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Мешканці окупованої Херсонщини не реагують на заклики росіян до евакуації, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсонщина

Окупаційна влада закликає мешканців тимчасово окупованої Херсонщини до евакуації. Водночас українські громадяни евакуюватись не збираються.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" повідомила керівник об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Вони (окупаційна влада. - Ред.) говорять якраз про те, що вони готуються рятувати свої життя. Тому що це інформаційна хвиля, звісно, це створення ефекту, що вони проявляють турботу про цивільне населення, начебто намагаються вплинути на людей і пояснити, що для них є загроза від ЗСУ або Сил оборони України. Але люди на це не піддаються, зокрема, на ті самі заклики про евакуацію абсолютно не було реакції місцевого населення, і ніхто евакуюватися не збирається. Люди знають, що їм робити, де знаходитись і як правильно передавати координати ворога, потім позбавляючи свої гаджети від цієї інформації для того, щоб не бути впійманими на гарячому", - розповіла Гуменюк.

Вона також запевнила, що українська влада потужно співпрацює з місцевим населенням.

"Співпраця з місцевим населенням в нас потужна, а колаборанти хай вшиваються", - зазначила Гуменюк.

Автор: Ірина Дашківська
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гарбузи нам ,а сємочки від гарбузів окупантам
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16.10.2022 13:56 Відповісти
Сказився чи що? Саме "смакоття" віддавать? Тільки лушпиння! На голову І побільше!
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16.10.2022 14:02 Відповісти
Родич, що мешкає в окупованому місті на Запоріжжі каже, що рашики повідомляють їм, що нам(українцям!!! неокупованим) вони дали три тижні для евакуації.
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16.10.2022 14:26 Відповісти
может єти долбичи думают еще что балаклея с купянском по ими,клоуны.
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16.10.2022 14:33 Відповісти
Дедушка глухой, а не дурной
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16.10.2022 14:31 Відповісти
ЗСУ мають комунікацію і співпрацюють з населенням.

Влада?! В якому місці? Янушевич де взагалі?!
«що українська влада потужно співпрацює з місцевим населенням. Джерело: https://censor.net/ua/n3374094
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16.10.2022 15:16 Відповісти
 
 