Якщо ЄС обмежить ціни на газ, ми припинимо постачання, - голова "Газпрому" Міллер
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
В разі, якщо країни Євросоюзу запровадять "стелю цін" на російський газ, "Газпром" припинить постачати Європі блакитне паливо.
Про це голова правління "Газпрому" Олексій Міллер заявив в ефірі телеканалу "Россия-1", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на росЗМІ.
Він твердить, що запровадження ліміту цін порушує умови контрактів.
"Ми керуємося тими контрактами, які підписано. Таке одностороннє рішення - це, звичайно ж, порушення суттєвих умов контракту, яке спричиняє припинення поставок", - сказав Міллер.
Країни Євросоюзу вже кілька тижнів обговорюють обмеження цін на газ із Росії, але поки погодити рішення не вдалося.
Раніше віце-прем’єр Росії Олександр Новак заявляв, що РФ не постачатиме нафту до країн, які запровадять "стелю цін" на пальне.
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а то однім газ, іншим амівк, третім золото й алмази..
ага керується контрактами, попри замовлення знизили постачання наполовину, і це називається виконанням?
Российский Газпром сжигает газ, предназначенный для экспорта в Европейский Союз на границе с Финляндией.
Соответствующей информацией поделилось финское издание Yle.
Сжигание происходит неподалеку от компрессорной станции "Портовая" и одноименного LNG-терминала. Спутниковые снимки системы мониторинга пожаров NASA показали, что процесс начался 22 мая. Именно тогда "Газпром" уменьшил транзит газа в Европейский Союз и перестал использовать на полную трубопроводные мощности, хотя ЕС оплатил поставки в полном объеме.В конце мая сжигание зафиксировали не территории LNG-терминала.
А в середине июня огонь появился и возле компрессорной станции. Тогда "Газпром" почти втрое уменьшил поставки газа - с 167 млн куб. м до 67 млн куб. м.
Газ продолжают сжигать в больших объемах , а огромные огненные факелы видны даже с территории Финляндии.
"В России, когда речь заходит о газификации, упускают такой термин как «техническая возможность» и это самое интересное. Ведь в реальности, технически возможная газификация касается примерно 66,7 тысяч городов и сёл из 135 тысяч. То есть, технически газифицировать в России можно лишь 49% населённых пунктов.
А теперь, самое интересное. Если 49% населённых пунктов в России это 100% возможной газификации, то, что же тогда озвучиваемые официально 71,4%? А это, 47 623 населённых пункта или 35,2% от общего числа населённых пунктов в России.
То есть, грубо говоря, в России газифицировано 1/3 населённых пунктов.
Твої пости повністю спрямовані на виправдання русні.
Навіть при набагато нижчих цінах на газ для приватного виробництва, чи приватного будинку, котел був більш вигідним варіантом. До чого тут твій висер про дрова і "тотальну" газифікацію россеи? Нема дров? Чернігівщина продає за 300 грн. кубометр.
якби вони все розконсервували - раїсі точно кізда настала б..газ скраплений вони ж на Еуропу зараз начебто возять
Міллер ти калькулятор візьми в руки
И традиційно: Рюззкі - идинахуй!
сжигают.
А заодно і яйця собі хай кацапи відріжуть всім назло.
https://news.obozrevatel.com/russia/realnaya-kartina-s-gazifikatsiej-v-rossii-kak-manipuliruyut-tsiframi/amp.htm
До того ж,ціни на побутовий газ по російських регіонах з липня 2022 коливається від 5,08 руб/кубометр до 7 рублів відповідно. Гугл допоможе знайти точні дані.
А ви пишете про зрубані плодові дерева від незмоги платити за газове опалення....Вибачаюсь,ваші рідні жебракують? Треба бути геть злиденним,щоб не мати змоги оплатити опалення за такої мізерної ціни.
Так що не старайтеся,віри вам немає.