "Я хочу домой приехать хотя бы живым. Укропы как начали стрелять, у меня чуть душа не выпала", - окупант розповідає дівчині про ситуацію на Херсонщині. АУДIО

Гуменюк додала, що, підтягуючи резерви з Криму, окупанти вже навіть не переправляють їх на правий берег Дніпра, де розгортаються бойові дії, а навпаки, вишукують способи з правого підтягнути на лівий те, що ще лишилося живе.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+31
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16.10.2022 13:51
+24
Таке враження іноді складається, що такими повідомленнями , хочуть викликати співчуття до кацапів. Хай повиздихають зі своїми проблемами
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16.10.2022 13:44
+24
Оце прочитала ваш комент ,та згадала учорашні світлини від Зе , де у бліндажі пічка з цегли, підлога вкрита плиткою, триметровий стіл та скамійки...Якщо вже підтримувати українців ,то не брехнею,а допомогою арміі,усією можливою допомогою! А Зе грається у Напалеона,а теплий одяг ЗСУ висилає Фінляндія як гуманітарну поміч, поки хоч одна зелена сволота не дала копійчину на армію,та не скоротила свої космичні зарплати.
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16.10.2022 13:56
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Росіяни намагаються зібрати сили в кулак

Правильно, рузьге: погонять Дуньку Кулакову щас самое оно!
Гы...
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16.10.2022 13:41 Відповісти
Кримський міст ?
Вам добре відомо, що по ньому зілізницею цілодобово йдуть потяги зі зброєю !
Про це є купа відео кримчан !
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16.10.2022 15:20 Відповісти
а я говорив...осінь...зима ..шторми
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16.10.2022 13:41 Відповісти
Таке враження іноді складається, що такими повідомленнями , хочуть викликати співчуття до кацапів. Хай повиздихають зі своїми проблемами
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16.10.2022 13:44 Відповісти
у мене не складається таке враження...я задоволений будь якою інфою що в них складнощі, хай повиздихають
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16.10.2022 14:15 Відповісти
Ви не праві.....це піднімає наш дух та сили,ми з більшим ентузіазмом допомагаємо армії.
Про це треба обов'язково писати,адже наші сини на фронті,рідко телефонують,і це єдине джерело інформаціїї про ситуацію на передовій.
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16.10.2022 14:57 Відповісти
Вже бл#дь 8 місяців засирають Українцям голови "росіяни у паніці, росіяни біжуть, росіяни немають постачання " .... навіщо вони це роблять ? Кожен хто має когось на фронті знає що ситуація дуже складна й по арті у рашистів й досі перевага! Дістали цими "солодкими казками" для вух!!!
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16.10.2022 13:50 Відповісти
я тебе сочувствую что русня валиться на фронте,как ты бидося пережил разйоб ************** своей на харьковском направлении?марфу свою на печи лаптем не придушил касатик?
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16.10.2022 13:52 Відповісти
Тупе рюззькаГаваряще бидло зразу нах#й у спам.
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16.10.2022 21:47 Відповісти
Оце прочитала ваш комент ,та згадала учорашні світлини від Зе , де у бліндажі пічка з цегли, підлога вкрита плиткою, триметровий стіл та скамійки...Якщо вже підтримувати українців ,то не брехнею,а допомогою арміі,усією можливою допомогою! А Зе грається у Напалеона,а теплий одяг ЗСУ висилає Фінляндія як гуманітарну поміч, поки хоч одна зелена сволота не дала копійчину на армію,та не скоротила свої космичні зарплати.
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16.10.2022 13:56 Відповісти
Думаю, що простому цивільному важко витримувати правду про війну, і що для військового більш-менш звично, то для цивільного "нам п**да, тікаю в Польщу через ліси і болота". Тому ведеться інформаційна політика, в якій без побрехеньок нІкуди. Це робиться і у нас, і у кацапів, тільки цілі інші.
