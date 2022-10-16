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Новини За кордоном
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газ (2588) Газпром (902) Міллер (61) Євросоюз (7144)

Якщо ЄС обмежить ціни на газ, ми припинимо постачання, - голова "Газпрому" Міллер

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

газпром

В разі, якщо країни Євросоюзу запровадять "стелю цін" на російський газ, "Газпром" припинить постачати Європі блакитне паливо.

Про це голова правління "Газпрому" Олексій Міллер заявив в ефірі телеканалу "Россия-1", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на росЗМІ.

Він твердить, що запровадження ліміту цін порушує умови контрактів.

"Ми керуємося тими контрактами, які підписано. Таке одностороннє рішення - це, звичайно ж, порушення суттєвих умов контракту, яке спричиняє припинення поставок", - сказав Міллер.

Країни Євросоюзу вже кілька тижнів обговорюють обмеження цін на газ із Росії, але поки погодити рішення не вдалося.

Раніше віце-прем’єр Росії Олександр Новак заявляв, що РФ не постачатиме нафту до країн, які запровадять "стелю цін" на пальне.

Також читайте: Польща може забрати у "Газпрому" частку в ділянці газопроводу "Ямал - Європа"

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+33
Можете припиняти хоч зараз, нікому ваш газ вже не потрібен, є більш надійні альтернативи.
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16.10.2022 14:06
+25
шарики будете етим газом надувать
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16.10.2022 14:05
+18
До тупоголовых никак не дойдет, что их газ уже и нехер не нужен.
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16.10.2022 14:08
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16.10.2022 14:02 Відповісти
шарики будете етим газом надувать
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16.10.2022 14:05 Відповісти
ні..жерти будуть..якби санкції були не поетапними - а все й відразу, без виключень..путю вже б давно порешили..

а то однім газ, іншим амівк, третім золото й алмази..
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16.10.2022 14:40 Відповісти
Можете припиняти хоч зараз, нікому ваш газ вже не потрібен, є більш надійні альтернативи.
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16.10.2022 14:06 Відповісти
Китай та Індія купують взалюбки.... а потім Китай продає ширНЕпотріб по світу й на отримані гроші знову купує у РФ. Санкції діють дуже слабо, справжніх санкцій ще не було.
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16.10.2022 15:02 Відповісти
Китай ВЗАГАЛI не може купувати як Европа , там труба в десять разiв менша )))))
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16.10.2022 15:26 Відповісти
Не мели дурниці. Перша гілка сили Сибіру 38 млрд кубометрів газу на рік, підірваний ПП - 55 млрд, будуються ще дві гілки сили Сибіру. Китай-бездонна прірва Європа там поруч не стояла
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16.10.2022 16:06 Відповісти
Китай покупає рівно стільки, скільки йому треба - і це менше ніж покупає Європа.
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16.10.2022 17:01 Відповісти
а где деньги на новые ракеты тогда брать? на одних лаптях не заработаешь...
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16.10.2022 14:06 Відповісти
Не хочу тебе засмучувати, але минулого тижня, Раша відправила в ЗВР 8 млрд $. Виною тому шалені ціни на газ і нафту. Грошей там дуже багато.
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16.10.2022 16:12 Відповісти
Не хочу тебе засмучувати, але ці гроші отримані за контрактами, які ніхто не планує подовжувати у наступному році.
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16.10.2022 17:03 Відповісти
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16.10.2022 14:08 Відповісти
До тупоголовых никак не дойдет, что их газ уже и нехер не нужен.
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16.10.2022 14:08 Відповісти
Ти дуже сильно помиляєшся
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16.10.2022 16:15 Відповісти
Він просто констатує факти.
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16.10.2022 17:07 Відповісти
Долбоебы свинособачьи,даже в ЕС уже дошло ,что вы за терористическая падаль,так что там готовы и к такому обороту,кроме членососы венгров,ибо то ваши шлюхи .
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16.10.2022 14:12 Відповісти
Атлична!
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16.10.2022 14:12 Відповісти
То палитимете вічний вогонь на газових вишках! 😁
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16.10.2022 14:12 Відповісти
то фігово..озоновий шар вигорає..
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16.10.2022 14:41 Відповісти
Палять попутний газ на нафтовишках, його використовувати дуже дорого і нерентабельно. На газопроводах газ не спалюють, його просто перекривають, як зараз перекрили ПП-1
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16.10.2022 16:20 Відповісти
Газ, який мав йти у ПП-1 зараз спалюють на компресорній станціі "Портова", на кордоні з Фінляндією.
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16.10.2022 17:05 Відповісти
Палять залишки газу з підірваної труби. Назад його не закачаєш, і в Німеччину не прокачаєш, а дівати його кудись треба (залишки). Це форс мажор
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16.10.2022 17:10 Відповісти
Це рашка.
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16.10.2022 17:20 Відповісти
Погугліть '' росія щодня спалює природній газ на 10 млн доларів''
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16.10.2022 18:44 Відповісти
Нехай з факелами по тайзі бігають. Кудись же тре дівати чим багаті.
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16.10.2022 14:12 Відповісти
Повторюю Палять попутний газ на нафтовишках, його використовувати дуже дорого і нерентабельно. На газопроводах газ не спалюють, його просто перекривають, як зараз перекрили ПП-1
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16.10.2022 16:23 Відповісти
Повторюю, газ, який мав йти у ПП-1 зараз спалюють на компресорній станціі "Портова", на кордоні з Фінляндією.
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16.10.2022 17:06 Відповісти
Повторюю Палять залишки газу з підірваної труби. Назад його не закачаєш, і в Німеччину не прокачаєш, а дівати його кудись треба (залишки). Це форс мажор
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16.10.2022 17:12 Відповісти
Вся рашка із газпромом включно і є форс-мажор.
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16.10.2022 17:19 Відповісти
Тільки не це... Шеф!
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16.10.2022 14:13 Відповісти
Другие страны-экпортеры газа будут этому очень рады. Миллер, не подведи!
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16.10.2022 14:15 Відповісти
засцяли що бабла на війну не вистачить

