Маляр про співвідношення втрат ЗСУ та армії РФ: Наразі приблизно 1 до 6,5. Критична межа - 1 до 8
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Співвідношення втрат українських захисників та російських окупантів на Півдні наразі складає близько 1 до 6,5.
Про це повідомила у фейсбуці заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.
"Стала свідком, як Командувач ОК "Південь" генерал-майор Андрій Ковальчук надихає військових на боротьбу з ворогом. Не всі слова та задачі тут зможу оприлюднити, але повірте - це потужно", - зазначила вона.
За словами Маляр, він також розказав цікаві факти про деморалізацію підрозділів ворога на Півдні та про зростаючі втрати ворога.
"Співвідношення втрат приблизно 1 до 6,5. За його словами - критична межа співвідношення втрат - 1 до 8, після якої армія противника буде психологічно "сипатись". За словами командуючого, ворог вже у доволі складній ситуації на Півдні, але розслаблятись не час. Навпаки - треба зібрати всю нашу силу і міць та вичавлювати російську армію з нашої землі", - додала Маляр.
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з тих пір вдалося обміняти близько 850 наших.
" почуємо кожного" на сєпарському Інтері та не ганьбися. Цікаво це маладая жена нашого міністра устроіла падригу в міністерство оборони, чи як вона взагалі туди потрапила?
Прості тупо закидали німецьку армію м"ясом. баби ішчо нарожают..
https://twitter.com/i/status/1581595767000559616
АдесуБелгород а вышел к Херсону ))) ну шо ж непонятного))))
я таки слабонервный !!! уже б в духовке жарилось ...хочь там и пучка бзда в перьях !!!
один мраморный воином оказался )))))))
а якби у мериканців зараз трамп був при владі, то ми відбивалися б голіруч і зовсім недовго.
500 жінок-медиків з Маріуполя
1000 була в Ізоляції до початку повномасштабної війни
ну і скількись іще потрапили до рашистів, може, 1000, може, 2000.
а все тому, що зелена шобла і професіоналізм - речі несумісні.