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16.10.2022 14:27 Відповісти
... і ні одна ракета не прилетіла по Конче Заспі, Липкам, гатять по народу.
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16.10.2022 14:34 Відповісти
Ні нам з вами, ні фронту не стане легше, якщо прилетить по Конча-Заспі. Не хочеться скочуватися до рівня парочки тутешніх коментаторів, які обурювалися, чому це не ******** Київ і Львів. А після 10.10 засунули язики в одне місце
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16.10.2022 14:44 Відповісти
Есть старая истина или просто фраза давняя---'никогда так сильно не врут, как во время войны'. Что и наблюдаем. Реальность конечно другая совсем. Это и есть цена войны. И мы пока только считаем потери, а платить будем скоро, очень много и долго.
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16.10.2022 14:58 Відповісти
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16.10.2022 13:51 Відповісти
Вынужден снова повторить свой позачерашний коммент на эту компетентность спикеранаших Воздушных Сил.
"Игнат, конечно, класный пацан, но ****** еще тот - видно лавры арестовича не дают покоя.

На начало 19-го года мы имели всего 14 штук 15Д365, два из которых улетели в апреле того же года на глазах изумлённых американцев в две мишени на Яворовском полигоне. Таким образом на осень 19-го года у нас осталось 12 двигателей. Подозреваю, что три из них в этом году улетели в Новофёдоровку. Осталось девять. Сколько двигателей ДП НВО «Павлоградський хімічний завод» и КБ «Південне» могло собрать с 19 года из асфальта - это вопрос риторический. Сейчас, если эти предприятия и их смежники будут ******* в три смены, то это всё равно штучное производство, которое исчисляется максимум десятком двигателей/ракет в год. Так что или Игнат *******, или нас считает таковыми."

14.10.2022 03:20
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16.10.2022 14:16 Відповісти
залишилось 9 ?
Звідкіля така точна інформація.
На складах Південмаша думаю багато чого залишилося,
двигуни для немаленьких ракет також.
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16.10.2022 14:49 Відповісти
Эта информация в открытом доступе. Эти двигатели для "лежать на складе" не делают - они твердотопливные, и со временем теряют свою годность. Поэтому их делают только под имеющиеся в наличии/на вооружении пусковые юниты. И делает их не "Південьмаш", поэтому они на складе там не лежат.
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16.10.2022 14:56 Відповісти
Погугли чим займався Південмаш - твердотопливні то взагалі в основному для військових ракет,
є ще ракети на рідкому топливі, то ракети побільше розміром.
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16.10.2022 16:04 Відповісти
Погугли, какой двигатель у ракеты комплекса "Гром-2".
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16.10.2022 16:07 Відповісти
Хочеш сказати що Німеччина за три роки з 1942 по 1945 змогла зробити півтори тисячі балістичних ракет ФАУ 2, а Україна не зможе такого зробити зараз через 50 років ?
Ось тобі "геніально складна" будова балістичної ракети ФАУ 2
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16.10.2022 16:19 Відповісти
я не специалист ни в ФАУ-2, ни в ракетах Конгрива. Это не ко мне, я не историк.
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16.10.2022 16:29 Відповісти
Та ну да - 50 років тому німці проти яких воював увесь світ змогли побудувати біля
4 000 балістичних ракет з яких 1300 влучили по Лондону, а ми Україна як космчна
держава з новими технологіями не можемо зараз будувати балістичні ракети ?
Зе пишався що Україна це космічна держава і вміє виробляти ракети і супутники.
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16.10.2022 16:36 Відповісти
Это вы сами с собой сейчас дискутируете? я где-то написал, что мы не умеем/не строим баллистических ракет??
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16.10.2022 16:39 Відповісти
Та ні, намагаюсь зрозуміти на чіїм ти боці.
Поки висновки невтішні.
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16.10.2022 22:04 Відповісти
даже не знаю, что тебе ответить. Ты же вроде зарегился в 20-м году, а на форум Цензора только сегодня зашел, и тут сразу на меня наткнулся?