ага керується контрактами, попри замовлення знизили постачання наполовину, і це називається виконанням?
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16.10.2022 14:18 Відповісти

Российский Газпром сжигает газ, предназначенный для экспорта в Европейский Союз на границе с Финляндией.

Соответствующей информацией поделилось финское издание Yle.


Сжигание происходит неподалеку от компрессорной станции "Портовая" и одноименного LNG-терминала. Спутниковые снимки системы мониторинга пожаров NASA показали, что процесс начался 22 мая. Именно тогда "Газпром" уменьшил транзит газа в Европейский Союз и перестал использовать на полную трубопроводные мощности, хотя ЕС оплатил поставки в полном объеме.В конце мая сжигание зафиксировали не территории LNG-терминала.
А в середине июня огонь появился и возле компрессорной станции. Тогда "Газпром" почти втрое уменьшил поставки газа - с 167 млн куб. м до 67 млн куб. м.
Газ продолжают сжигать в больших объемах , а огромные огненные факелы видны даже с территории Финляндии.
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16.10.2022 14:21 Відповісти
где Грета Тумберг? русские греют Землю, - выпускайте аустистку!
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16.10.2022 14:23 Відповісти
та Грете давно надо копняков надавать... и притащить за ухо в Украину, чтоб оценила экотерроризм рашки в полном объеме... хотя...там гормоны наверное уже играют и вся эта хрень ей уже не интересна...
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16.10.2022 14:26 Відповісти
таке враження, що в тій Європі половина тих управлінців несповна розуму - думають до труни вагони з добром причепити..
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16.10.2022 14:44 Відповісти
Україна теж Європа, а чумадани в наших побільше европейських
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16.10.2022 15:27 Відповісти
та ні..я тоиу й написала - в тій Європі - розділила війна її
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16.10.2022 15:29 Відповісти
Не ображай аутистів Гретою
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16.10.2022 14:49 Відповісти
Будуть продавати газ по захмарних цінах голому-босому 3-му Світу?
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16.10.2022 14:21 Відповісти
Шольц з вами, цей все порішає по путінськи
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16.10.2022 14:22 Відповісти
Обычный блеф в расчёте на европейскую гниль. Если бы перекрыли-вот бы посмеялись с дебильных кацапов. А так европедики по любому прогнутся.
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16.10.2022 14:27 Відповісти
Ну, хоть начнут свое население газифицыровать, а то Путин не знал что этим людям нужен газ, когда есть лес и дрова.
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16.10.2022 14:29 Відповісти
Новичка путинскому народу а не газу. Вон этот народ уничтожает все украинское.
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16.10.2022 15:12 Відповісти
Наиф
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16.10.2022 15:29 Відповісти
Напевно здивую, хоч і соромно. Рівень газифікації Раші, на 8% вище, ніж України, не дивлячись на території Півночі, Сибіру. І ще. Село моєї рідні, газифіковане, але всі газові обігрівачі, переробили на дрова, газом користуються вкрай економно, так як дорого. ДО РЕЧІ, посадки навколо села вже грунтовно вирубані. Моя сестра три дерева у дворі спиляли, хоча вони ще плодоносили. Смiшно?
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16.10.2022 16:35 Відповісти
Напевно здивую, але офіційна статистика раші ******* в декілька разів.
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16.10.2022 17:10 Відповісти
Кацап, ти сьогодні тільки зареєструвався, а вже сереш. Ти думаєш, що не палишся, серйозно? Назви село своєї рідні.

