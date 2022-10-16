Майже 9 тисяч російських військових прибудуть у Білорусь у рамках розгортання спільного угруповання, - Міноборони РБ

Близько 9 тисяч російських військовослужбовців прибудуть до Білорусі в рамках розгортання спільного угруповання військ.

Про це повідомив начальник департаменту міжнародного військового співробітництва Міноброни, помічник міністра Валерій Ревенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За його словами, перші ешелони з російськими військовослужбовцями почали прибувати до Білорусі.

"Передислокація займе кілька днів. Загальна чисельність становитиме трохи менше ніж 9 тисяч осіб", - зазначив Равенко.

Детальнішу інформацію, за словами Ревенка, нададуть на брифінгу для військових аташе у понеділок, 17 жовтня.

Як повідомлялося, 10 жовтня Олександр Лукашенко повідомив про те, що домовився з главою РФ Володимиром Путіним про розгортання спільного регіонального угруповання військ "у зв'язку із загостренням на західних кордонах Союзної держави".

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