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16.10.2022 22:29 Відповісти
крилата ракета Х-55 із дальністю 2 500 км, якою кацапи обстрілюють нас сьогодні:

У 1999 Україна в лиці Кучми та Тімошенко передала Росії як оплату за постачання природного газу 575 ракет Х-55 і Х-55СМ.

разом із носіями цих ракет - двома десятками стратегічних !!!!! бомбардувальників Ту-95 та Ту-160
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16.10.2022 15:02 Відповісти
Игнат в своём "гениальном" эссе говорит не про КР воздушного базирования, которых у нас нет, так же как носителей, а про ОТРК нашей разработки. Не валите всё в кучу.
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16.10.2022 15:15 Відповісти
Мораль вашо коменту ? Треба було у 2019 році закрити ракетну програму і скоротити фінансування озброєння ЗСУ?Що мені ракети рахуєте, порахуйте скільки вітрачено на асфальт за три роки,ось вам буде відповідь чому в нас залишилося 9 ракет і хто насправді піздун.І при тому ще Чонгар розмінувати, щоб вже наверняка,так? Я це "ненагнітайте " чула ще 19 році, і тепер весь світ бачит ху із ху, як кажуть.
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16.10.2022 15:17 Відповісти
Мораль моего коммента лежит в плоскости оценки уровня компетенции людей, которые вешают лапшу населению своей страны, ибо эти арестовичи, ждановы и прочие псевдоэксперты уже *******. А тут еще и Игнат туда же ((
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16.10.2022 15:25 Відповісти
"Мораль моего коммента лежит в плоскости оценки уровня компетенции людей" ,це ж треба..., не подобаються зелені,а сам розмовляєшь точнісінько як вони.
Нащо це ти нагородив? Правильно казав Ігнат, закривати ракетну програму під час війни це злодійство і зрада, і не треба тут показово паскудити зелених і тут же виправдовувати нефінансування армміі ,та руйнування збройного заказу,бо такі зелені роги вилазять.
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16.10.2022 15:33 Відповісти
Сворачивание ракетных программ с конца 19-го года, и двухлетний саботаж выполнения ДОЗа - это сознательный акт государственной измены, или бездействие высшего должностного лица, повлекшее тяжкие последствия. И этот вопрос уже в компетенции суда. И он будет. Обязательно.
Но вернемся к железу. Если бы с 19-го года продолжалось бы финансирование строителства комплексов "Гром-2", то к зиме 22-го года мы бы имели 4-5 комплексов с 20-25 ракетами.Ну, максимум с 30-ю ракетами. Поэтому данное высказывание Игната, иначе как крайнее проявление его некомпетентности, расценить нельзя.
И не надо мне приписывать того, чего вы там себе нагородили.
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16.10.2022 16:01 Відповісти
З якого перепугу 25 - 30 ракет які впадуть на маскву це не сутєво ???
Відголос аморалі Зе про втрату 7 млрд в місяць із за паніки?
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16.10.2022 16:07 Відповісти
зачем вы мне приписываете свои слова про "нє суттєво"? Где я написал, что комплекс дальностью 500+ км и с б\ч почти полтонны- это не существенно?
Прекратите передергивать.
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16.10.2022 16:12 Відповісти
Значить мільярди на асфальт і містичні мульон дерев то краще ніж "Гром" з 25- 30 ракет що могли долетіти до макви так? Чи треба було взагалі нічого не робити,просто іхати на шашлики.
" И не надо мне приписывать того, чего вы там себе нагородили."- ні це що ти городиш ,тільки послухай себе?! І ти не зелений?((( Шкода мені навіть часу на тебе.
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16.10.2022 16:13 Відповісти
зачем вы мне приписываете свои эмоции про асфальт и деревья? с какой целью? Просто жаль, что ведётесь на подобную некомпетентность публичных людей, которые вам в следующий раз расскажут уже про гипотетически возможный миллиард ракет комплекса "Гром-2".
