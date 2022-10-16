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Гроссі після переговорів з Путіним дав коментар пропагандистам: Ніхто не хоче ядерної катастрофи
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі після переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним заявив, що ядерної катастрофи ніхто не хоче.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
"Ніхто не хоче ядерної катастрофи, ніхто", - сказав Гроссі в інтерв'ю програмі "Москва. Кремль. Путін" на телеканалі "Россия 1".
Нагадаємо, 11 жовтня голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі провів зустріч із Володимиром Путіним. Після цього він повернувся в Київ. За результатами переговорів Гроссі заявив, що сторони "наближаються до створення захисної зони для Запорізької АЕС".
Топ коментарі
+19 Vladyslav Novikov
показати весь коментар16.10.2022 16:51
+17 Alex Suhenko 8c36c068
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+8 JleXa BaCuJl6eB
показати весь коментар16.10.2022 16:51
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И все счастливы!
Иначе - ядерная катастрофа.
Йла. Ему по .цимбалах
СКІЛЬКИ, СКІЛьКИ можна довірти головному піздуну **********?
Гроссі, коли і де ти загубив свої мізки?
Scusa, non sono censurato: crea un problema, poi offri ai maccheroni una soluzione e una pizza margherita e inizieranno a urlare che sei bello!!!