УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6667 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
5 582 25
війна (56913) росія (47340) ядерна зброя (928) ядерна безпека (348)

Ядерна небезпека, пов’язана з війною в Україні, набагато гірша за Карибську кризу, - Business Insider

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,зброя,ядерна

Ризик глобального ядерного конфлікту, пов’язаний з війною Росії проти України, набагато гірший, ніж у період Карибської кризи.

Як пише Busienss Insider, зокрема про це заявив Енді Вебер, колишній помічник міністра оборони США з ядерних, хімічних та біологічних програм, передає Цензор.НЕТ.

"Ця криза більш небезпечна, ніж Карибська криза. Повідомлене президентом Байденом посилання на "Армагеддон" не є перебільшенням", - зазначив він у нещодавньому коментарі Politico.

Із ним погодився Деріл Кімбол, виконавчий директор Arms Control Association, під час недавньої панелі своєї організації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ядерний удар Росії стане її останньою помилкою, - Міноборони Фінляндії

"Сумно, що минуло не лише 30 років після так званого закінчення холодної війни, але й 60 років після останньої великої ядерної кризи, Кубинської ракетної кризи в жовтні 1962 року. Попри це зараз ми говоримо підвищений ризик ядерної війни", - заявив Кімбол.

При цьому, на думку аналітиків, рішення президента РФ Володимира Путіна анексувати чотири області України підвищило ризик ядерного конфлікту.

Попри ці тривожні події, провідні експерти загалом погоджуються з тим, що ризик застосування ядерної зброї все ще залишається низьким. Зокрема, Ханс Крістенсен, директор проєкту ядерної інформації Федерації американських учених, заявив у вівторок групі Arms Control Association, що ймовірність застосування Росією ядерної зброї в Україні є невисоким. За його словами, конфлікт має "значно загостритися" до "прямого зіткнення між НАТО і Росією", щоб це стало предметом обговорення.

Нагадаємо, Кубинська ракетна криза відбулась 16-28 жовтня 1962 року. Тоді у відповідь на розміщення Сполученими Штатами ядерної зброї у країні-члені НАТО Туреччині СРСР перекинув на Кубу військові частини та підрозділи, які мали на озброєнні в тому числі ядерну зброю.

Також читайте: Кремль знає, що у разі застосування ядерної зброї отримає жорстку відповідь США, - генерал Ходжес

Автор: Анна Судак
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+16
Всегда надо снабжать это бла-бла-бла своим вариантом решения этой проблемы, иначе получается тупое нагнетание истерики "ой мы все умрём а-а-а, надо договариваться".

Этих паникёров вообще не смущает перспектива жить в мире, в котором они уступили гондону с ядерным оружием, сами имея ядерное оружие?

И в чём аналогия с Карибским кризисом? К ***** что, ближе пододвинули ядерные ракеты? Нет? Так какого чёрта вы это приплетаете сюда?
показати весь коментар
16.10.2022 18:49
+10
Просто Куйло гораздо ******** Хрущёва. Немцов не даст соврать.
показати весь коментар
16.10.2022 18:48
+9
Коли б у 1994 році в України не забрали б ЯЗ, жодної кризи би не було путлер ніколи б не пішов війною на країну у якої є ЯЗ.
показати весь коментар
16.10.2022 18:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ризик глобального ядерного конфлікту, пов'язаний з війною Росії проти України, набагато гірший

Ризик може бути більшим, становище - гіршим...
Йа, український мова - то є вері важке!
показати весь коментар
16.10.2022 18:46 Відповісти
Просто Куйло гораздо ******** Хрущёва. Немцов не даст соврать.
показати весь коментар
16.10.2022 18:48 Відповісти
Всегда надо снабжать это бла-бла-бла своим вариантом решения этой проблемы, иначе получается тупое нагнетание истерики "ой мы все умрём а-а-а, надо договариваться".

Этих паникёров вообще не смущает перспектива жить в мире, в котором они уступили гондону с ядерным оружием, сами имея ядерное оружие?

И в чём аналогия с Карибским кризисом? К ***** что, ближе пододвинули ядерные ракеты? Нет? Так какого чёрта вы это приплетаете сюда?
показати весь коментар
16.10.2022 18:49 Відповісти
У нас досі багато людей не може зрозуміти, що справжніх експертів по Україні на заході одиниці. а хайпуючих міленіалів в редакціях багато. Пора їх вчити, а не заглядати в рот корам NYT, WaPo etc.
показати весь коментар
16.10.2022 19:12 Відповісти
Посольство Сербии в Украине прекращает работу на неопределенное время. Дипломатическое ведомство закрывают, а персонал эвакуируют с территории страны. Соответствующее заявление было опубликовано 16 октября на официальном сайте посольства

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://news.dialog.ua/260667_1665923596 Також про виїзд своїх громадян заговорили інші союзники Рашки,Китай та Єгипет...Що це може означати? Тільки одне,Рашка попередила союзників,про можливі ядерні удари по нас....
показати весь коментар
16.10.2022 18:49 Відповісти
Путлеру плевать на Своих, а тем более на « союзников».