"В России, когда речь заходит о газификации, упускают такой термин как «техническая возможность» и это самое интересное. Ведь в реальности, технически возможная газификация касается примерно 66,7 тысяч городов и сёл из 135 тысяч. То есть, технически газифицировать в России можно лишь 49% населённых пунктов.
А теперь, самое интересное. Если 49% населённых пунктов в России это 100% возможной газификации, то, что же тогда озвучиваемые официально 71,4%? А это, 47 623 населённых пункта или 35,2% от общего числа населённых пунктов в России.
То есть, грубо говоря, в России газифицировано 1/3 населённых пунктов.
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16.10.2022 17:22 Відповісти
Село Тихий Став, пiд Кривим Рогом. Я не кацап, i не українець, я етнiчний грек. Ти хто щоб мене допитуваты? А село не грає ролі, така картина по всій Україні. Що стосується села, його заснували мої предки, які приїхали з Греції, в Широківському районному музеї їм присвячена експозиція
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16.10.2022 17:36 Відповісти
На цензорі я з 2009 року, тільки не корінний житель, заходжу іноді. Іноді банять, перерегистрируюсь
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16.10.2022 17:39 Відповісти
А, чого ж банять? Я етнічній напівіндіанець і напівавстралієць, що з того? Нація поняття політичне. Цікаво, а ти пишеш руським гнівні послання за окупацію Ольвії, Пантикапею, Херсонеса?
Твої пости повністю спрямовані на виправдання русні.
Навіть при набагато нижчих цінах на газ для приватного виробництва, чи приватного будинку, котел був більш вигідним варіантом. До чого тут твій висер про дрова і "тотальну" газифікацію россеи? Нема дров? Чернігівщина продає за 300 грн. кубометр.
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16.10.2022 18:03 Відповісти
Да, и так, чтобы удовлетворить твое непонятное любопытство, Пра и прадед расстреляны в 1929 году.
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16.10.2022 17:51 Відповісти
Лаврентій Берія розстріляний у 1953 році, і що?
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16.10.2022 18:13 Відповісти
Це біснуватий грузин?
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17.10.2022 21:25 Відповісти
Іване,вам відповідь нижче,о 17.52 .
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16.10.2022 17:53 Відповісти
Ivan, вопрос не в том где больше газификации а в том где больше возможностей это сделать, в Латвии залежей газа нет от греческого слова совсем, но тут почти у всех газ есть. В России газа больше чем надо, они его не покупают но и не дают своим жителям как следовало бы.
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16.10.2022 20:17 Відповісти
У Латвії є буржуйки в квартирах. Гугли.
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17.10.2022 21:28 Відповісти
Конечно есть и дома есть на котлах отопления итд, но что то вы туговаты на сообразителность. Спишем на ваше греческое происхождение. Нет залежей газа, карл!
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18.10.2022 09:02 Відповісти
Ось Латвiя (опаленя)
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18.10.2022 15:22 Відповісти
Возможно и так и есть где-то поближе к России но я такого не видал и то не у всех трубы. Была возможность у нас отказаться от централизованного газа, кто баллонами, а кто-то как вы нашли, дровами походу греют еду. Но это сути не меняет, в рф больше возможностей газифицыровать.
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18.10.2022 22:43 Відповісти
Газовые скважины невозможно законсервировать. Будут жечь. А, традиционно прикацапленным, зеленым (зелебобикам не напрягаться) будет некуда деваться, кроме как завывать и рвать волосы на попе
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16.10.2022 14:37 Відповісти
саудіти консервують..

