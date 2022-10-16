УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6645 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
10 306 17
армія рф (13574) війна (56913) дезінформація (276) Бахмут (1493) ЗСУ (5781)

Заяви військ РФ про "бойові успіхи" в районі Бахмута не відповідають дійсності, - ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф

Російські загарбники здійснюють інформаційний та психологічний тиск, розповідаючи про "успіхи" на Лиманському та Бахмутському напрямках.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Вже декілька днів поспіль російські війська намагаються взяти Бахмут. Це для них така "Брестська фортеця". Вони вже кілька днів поспіль проводять свою інформаційну операцію про те, що вже ряд населених пунктів біля Бахмуту "вже взяті" – це не відповідає дійсності. Там ідуть дуже важкі бойові дії, противник зосередив там найпотужніші свої сили. Проте Сили оборони України тримають там удар і не дають пройти далі", - запевнив речник.

За його словами, інформація про "контрнаступ" росіян на Лиман також не відповідає дійсності. Хоча ворог намагається показати протилежне.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські військові мінують об’їзні дороги в бік Сватового та Кремінної

"Насправді вони будують оборонні позиції в районі Кремінної, Сватового. Більше того, вони у своїх пабліках вихваляються, що будують так звану "лінію путіна", зняли з квадрокоптера, з кількох позицій, розкадровано. Мовляв, що вони готові не пропускати українську армію, і ні кроку назад. І я думаю, що це теж елемент інформаційного впливу на нас. Але наші штаби врахують всю оперативну інформацію при плануванні наступних дій. Не думаю, що противник переграє нас на цьому напрямку", - заявив Череватий.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+14
В сенсі "не має сил відбитись"? Уже котрий день відбивають. Невже кацапським паблікам повірили?
показати весь коментар
16.10.2022 16:50
+10
На видео попытка мужчины убежать от полицейских, которые намерены вручить ему повестку.https://t.me/glavredinfo/50702
Сообщается, что происходит это в Санкт-Петербурге, в ЖК "Ладожский парк"Увидев полицейских с повесткой, парень пустился наутек, не выпуская при этом из рук пакета. Но, в конечном итоге, полиция его настигла.
Какой солдат из него получится?
показати весь коментар
16.10.2022 16:49
+7
У меня друг там , минометчиком. Скупо делится инфой. Говорит сейчас на этом направлении очень много вагнеровцев, а они хоть и подонки , но воюют на порядок лучше чмобиков и ополченцев. Бои там реально тяжелые. Молимся и держим кулаки за наших ребят.
показати весь коментар
16.10.2022 17:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Що там з тим чортовим бахмутом? Там немає сил відбитись, чи це така хитра тактика на тому напрямку?
показати весь коментар
16.10.2022 16:37 Відповісти
В сенсі "не має сил відбитись"? Уже котрий день відбивають. Невже кацапським паблікам повірили?
показати весь коментар
16.10.2022 16:50 Відповісти
А з яких пір українське місто Бахмут стало чортовим?
показати весь коментар
16.10.2022 16:52 Відповісти
Роблять все що можуть, ЗСУ там не їсть піроженки з кавою
показати весь коментар
16.10.2022 16:53 Відповісти
Піти на фронт і перевірь
показати весь коментар
16.10.2022 17:09 Відповісти
Піди .
показати весь коментар
16.10.2022 17:57 Відповісти
У меня друг там , минометчиком. Скупо делится инфой. Говорит сейчас на этом направлении очень много вагнеровцев, а они хоть и подонки , но воюют на порядок лучше чмобиков и ополченцев. Бои там реально тяжелые. Молимся и держим кулаки за наших ребят.
показати весь коментар
16.10.2022 17:43 Відповісти
ты внатуре такой тупой или просто бот квацапский?
показати весь коментар
16.10.2022 23:07 Відповісти
Дурень думкою багатіе.

А кацап - найбільший дурень в світі.
показати весь коментар
16.10.2022 16:39 Відповісти
На видео попытка мужчины убежать от полицейских, которые намерены вручить ему повестку.https://t.me/glavredinfo/50702
Сообщается, что происходит это в Санкт-Петербурге, в ЖК "Ладожский парк"Увидев полицейских с повесткой, парень пустился наутек, не выпуская при этом из рук пакета. Но, в конечном итоге, полиция его настигла.
Какой солдат из него получится?
показати весь коментар
16.10.2022 16:49 Відповісти
Кацапи все і завжди тікають від поліції (міліції ) ,у них це в від народження , причому що смішно, у всіх їхніх фільмах від 91 року 100% спостерігалося саме таке,це такий собі відмінний синдром шаблон їхньої гнилої нації
показати весь коментар
16.10.2022 17:03 Відповісти
А что, убегает хорошо, два профессионала едва догнали.
показати весь коментар
16.10.2022 17:07 Відповісти
що це таке "Східне угрупування ЗСУ"?
показати весь коментар
16.10.2022 16:50 Відповісти
Оперативно-тактичне угрупування "Схід"
показати весь коментар
16.10.2022 20:09 Відповісти
На всех кацапабликах раздувают истерию
показати весь коментар
16.10.2022 17:43 Відповісти
Яким чином наш величний генералитет підтримує нашу піхоту в Бахмуті?
показати весь коментар
16.10.2022 18:11 Відповісти
счас тебе боту все расскажут
показати весь коментар
16.10.2022 23:09 Відповісти
 
 