Никого они не будут предупреждать.
показати весь коментар
16.10.2022 19:09 Відповісти
Коли б у 1994 році в України не забрали б ЯЗ, жодної кризи би не було путлер ніколи б не пішов війною на країну у якої є ЯЗ.
показати весь коментар
16.10.2022 18:49 Відповісти
Якщо б тоді не віддали ЯО то один з наших корупційних урядів продали б щось Ірану або ще б якомусь х.... а ми б сиділи давно під санкціями....
показати весь коментар
16.10.2022 23:27 Відповісти
загроза більша з двох причин

1. путіну ніяке політб'юро не заважає натиснути червону кнопку

2. ядерна міць росії набагато більша ніж ядерна міць срср в 60-х роках

коротше кажучи ЯЗ це як читерство в грі - окрім як забанити адміністрацією нічого не допоможе але адміністрація сциклива і боїться читера.
показати весь коментар
16.10.2022 18:51 Відповісти
ще є варіант рукожопого гравця
показати весь коментар
16.10.2022 19:01 Відповісти
Ядерну кризу 1962 р. запобігли люди, які знали що таке справжня війна - Кеннеді та Хрущов.
Тому й змогли подолати свої особисті амбіції та зупинитися на краю прірви. Нинішня ядерна криза спровокована психічно неврівноваженим бовдуром, який війни не знає, і тому не те, що не боїться її, а навпаки - йому аж руки тремтять натиснути на червону кнопку.
показати весь коментар
16.10.2022 18:51 Відповісти
Знаєте, вже не страшно
показати весь коментар
16.10.2022 18:54 Відповісти
Ну не треба. Страх це потрібне і корисне відчуття, звісно якщо не «закочуват очі» і не впадати в паніку.
показати весь коментар
16.10.2022 19:05 Відповісти
Тому і не страшно
показати весь коментар
16.10.2022 19:28 Відповісти
Если путя нанесет ядерный удар по Украине, мы можем взорвать ЗАЭС (все равно каким способом), и тогда территория от Испании до Урала и от севера Норвегии до ОАЭ станет непригодной для жизни.
Ультиматумы не только путин может выдвигать.
Действуем?
Или кто-то думает, что путину можно все, а Украина будет правила соблюдать?
показати весь коментар
16.10.2022 18:56 Відповісти
😁 спічьки подать?
показати весь коментар
16.10.2022 18:59 Відповісти
Ніхіба таке навіть писати?
показати весь коментар
16.10.2022 19:06 Відповісти
нам по...й бо ми Чорнобиль пережили ...А як японці пережили Хіросіму і Нагасакі і вони живуть там зараз і що ? ..круче питання у кацапів є щось міцніше за ЯЗ ?
показати весь коментар
16.10.2022 18:59 Відповісти
Є. Це їхній **********!
показати весь коментар
16.10.2022 19:00 Відповісти
Ви хоть подивіться спогади очевидців про звисаючу до землі шкіру і інші жахи ядерної зброї. тоді будете про них розказувати.... на ютубі є раджу подивитись...
показати весь коментар
16.10.2022 23:29 Відповісти
Эксперты эти либо «слабаки», либо работают на Кремль.

Путин не готов «умереть за идею».
Это животное другого типа-
оно любит жизнь.

Надежда на бункер есть, но даже он понимает, что гарантии выжить нет.

Вот если бы можно было ударить, остаться в живых и ему за это ничего не было- тогда Да.

Но он не самоубийца.
показати весь коментар
16.10.2022 19:05 Відповісти
Вони добиваються гсценарію без застосування ЯЗ. Без фактору непередбачуваності.
показати весь коментар
16.10.2022 19:08 Відповісти
Для Окурка "сохранєніє ліца" і є ідея.

Крім того, він увесь час підвищує ставки. Далі лише ядерна зброя, причому самостійно він точно не зупиниться.
показати весь коментар
16.10.2022 19:30 Відповісти
Даже за « идею сохранения лица» он не пойдёт на самоубийство.

Труслив.

Калибр не тот.
показати весь коментар
16.10.2022 20:00 Відповісти
трохи поправлю: "Ядерна небезпека, пов'язана війною Росії з Україною, набагато гірша за Карибську кризу"
показати весь коментар
16.10.2022 19:26 Відповісти
 
 