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Майже 9 тисяч російських військових прибудуть у Білорусь у рамках розгортання спільного угруповання, - Міноборони РБ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

білорусь

Близько 9 тисяч російських військовослужбовців прибудуть до Білорусі в рамках розгортання спільного угруповання військ.

Про це повідомив начальник департаменту міжнародного військового співробітництва Міноброни, помічник міністра Валерій Ревенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За його словами, перші ешелони з російськими військовослужбовцями почали прибувати до Білорусі.

"Передислокація займе кілька днів. Загальна чисельність становитиме трохи менше ніж 9 тисяч осіб", - зазначив Равенко.

Детальнішу інформацію, за словами Ревенка, нададуть на брифінгу для військових аташе у понеділок, 17 жовтня.

Як повідомлялося, 10 жовтня Олександр Лукашенко повідомив про те, що домовився з главою РФ Володимиром Путіним про розгортання спільного регіонального угруповання військ "у зв'язку із загостренням на західних кордонах Союзної держави".

Також читайте: Перші ешелони військ РФ прибули до Білорусі нібито у рамках розгортання спільного угруповання. ВIДЕО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+13
У рамках...
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16.10.2022 15:38
+11
Бєлгоро-2, не забудьте взяти з собою таджиків
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16.10.2022 15:39
+10
Мішки не забудьте
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16.10.2022 15:40
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У рамках...
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16.10.2022 15:38 Відповісти
Бєлгоро-2, не забудьте взяти з собою таджиків
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16.10.2022 15:39 Відповісти
Не переживай - там і таджиків не треба буде Кацапи в БРСР будуть себе вести точно так само - як окупанти! Бо їм усілякі "пегови" з "пригожиними" уже почали "срать у вуха", що "хитражопые бульбаши не хатят ваевать пратив хахлов и только аткупаются ат нас паставками харчей и аружия " В принципі це - правда! Але вона працюватиме проти білорусів - тому що кацапня почне вороже ставиться до місцевого населення Почне назрівать невдоволення з обох боків І достатньо кількох конфліктних ситуацій, як "закипить"
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16.10.2022 16:30 Відповісти
Кацапы везде, где б не были, ведут себя як окупанты
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16.10.2022 16:32 Відповісти
Не закипить. Слухняненько обслуговуватимуть кацапів, як і завжди.
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16.10.2022 18:19 Відповісти
Мішки не забудьте
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16.10.2022 15:40 Відповісти
Сейчас для нас *********** это вражины до конца веков. Что делать с сябрами если картоха кинет их в бой? Это будут такие же самые цели для подножки для удара головой об плитку в бассейне на турецком курорте?
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16.10.2022 15:40 Відповісти
угруппування ж спільне..
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16.10.2022 15:44 Відповісти
Як прибудуть,так і убудуть. Кому особливо повезе,то в полієтиленовому пакеті.
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16.10.2022 15:42 Відповісти
********** доиграются в дурака со шпилевым...
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16.10.2022 15:44 Відповісти
Для Украины это полностью легитимная цель
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16.10.2022 15:46 Відповісти
вони прийдуть щоб прибрати бульбофюрера..
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16.10.2022 15:47 Відповісти
бульбопюрер доиграется....довыпендривается...
терпение ж и наше не безгранично...
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16.10.2022 15:47 Відповісти
Походу, Таракан уже ничего не решает. Ему бы свою жизнь как-нибудь до Гааги сберечь. А то не ровен час, кацапы пригостят его вместе с Коленькой ,,Новичком" и аля-улю
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16.10.2022 16:37 Відповісти
Primerno 9000 mjasa.
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16.10.2022 15:49 Відповісти
Курвамама! Самі ж загострили ситуацію!
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16.10.2022 15:50 Відповісти
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16.10.2022 16:05 Відповісти
Скажите картошке, шо если будет выйобыватся, то "хатынь" ему покажется дерунами!!!
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16.10.2022 16:06 Відповісти
Много было наполеонов конечно и тут на форуме тоже. Но есть темка ещё одна. А ведь могут резко запад страны нашей крепко попытаться перекрыть, даже пусть и не надолго, но с боями. Все снабжение рухнет. Заблокируется. И ещё не к месту. Странно что пу и орда не поперли и сильно туда 24 февраля. Стоит срочно рыть там все вдоль и глубоко. Очень срочно.
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16.10.2022 16:11 Відповісти
Все уже давно перекопано и заминировано+месность,єто будет славный тир для зсу,хотя думаю если бурштыновым копателям сказать что сраные бульбеныки заберут их копанки то там даже зсу не надо... волыняки ********** тех шлеперов сами)))
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16.10.2022 16:37 Відповісти
ты просто идиот ватный - кишка у твоих кацапов и чмобиков тонка
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16.10.2022 22:59 Відповісти
вже прийшли.