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16.10.2022 16:25 Відповісти
Я не я і корова не моя ?
Суть твоїх постів на це вказує - все суттєве, велике починається з малого.
Навіть залишки запасів Нептунів потопили кацапську Москву яка зараз на дні.
Нагадую - там було біля 500 кацапів на борту + кремляндія втратила повагу у
всьому світі як військова держава.
Це війна, а не гра в аптеку.
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16.10.2022 16:32 Відповісти
суть моих постов - реальная цифры, а не приятное слуху большинства балабольство про тысячу ракет и миллиард деревьев.
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16.10.2022 17:52 Відповісти
большинство публики сидит здесь не для того что б мыслить и оперировать реальными категориями, а просто гордо обозвать кого то "зеленью". Люди абсолютно далекие от реальности и близко не понимающие аспектов, которые они сами горячо обсуждают. Сейчас ни одного не найдешь кто признается что за Зелю голосовал, все в воздухе переобулись и стали военными Ыкспертами))
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16.10.2022 18:23 Відповісти
Это да. Я никому из своих знакомых не напоминаю, но еще ни одна ***** не извинилась за свои эпитеты в мой адрес в 19-ом году, даже хотя бы просто сказала бы - " я был не прав в своем выборе той весной". Так и съехали с темы, а у меня всё равно на годы осадок остался (
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16.10.2022 18:30 Відповісти
19-й год то такое...плюнь и забудь! Меня сейчас, спустя три с *уем года, на 8 месяце полномасштабного вторжения, удивляет с каким гневным вожделением они абсолютно(!) не знакомого человека упрекают в...*уй знает в чем с такой уверенностью, как будто со мной ни один литр водки выпили. Причем, я уверен, у самих рыльце в "зеленке", но спешат тебя обосрать первым. И **** как с такими "псевдопатриотами" Державу построить?
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16.10.2022 18:38 Відповісти
незнакомые ладно. Я тоже в каждом втором незнакомом сразу вижу поклонника творчества жидкова, хотя 100% зелектората даже не знают, кто это. Хуже то, что из моих знакомых, голосовавших за это манкуртизированное недоразумение, никто не признал своего ошибочного выбора, даже не смотря на общих со мной погибших на фронте друзей.
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16.10.2022 20:08 Відповісти
Реальні цифри в тебе будуть коли в тебе буде допуск до таємної інформації.
Не треба робити себе експердом а інших лайняками, Igor L часом не памятаєш ?
Теж ******** експерда с себе робити.
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16.10.2022 21:50 Відповісти
та я уже понял, что цифра 1000 ракет тебя греет больше. Это вполне понятно, большинству всегда такие невероятные цифры нравятся, но потом, как оказалось, это привело к трагедии, и большим человеческим жертвам.
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16.10.2022 21:55 Відповісти
Ні мене гріє намір України будувати ракети які будуть падати на маскву, а тебе бачу чомусь ні.
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16.10.2022 22:07 Відповісти
это уже тебе к окулисту.
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16.10.2022 22:08 Відповісти
Та ні, це не мені треба до окуліста.
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16.10.2022 22:09 Відповісти
попробуй тогда хоть помочь себе вернуться в реальный мир, и перестать слушать шарлатанов, которые рассказывают про з\п учителям в тысячи долларов, миллиарды деревьев и тысячи ракет.
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16.10.2022 22:14 Відповісти
Так я тебе і не слухаю, дякую за нагадування.
Всього найкращого.
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16.10.2022 22:16 Відповісти
то були не "залишки", то було ЄДИНЕ(!) що встигли зробити
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16.10.2022 18:24 Відповісти
Ще один з допуском до таємної інформаці.
Коли брифінг для преси буде шановний ?
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16.10.2022 21:51 Відповісти
То не ємойціі а факти ,котрі знають вже всі українці.І не треба тут розводити демогогію,краще щоб в нас були 20-25 штук снарядів до "Грому " ,чи краще щоб не було.Заводите якусь дурнувату суперечку на яку навіть дитина відповість.