якби вони все розконсервували - раїсі точно кізда настала б..газ скраплений вони ж на Еуропу зараз начебто возять
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16.10.2022 14:47 Відповісти
Саудиты и в носу ватной палочкой ковыряются
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16.10.2022 14:59 Відповісти
Вам відніше
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16.10.2022 15:09 Відповісти
Даю расширенную формулировку - саудиты имеют технологии, которых не имеет и не будет иметь одна известная страна- бензоколонка
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16.10.2022 15:19 Відповісти
Газові свердловини, газопроводи, перекриваються простим вентилем. Факели горять на видобутку нафти. Горить попутний газ, його використання нерентабельно.
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16.10.2022 16:45 Відповісти
Мне даже неловко с Вами спорить
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16.10.2022 17:11 Відповісти
Чому ж, посперечайся. тільки хоча б поверхово ознайомся з темою. Я для інтересу почитав.
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16.10.2022 17:18 Відповісти
Неловко спорить - это может означать, что я четко слился. Рюзьге изык такой
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16.10.2022 17:23 Відповісти
Олег, якщо честно, то я не второпав.
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16.10.2022 17:25 Відповісти
Аааа сЛился, а я прочитав сПился))) Звиняй)))
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16.10.2022 17:27 Відповісти
Фройд тебе не читав ...
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16.10.2022 17:32 Відповісти
Що ж на компресорній станціі "Портова" перекрити "простим вентилем" не вийшло, якщо все так просто?
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16.10.2022 17:11 Відповісти
Перекрили, причому відразу. Горять залишки газу з труби.
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16.10.2022 17:15 Відповісти
Тільки що кукарек про видобутки йшов. Це компресорна, якщо що.
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16.10.2022 17:18 Відповісти
Не йде зараз газ з Ямалу, труба перекрита. Ти погано собі уявляєш "факел" палаючого газу з ПП-1. Це було б схоже на ядерний вибух
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16.10.2022 17:23 Відповісти
А ні, *** , мають по 2 тис $ купувати
Міллер ти калькулятор візьми в руки
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16.10.2022 14:39 Відповісти
Получай ЕС наконец то ответ! По русски. Может таки дойдет? Ограничивают цену тогда, когда она просто запредельной становится. А прекращают резко после такого, только от борзости отмороженной. Слишком разные крайности это. Так не по деловому и не по нормальному. Но вряд-ли дойдет.
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16.10.2022 14:51 Відповісти
Кацапи будете сосать редьку бєз солі. Вам **#нутьім не доходит что розплачиваться за сумашедшего ***** долго будете!!!
И традиційно: Рюззкі - идинахуй!
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16.10.2022 15:07 Відповісти
А мы только за.
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16.10.2022 14:53 Відповісти
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16.10.2022 14:55 Відповісти
Консервация скважин весьма опасное дело, по этому газ просто
сжигают.
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16.10.2022 14:58 Відповісти
Миллер, сходи в тайгу с Шойгу, он тебе покажет где отборные отсосиновики растут. Путлер их объелся.
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16.10.2022 15:04 Відповісти
Рано чи пізно від російського газу ЄС відмовиться
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16.10.2022 15:07 Відповісти
Давить русскую гниду. На всех уровнях бетонировать любые русские потуги. Мочить их везде, от ПАСЕ до параши.
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16.10.2022 15:10 Відповісти
Тайгу свою будете опалювати цим газом. Може банани виростуть...
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16.10.2022 15:17 Відповісти
Кацапам доведеться спалювати газ. На цей анти-екологічний акт будуть накладені драконівські штрафи які значно перевищать втрати від фіксованої ціни. Тож кацапам все одно доведеться скорочувати свої апетити. Або вбити власний газпром. Чого вони дійсно робити не будуть то це газифікації **********.
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16.10.2022 15:20 Відповісти
І чьо?
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16.10.2022 15:37 Відповісти
Gut miller, sehr gut.
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16.10.2022 15:52 Відповісти
Тю. Так саме це і потрібно.

