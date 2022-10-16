ООН, Туреччина та Україна докладатимуть максимальних зусиль для продовження дії "Зернової ініціативи", - Кубраков

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков зустрівся з главою оборонного відомства Туреччини Хулусі Акаром в Спільному координаційному центрі у Стамбулі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку українського посадовця, основною темою перемовин була реалізація "Зернової ініціативи" та продовження її дії після 22 листопада.

За словами Кубракова, "сьогодні з Акаром обговорили хід реалізації "Зернової ініціативи". З моменту старту і до сьогодні вже експортовано понад 7,7 мільйона тонн агропродукції, що вже стабілізувало ціни на продовольство та протидіє загрозі глобального голоду".

"Сторони-учасники "Ініціативи" – ООН, Туреччина та Україна - висловили готовність продовжити її дію і запевнили у докладанні максимальних зусиль для її успішної реалізації. На цей час немає жодних сумнівів, що робота "зернового коридору" буде продовжена після 22 листопада", - зауважив міністр інфраструктури.

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Також під час зустрічі українська сторона наголосила на важливості прискорення Спільним координаційним центром процесу інспектування суден. Завдяки цьому вдасться суттєво збільшити об’єми експорту зерна до країн Африки, Азії та Європи, а також запобігти утворенню черг на перевірках.