Все пророхували,але як ми змогли відбити ворога маючи 12 ракет,то як би їх було в чотири раза більше чи врахувв би це оккупант? Так врахував би ,і плюс до того міжнародна допомога,впевнена чим сильніша була би озброєна армія України тим маловирогідніше було би повномосштабне вторгнення, ви сперечаетеся у питання яке просто очевидне навіть дитині ,три роки бездіяльності зеленої влади привели до повномасштабної війни.
І ось що дійсно не треба ,так це вам наводити тєнь на плєтєнь.
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16.10.2022 16:37 Відповісти
Я просто исхожу из реальных возможностей нашего ВПК состоянием на 2019 год, и темпов развития ракетной программы. А когда один персонаж рассказывает про 1000 ракет к комплексу "Гром-2", то это мне сразу напоминает другого воинствующего дилетанта, рассказывающего народу про миллиард деревьев.
И если бы сохранялись темпы реализации ракетной программы Украины 2018-го - середины 2019 годов, то на вооружение ВС Украины уже было бы около 15 дивизионов (90-100 пусковых установок) новой модернизации РЗСО "Ольха" и 5-6 дивизионов (30-40 пусковых установок) 360МЦ "Нептун", около двух сотен 2С22 "Богдана" и 4-5 ОТРК "Гром-2" с 20-25 ракетами. И да, тогда этой войны могло бы и не быть.
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16.10.2022 16:51 Відповісти
Ну слава Богу, порозумілися, а то вже я думала що безнадійна справа.
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16.10.2022 16:58 Відповісти
И да, если хотите рассмотреть тень - в первую очередь посмотрите себе под ноги.
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16.10.2022 16:53 Відповісти
А це вже було зайве.
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16.10.2022 16:59 Відповісти
ну не знаю. Я на всякий случай хоть иногда себе под ноги посматриваю, шоб не выглядеть балаболом вроде игната или какого другого арестовича.
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16.10.2022 17:46 Відповісти
честно кажучи ,ви мало чим від них відрізняєтесь, бо що ті у СМІ піаряться,що ви тут себе вихваляєте , мета одна. інша людина вже спинила би цю суперечку після того, як було написано що нарешті ми порозумілися.А вам ще потрібно паказати що ви не такий як я ,а дуже розумний, немає де самоствердитися?Досить.
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16.10.2022 18:08 Відповісти
Я не заперечую, що ми порозумілися, просто хотів вас призвати не самостверджуватись, але, мабуть, марна справа (
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16.10.2022 18:15 Відповісти
Подоляцька контора завжди права - Бубочка нічєго нє можєт сдєлать, віновати попєрєднікі
які міни на Чонгарі познімали і не попередили всю Україну про вторгнення рашистів.
ЩЕ ПОПЕРЕДНИКИ ПРОІГНОРУВАЛИ 28 (!) ДОПОВІДЕЙ РОЗВІДОК США І ВЕЛИКОБРИТАНІЇ
ПРО ВТОРГНЕННЯ РАШИСТІВ
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16.10.2022 21:55 Відповісти
При чому тут асфальт до авіації?
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16.10.2022 18:29 Відповісти
У Росії неймовірно невигідна розтягнута лінія фронту. І все тільки ради Кримського каналу. Ради Херсону. Якщо відбити Херсон, то, скоріше, повалиться усе. Тільки щось видається, що Херсона здали навмисне. Могли б домовитись про Крим як про якусь спільну російсько-українську економічну зону, а не руйнувати пів України. Ну це якщо б менше крали. А так, якщо нічого більше не робити - то все закономірно.
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16.10.2022 13:55 Відповісти
ну а який президент при розумі став би розміновувати Чонгар під час війни? Звісно Зе здало південь України по домовленностям у Омані.