Флагшток - Гомельшчына

Новая волна: сегодня читатель Флагштока в Гомеле наблюдал новые поставки военной техники
«На мильчанском переезде под тягой БЧ прошел военный состав: 28 грузовиков, в основном это полноприводные Камазы и Уралы с тентовыми кузовами, в том числе с прицепами-тентами и прицепами-генераторами, пара тяжелых бронированных джипов, плюс товарная теплушка и три голубых пассажирских вагона. Пошли или на Полесье, или на Новобелицу».
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16.10.2022 16:15 Відповісти
В Витебске ...Ранее сообщалось, что в Беларусь в ночь на 15 октября прибыли первые эшелоны с российскими военными.
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16.10.2022 16:17 Відповісти
Мало того..Хтось їх же годує...надає житло...обслуговує..лікує...та ін.. Хтож це може бути? Не один же лукашенка, це все робить своїми руками..А чи не білоруській нарід причетний? Га?
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16.10.2022 16:29 Відповісти
Воинственные пляски продолжаются.
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16.10.2022 16:24 Відповісти
Вава, зателефонуй таргано-фюреру, попередь, що <*********************** хочуть приземлити..
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16.10.2022 16:32 Відповісти
один з білоруських відставників військових сказав---якшо білоруси полізуть в Україну ,то українці будуть більше ненавидіти білорусів..бо рашисти..зрозуміло то ворог а українці рахували більш дружніми білорусів.
обращение офицера Валерия Сахащика
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16.10.2022 16:34 Відповісти
найшов у КАЦА https://www.youtube.com/watch?v=7o4-P9AqPD4 15:41
підполковник білоруських вдв Валерій Сахащик
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16.10.2022 16:42 Відповісти
ты бы еще у гиркина ссылки брал
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16.10.2022 23:01 Відповісти
можливо.адже зараз українці тільки зневажають білорусів...
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16.10.2022 18:02 Відповісти
Такое ощущение, шо в Бульборашке и народа нет. Или очень-очень мало. На рашке живут свинособаки и орки, а на Бульборашке даже этого нет. Есть инертная масса - как хошь, так и пинай ногами
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16.10.2022 16:43 Відповісти
вірно. не даремно у цього натовпу найулюбленіший заклик: хавайся в бульбу!
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16.10.2022 18:01 Відповісти
нет народа - точнее может есть только они слабые, ссцыкуны босоногие
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16.10.2022 23:02 Відповісти
Походу все сябры собрались у нас и воюют за Украину
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17.10.2022 04:28 Відповісти
Чому зеленоморді членограї навіть не думають про те щоб накрити Хаймерсами бази їх розміщення?
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16.10.2022 18:00 Відповісти
У разі небезпеки, превентивний удар по цьому угрупованню цілком виправданий, як на мене.
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16.10.2022 19:39 Відповісти
Тепер від вусцатого можна очікувати провокації. Що тепер на карті намалює?
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16.10.2022 20:08 Відповісти
путинский *** он намалюет на картах - другого лука уже не увидит
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16.10.2022 23:03 Відповісти
 
 