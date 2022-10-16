Майже 9 тисяч російських військових прибудуть у Білорусь у рамках розгортання спільного угруповання, - Міноборони РБ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Близько 9 тисяч російських військовослужбовців прибудуть до Білорусі в рамках розгортання спільного угруповання військ.
Про це повідомив начальник департаменту міжнародного військового співробітництва Міноброни, помічник міністра Валерій Ревенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
За його словами, перші ешелони з російськими військовослужбовцями почали прибувати до Білорусі.
"Передислокація займе кілька днів. Загальна чисельність становитиме трохи менше ніж 9 тисяч осіб", - зазначив Равенко.
Детальнішу інформацію, за словами Ревенка, нададуть на брифінгу для військових аташе у понеділок, 17 жовтня.
Як повідомлялося, 10 жовтня Олександр Лукашенко повідомив про те, що домовився з главою РФ Володимиром Путіним про розгортання спільного регіонального угруповання військ "у зв'язку із загостренням на західних кордонах Союзної держави".
Будь ласка, зачекайте...
терпение ж и наше не безгранично...
Флагшток - Гомельшчына
Новая волна: сегодня читатель Флагштока в Гомеле наблюдал новые поставки военной техники
«На мильчанском переезде под тягой БЧ прошел военный состав: 28 грузовиков, в основном это полноприводные Камазы и Уралы с тентовыми кузовами, в том числе с прицепами-тентами и прицепами-генераторами, пара тяжелых бронированных джипов, плюс товарная теплушка и три голубых пассажирских вагона. Пошли или на Полесье, или на Новобелицу».
обращение офицера Валерия Сахащика
підполковник білоруських вдв Валерій Сахащик