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16.10.2022 13:58 Відповісти
Не смешите меня. Любое минное поле в современной войне разминируется за пол часа специальными машинами разминирования. А вот вопрос почему за 8 лет войны на линии фронта (которую почему то у нас называли линией разграничения) небыли взорваны мосты, перекопаны дороги, и разобраны ж/д пути, которые рашисты с успехом использовали для быстрой переброски своих войск? Даже наоборот у нас 8 лет облагораживались дороги и строились мосты с лавочками через линию фронта. Мол смотрите какие мы заботливые о тамженашихлюдях. Сейчас у них проснется совесть и они захотят в Украину.
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16.10.2022 14:10 Відповісти
ой, ну дай вже дівчині по хайповати! Не грузи її реаліями військової тактики
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16.10.2022 14:18 Відповісти
Тактики ,б.. диванні, як я тобі скажу що твій диван заміновано,ти будеш срати і сцяти під себе , ніж піти у туалет, а замінований прохід з Чонгару йому смішний!
Тому жодна зелена тварина не воює, бо любить хайпувати і розповідати про тактику і стратегію,як обдристович на соцмережах.
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16.10.2022 15:28 Відповісти
якось мало ти про "зелень", про "дЄрьмака", про зраду...давай побільше навалюй, бачу що прям з "нуля" навалюєш Так що давай, не стримуй себе! Можеш навіть харкнуть в монітор
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16.10.2022 18:00 Відповісти
Ну яж не залене ,що плювати в монітор ,бо ви довбні.Монітор не винен,що ви невиліковні. Ви самі на себе плюнули та на своїх дітей ,коли обрали зрадника, при чому тут мій монітор?
Іди відпочивай.
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16.10.2022 18:11 Відповісти
ну ось..знову ти себе стримуєш "фронтовичка" Знову якось мало наваляла..про 73% зовсім не написала. Я ж бачу "латентний" локторат Зе, наскрізь! Хочеш же! До речі, я не втомлююсь вас перевертнів тролити
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16.10.2022 18:16 Відповісти
З якої клініки ти збігло,ось що робиться коли Зе позакривав дурдома, тепер це його лохторат,так "фронтовик" інетний? Все що я хочу щоб ти не займало мого часу.
Ти нащо смайлики чипляєшь, ти хлопчик маленький,чи вже у дитинство впав?
Тобі сказали іди відпочивати, "фронтовик".
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16.10.2022 18:26 Відповісти
Тримай як що просиш
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16.10.2022 21:58 Відповісти
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16.10.2022 22:00 Відповісти
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16.10.2022 22:01 Відповісти
не знаю чому ти з цим до мене, але як житель Миколаєва вимушений підправити: дійшли до Миколаєва(були за 2км від мого дому), Вознесенська та Баштанки. І ці питання мене мучать кожен день
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16.10.2022 23:00 Відповісти
Що там тебе смішити - там було 5 мінних кіл на Чонгарі, чи ти думав півгектара землі було заміновано. Була артилерія, були війська. Мости до речі теж були заміновані (при Пороху)
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16.10.2022 14:18 Відповісти
навіть їжаки протитанкові повбирали, і бачьте , їм це все по приколу,їм смішно.
Який українець буде з цього сміятитися окрім зеленої мерзоти.
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16.10.2022 15:21 Відповісти
Вас срочно в сапёры надо. Тогда мы сможем нашу землю не за пять лет разминировать, а за неделю.
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16.10.2022 14:20 Відповісти
А тобі срочно треба бігти з контори Подоляка і Зе клоуну не прикривати дупу.
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16.10.2022 14:50 Відповісти
новенький здесь?
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16.10.2022 15:00 Відповісти
стратеги, що дійсно не можна було втримати 7-10 км (ширина Перекопу) підготовленого фортифікаціями фронту ?

