Тривалі перебої з електроживленням Запорізької АЕС можуть призвести до другої "Фукусіми", - глава "Енергоатому" Котін

За словами голови "Енергоатому" Петра Котіна, на Запорізькій АЕС висока небезпека атомної аварії, ситуація з кожним тижнем лише погіршується. Він вважає, що тривалі перебої з електроживленням станції можуть призвести до другої "Фукусіми".

Про це він заявив в інтерв'ю німецькому телеканалу ZDF, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Окупанти, серед іншого, пошкодили адміністративну будівлю, навчальний центр та один із блоків АЕС, вони складують обладнання та вантажівки, що створює високу загрозу пожежі. Ніхто не знає, що зберігається у цих вантажівках", - вказав Котін.

За його словами, співробітники Запорізької АЕС зазнають сильного тиску. "Зараз персонал намагаються змусити підписати з Росією трудові договори. У персоналу є вибір - або підписати ці договори, або зазнати побиття і тортур", - сказав він, додавши, що близько ста людей було затримано, і ніхто не знає, що з ними сталося . "Людям заборонено залишати межі АЕС", - пояснив Котін.

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На його думку, на Запорізькій АЕС зберігається найвища загроза атомній аварії. Він зазначив, що така аварія мало не сталася вже тричі. Котін пояснив це тим, що ЗАЕС залежить від електроживлення. Під час зупинки системи охолодження починається розплавлення паливних стрижнів реакторів. Котін порівняв це з атомною катастрофою на японській АЕС "Фукусіма", де система електроживлення була зруйнована цунамі, і за три години почалося розплавлення стрижнів.

Нагадаємо, наразі усі шість реакторів Запорізької АЕС зупинено. За останні дні було вже двічі запущено заводські генератори через припинення зовнішнього та резервного енергоживлення станції. 14 жовтня МАГАТЕ повідомило, що Запорізька АЕС знову підключена до резервного живлення.