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ООН, Туреччина та Україна докладатимуть максимальних зусиль для продовження дії "Зернової ініціативи", - Кубраков

Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

зерно,порт,корабель

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков зустрівся з главою оборонного відомства Туреччини Хулусі Акаром в Спільному координаційному центрі у Стамбулі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку українського посадовця, основною темою перемовин була реалізація "Зернової ініціативи" та продовження її дії після 22 листопада.

За словами Кубракова, "сьогодні з Акаром обговорили хід реалізації "Зернової ініціативи". З моменту старту і до сьогодні вже експортовано понад 7,7 мільйона тонн агропродукції, що вже стабілізувало ціни на продовольство та протидіє загрозі глобального голоду".

"Сторони-учасники "Ініціативи" – ООН, Туреччина та Україна - висловили готовність продовжити її дію і запевнили у докладанні максимальних зусиль для її успішної реалізації. На цей час немає жодних сумнівів, що робота "зернового коридору" буде продовжена після 22 листопада", - зауважив міністр інфраструктури.

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Також під час зустрічі українська сторона наголосила на важливості прискорення Спільним координаційним центром процесу інспектування суден. Завдяки цьому вдасться суттєво збільшити об’єми експорту зерна до країн Африки, Азії та Європи, а також запобігти утворенню черг на перевірках.

Автор: Анна Судак
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Туреччина, мля
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16.10.2022 16:17 Відповісти
Треба було б спитати Ердогана, Турція як член НАТО в разі конфлікту з РФ готова посилати свої війська на війну з РФ у разі нападу РФ на інші країни НАТО, такі як Польщу або Прибалтійські країни, чи цей гандон готовий лише купувати газ з РФ зі знижкою і помагати РФ уникати санкцій?
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16.10.2022 16:22 Відповісти
Надеюсь, что иранским поцам с полотенцами на головах и в банных халатах не зайдёт ни единого украинского зёрнышка.
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16.10.2022 16:19 Відповісти
Скажіть Будь-Ласка а хто утримався проти рашки на накладення?
- Накануне ПАСЕ признала российский режим террористическим.
Мне не понравилось, что несколько десятков государств, особенно Средняя Азия, страны Африки, не определились. Они или не участвовали в голосовании, либо остались нейтральными по этому вопросу. Так нельзя. Я думаю, что это тоже нам не подходит, я буду поднимать этот вопрос.
депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс.
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16.10.2022 16:25 Відповісти
Ну, кому хлібчик продавати?
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16.10.2022 16:30 Відповісти
От мені цікаво, раніше кілька десятиліть-століть назад коли Україна не вивозила туди зерно, як вони там виживали, що зараз такий рейвах піднявся?
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16.10.2022 16:29 Відповісти
А чо у меня хлеб подорожал? У нигерийского йндейца червяк подорожал?
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16.10.2022 16:35 Відповісти
С зерном это все понятно, когда другая продукция пойдет? Почему об этом не говорят в ООН? Тот же металл, стройматериалы для ремонта разрушенных зданий
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16.10.2022 22:11 Відповісти
 
 