якщо була мета у ЗЄ-лєчки здати Південь, то він його й здав
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16.10.2022 15:08 Відповісти
А те що саме звідти, на другий же день почався наступ на південь вам теж смішно? А яка була потреба в размінування ,та прибиранні протитанкових їжаків, коли на кордонах стояла армія оккупанта? Хоч би там було три міни мінимум ,яка була потреба ?
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16.10.2022 15:25 Відповісти
На півночі, кацапи не могли річку Ірпінь форсувати.
Шириною, метрів 15.
Чим гірше Чонгарська протока?
Невже там не можна було організувати оборону?
Висновок: кацапи пройшли саме там, де їм дозволили!
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16.10.2022 18:33 Відповісти
А система меліоравних каналів в додачу?
Та ще багато чого…
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16.10.2022 18:38 Відповісти
Ви вже повинні звикнути, що під «розмінували Чонгар» мається на увазі весь комплекс оборонних мір. А так міни «не спрацювали», інженерних споруд не було, зустрічав ворога аж один батальйон, поділений на два напрямки, арту напр. відвели з під Раденська, а С-300 - з деяких частин на півдні ні і звісно ми їх втратили
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16.10.2022 18:36 Відповісти
Хватит носиться с пленными, новых - не брать! Достаточно понять поперехвату, что на штурм гонят ЗЕК-ов, этих пора было в расход ещё после суда; за ними заградительная линия из мобиков, которая стреляет в спины ЗЕК-ам - свежеявленные убийцы, третья линиия - чеченцы. Кого жалеть? там лишь одни убийцы!
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16.10.2022 13:56 Відповісти
Брати,і переправляти до *******., хотіли взяти Берлін, нехай тренуються на Будапешті...
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16.10.2022 14:00 Відповісти
Кацапи зберуть в кулак хіба що власні в'ялі члени.
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16.10.2022 13:59 Відповісти
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16.10.2022 14:09 Відповісти
Думаю,що нас наступного тижня ЗСУ приємно втішать)Слава ЗСУ.
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16.10.2022 14:16 Відповісти
НІМЦІ ЦІ РАКЕТИ РОБИЛИ 50 РОКІВ ТОМУ ПІД ЗЕМЛЕЮ, УКРАЇНЦІ ТУПІЩІ ВІД НІМЦІВ ⁉️

Благодаря мощному двигателю, Фау-2 была способна преодолеть расстояние около 190 км при крейсерской высоте полета свыше 80 км. Двигатель, работавший на этаноле и жидком кислороде, представлял собой принципиально новое слово в ракетной технике. Фактически Фау-2 стала первой в мире космической ракетой.

Количество ступеней 1 Длина (с ГЧ) 14 м Диаметр 1,65 м Стартовая масса 12500-14500 кг Забрасываемая масса 1000 кг Вид топлива этиловый спирт и жидкий кислород Максимальная дальность 320 км Тип головной части моноблочная, фугасная, неотделяемая, масса 1000 кг Количество боевых блоков 1 Мощность заряда 800-1400 кг аммотола
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16.10.2022 16:26 Відповісти
Urs Не надо быть историком , ФАУ 2 стоит в Днепре под открытым небом , по Совковой терминологии , называлась Р-9 , собирать грубо говоря можно в гараже , Карл там стабилизаторы из фанеры , и топливо спирт и кислород . Куда уж проще
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16.10.2022 17:49 Відповісти
То Р-1 чи Р-2
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16.10.2022 18:52 Відповісти
не надо возвращаться к памятникам древних ракет времен фон Брауна. Давайте еще Конгрива вспомним. У нас уже в апреле 19-го года две ракеты нашего оперативно-тактического комплекса пролетели 460 км на Яворивский полигон, и на глазах изумленных американских наблюдателей поразили две мишени с отклонением в несколько метров. Историком надо быть президенту страны, что бы чётко ответить, что Степан Андреевич Бандера - герой Украины, а не мямлить ***** про "всё не так однозначно", а потом еще и ******** все ракетную оборонную программу.
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16.10.2022 23:10 Відповісти
 
 