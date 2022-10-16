Мешканці окупованої Херсонщини не реагують на заклики росіян до евакуації, - ОК "Південь"

Окупаційна влада закликає мешканців тимчасово окупованої Херсонщини до евакуації. Водночас українські громадяни евакуюватись не збираються.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" повідомила керівник об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Вони (окупаційна влада. - Ред.) говорять якраз про те, що вони готуються рятувати свої життя. Тому що це інформаційна хвиля, звісно, це створення ефекту, що вони проявляють турботу про цивільне населення, начебто намагаються вплинути на людей і пояснити, що для них є загроза від ЗСУ або Сил оборони України. Але люди на це не піддаються, зокрема, на ті самі заклики про евакуацію абсолютно не було реакції місцевого населення, і ніхто евакуюватися не збирається. Люди знають, що їм робити, де знаходитись і як правильно передавати координати ворога, потім позбавляючи свої гаджети від цієї інформації для того, щоб не бути впійманими на гарячому", - розповіла Гуменюк.

Вона також запевнила, що українська влада потужно співпрацює з місцевим населенням.

"Співпраця з місцевим населенням в нас потужна, а колаборанти хай вшиваються", - зазначила Гуменюк.