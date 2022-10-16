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Гроссі після переговорів з Путіним дав коментар пропагандистам: Ніхто не хоче ядерної катастрофи

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

гроссі,рафаель

Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі після переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним заявив, що ядерної катастрофи ніхто не хоче.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Ніхто не хоче ядерної катастрофи, ніхто", - сказав Гроссі в інтерв'ю програмі "Москва. Кремль. Путін" на телеканалі "Россия 1".

Нагадаємо, 11 жовтня голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі провів зустріч із Володимиром Путіним. Після цього він повернувся в Київ. За результатами переговорів Гроссі заявив, що сторони "наближаються до створення захисної зони для Запорізької АЕС".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тривалі перебої з електроживленням Запорізької АЕС можуть призвести до другої "Фукусіми", - глава "Енергоатому" Котін

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+19
Гросси! ЕДИНСТВЕННЫМ приемлемым вариантом предотвращения III Мировой Ядерной Войны - это: Украина в НАТО, Украина остается безъядерной, Украина возвращается в границы 1991 года, путин уходит в Гаагу.
И все счастливы!
Иначе - ядерная катастрофа.
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16.10.2022 16:51
+17
опять обосрался. извените за мой французкий
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16.10.2022 16:50
+8
Никто кроме х..
Йла. Ему по .цимбалах
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16.10.2022 16:51
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опять обосрался. извените за мой французкий
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16.10.2022 16:50 Відповісти
миршавий курдупель
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16.10.2022 16:50 Відповісти
Гросси! ЕДИНСТВЕННЫМ приемлемым вариантом предотвращения III Мировой Ядерной Войны - это: Украина в НАТО, Украина остается безъядерной, Украина возвращается в границы 1991 года, путин уходит в Гаагу.
И все счастливы!
Иначе - ядерная катастрофа.
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16.10.2022 16:51 Відповісти
Никто кроме х..
Йла. Ему по .цимбалах
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16.10.2022 16:51 Відповісти
раз х#йло сказало - значит готовит ядерную подлянку. это патологический лжец, как и его подданные.
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16.10.2022 16:54 Відповісти
Ха! - Російське міноборони після стрілянини на полігоні заявило про нібито теракт, але за даними джерел 24 каналу в спецслужбах, мобілізовані під Бєлгородом перебували в частині без їжі та води і зазнавали принижень. Остаточно ситуація загострилася після того, як мобілізовані довідалися, що вже вранці 16 жовтня мають вирушити на фронт. Вони почали бунтувати і перебили командирів. До військової частини відправили каральні загони, які розстріляли бунтівників.
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16.10.2022 16:59 Відповісти
Макрон, Гроссі - два чоботи пара.
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16.10.2022 17:01 Відповісти
дурне питяння!
СКІЛЬКИ, СКІЛьКИ можна довірти головному піздуну **********?
Гроссі, коли і де ти загубив свої мізки?
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16.10.2022 17:02 Відповісти
ага... и в то же день ***** ЗАЭС от електрики отключили...
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16.10.2022 17:08 Відповісти
І багато пообіцяли?
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16.10.2022 17:10 Відповісти
Ви маєте на увазі "скільки"?
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16.10.2022 17:15 Відповісти
Так.
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16.10.2022 17:51 Відповісти
Гросси, ты бы сказал Куйлу, чтобы валил из Энергодара, раз не хочешь ядерной катастрофы.
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16.10.2022 17:21 Відповісти
спагеті любишь? а прийдеться
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16.10.2022 17:37 Відповісти
Консерва штолі ..
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16.10.2022 17:39 Відповісти
Как же он ему что то скажет, когда Грося ротик открывает ему в пасть пачку долларов кидают?? Он ее пока прожует, путлер новую готовит, и так до без конечности, газа и нефти у лаптеногих дохера, на Гросю и иже сними (типа ****** орбана, усатого пиааса ну и т.д.) хватит!!!
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16.10.2022 17:46 Відповісти
гросі, якщо ніхто не хоче ядерної війни, нехай ці всі "ніхто" знищать хйла к *******.
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16.10.2022 17:53 Відповісти
К сожаление решение о применению ядерного тактического оружия в Украине уже принято Карликом и его окружением,даже китайцев призвали покинуть Украину,это тревожный сигнал.то непонятно как будут дейчтвовать наши Союзники(французы не в счет).Так по одним данным это уничтожение конвекционным оружием черноморского флота эрэфии,и всех его вс в Украине,второй вариант удар сверхмощной вакуумной бомбой по бункеру путлера,третий вариант -превентивный ядерный удар по москве и ЦПР ядерными зарядами по 100килотонн.Третий вариант как по мне самый толковый!
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16.10.2022 17:57 Відповісти
Никто не хочет саморез в колесо, никто не хочет заклинившей молнии на джинсах после шестого бокала пива. Чорного Лебедя никто не отменял
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16.10.2022 17:58 Відповісти
пусть гросси *********** проверит,может вместо денег там Г-но Х-йла?
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16.10.2022 18:05 Відповісти
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16.10.2022 18:08 Відповісти
Это не заявление а великий жовтий пердь с підливою.
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16.10.2022 18:08 Відповісти
Тому треба качати аміак. Ти ж для цього приїжджав?
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16.10.2022 19:13 Відповісти
Наивному чуваку свинособаки опять навешали лапшу на уши. Где санкции против росатома.
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16.10.2022 19:29 Відповісти
Господи, які вони жалюгідні! Недарма ***** з них постійно знущається.
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16.10.2022 20:29 Відповісти
Вибачте, я без цензури: створи проблему, а потім запропонуй макаронникам її рішення і піцу "маргарита" і вони почнуть на увесь кричати, що ти красавчик!!!

Scusa, non sono censurato: crea un problema, poi offri ai maccheroni una soluzione e una pizza margherita e inizieranno a urlare che sei bello!!!
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16.10.2022 21:31 Відповісти
Гросси и его контора абсолютно бесполезны в данном случае. Ситуация на ЗАЭС, -- захват ядерного объекта в условиях войны или теракта, -- изначально выходит за пределы компетенции МАГАТЭ(международной организации для развития сотрудничества в сфере мирного(!!!) использования атомной энергии). Ему, Гросси, надо было не макрониться, а после первой же инспекции настоятельно и громко вызывать европолицейских. В нашем случае это НАТО, других нет.
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17.10.2022 07:26 Відповісти
 
 