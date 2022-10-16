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Ситуація на кордоні з Білоруссю контрольована, ніяких змін не фіксується, - Держприкордонслужба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

навчання,білорусь

Ситуація на кордоні з Білоруссю наразі контрольована, змін не зафіксовано, за обстановкою з російськими військами вглибині цієї країни стежить розвідка та відповідні підрозділи Сил оборони.

ПРо це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону 16 жовтня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

"Ситуація напружена, однак, якщо говорити про лінію кордону, то ситуація залишається повністю контрольована. Ми не фіксуємо змін в характері дій тих підрозділів збройних сил РБ, які знаходяться на посиленні кордону з Україною, ні в кількісному складі ні в характері їхніх дій загалом. Звісно, і підрозділи розвідки і всі підрозділи сил безпеки та оборони вивчають і відстежують ситуацію по самій Білорусі, вглиб території країни, через заяви, які робить керівництво цієї держави", - зазначив він.

За словами Демченка, відстежується ситуація щодо підрозділів збройних сил РФ, адже Лукашенко заявляв, що він готовий прийняти в своїй країні кілька тисяч таких військовослужбовців.

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"Наша найголовніша задача - посилити цей напрямок. Як і кордону з Росією так і кордону з Білоруссю приділяється важлива увага… щоб всі сили, які знаходяться на посиленні цього напрямку, були готові дати гідну відсіч, якщо все ж таки на цьому напрямку або повторно спробують зайти підрозділи РФ або якщо раптом збройні сили Білорусі долучаться до війни, бо ми бачимо, що Росія активно тисне на РБ", - резюмував він.

Автор: Ірина Дашківська
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одно вызывает сожаление - не научились мы сбивать на подлетах всю оту уйню шо безнаказанно белорашка запускает со своей территории...
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16.10.2022 14:35 Відповісти
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16.10.2022 14:36 Відповісти
Бацьку, вважєй: хтось може тобі усю бульбу повитоптати!
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16.10.2022 14:53 Відповісти
Перед 24/02 теж все було контрольованої, навіть ударних угрупувань не було зафіксовано, рєзнікову було навіть смішно
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16.10.2022 15:03 Відповісти
А те що кацапи біля 9 тисяч свинокацапського м'яса нагнали в бульбашію то це теж нічого не значить?!!!
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16.10.2022 15:52 Відповісти
 
 