А заодно і яйця собі хай кацапи відріжуть всім назло.
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16.10.2022 16:00 Відповісти
Люди миллионы тратят на рекламу, чтобы продать товар, но в стране дураков полная недееспособность.
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16.10.2022 16:41 Відповісти
Я не бачу цю ситуацію абсурдною, абсурдно встановлювати ціну продавцю, треба торгуватися, що називається ринковим відносинами. Тут хочеш бери, хочеш ні. Це ж просто. А вказувати ціну продавцю, безперспективно, ясно що Раша на це не піде, а постраждає і Раша і ЄС, причому ЄС постраждає більше.
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16.10.2022 17:04 Відповісти
Це кацапськи мантри про "єс постраджає більше", але вони легко спростовуються: основний дохід ЄС не від торгівлі енергоресурсами, тому вони відрегулюють ці коливання цін додатковою цінністю технологій, які вони додають до свого товару. А ось для кацапів нафтогаз і є єдиний товар, за рахунок якого вони існують, тому відмова найбільшого покупця його придбати - це крах кацапської зовнішньої торгівлі. Щось вони у Китай та Індію перемаршрутизують, але це буде крапля у морі у порівнянні із тим, що покупала Європа: зайвий газ нікому не треба, тільки якщо за копійки.
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16.10.2022 17:17 Відповісти
Але, якщо ціна продажу вища за собівартість, то продавати будуть, тим більше, що конкуренти є.
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17.10.2022 14:43 Відповісти
Ха-ха, кацапы- редкостные дебилы. Или путя там всех заразил своим безумием и маразмом?
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16.10.2022 17:06 Відповісти
Іване,не треба думати,що інші не мають інтернету. Рівень газифікації України станом на 2016 рік становив 72% загалом по всій країні. Нажаль,свіжіших даних не маю,але за 6 років абонентів побільшало . На початок 2022 року згідно офіційної статистики мордору рівень газифікації росії становив 71,4%. "Але є нюанси"...
https://news.obozrevatel.com/russia/realnaya-kartina-s-gazifikatsiej-v-rossii-kak-manipuliruyut-tsiframi/amp.htm
До того ж,ціни на побутовий газ по російських регіонах з липня 2022 коливається від 5,08 руб/кубометр до 7 рублів відповідно. Гугл допоможе знайти точні дані.
А ви пишете про зрубані плодові дерева від незмоги платити за газове опалення....Вибачаюсь,ваші рідні жебракують? Треба бути геть злиденним,щоб не мати змоги оплатити опалення за такої мізерної ціни.
Так що не старайтеся,віри вам немає.
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16.10.2022 17:52 Відповісти
Не хочу сперечатися, але в Україні, якщо один будинок в селі газифікований, то газифіковано все село, статистика не ведеться з 2014 року. Якщо ти бачиш, що газопостачання в Україні ідеальне, то я тобі заздрю. У тебе немає проблем з отриманням газу, ціна влаштовує?
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17.10.2022 21:19 Відповісти
 
 