Якщо ЄС обмежить ціни на газ, ми припинимо постачання, - голова "Газпрому" Міллер

В разі, якщо країни Євросоюзу запровадять "стелю цін" на російський газ, "Газпром" припинить постачати Європі блакитне паливо.

Про це голова правління "Газпрому" Олексій Міллер заявив в ефірі телеканалу "Россия-1", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на росЗМІ.

Він твердить, що запровадження ліміту цін порушує умови контрактів.

"Ми керуємося тими контрактами, які підписано. Таке одностороннє рішення - це, звичайно ж, порушення суттєвих умов контракту, яке спричиняє припинення поставок", - сказав Міллер.

Країни Євросоюзу вже кілька тижнів обговорюють обмеження цін на газ із Росії, але поки погодити рішення не вдалося.

Раніше віце-прем’єр Росії Олександр Новак заявляв, що РФ не постачатиме нафту до країн, які запровадять "стелю цін" на пальне.

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