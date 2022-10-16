Ядерна небезпека, пов’язана з війною в Україні, набагато гірша за Карибську кризу, - Business Insider

Ризик глобального ядерного конфлікту, пов’язаний з війною Росії проти України, набагато гірший, ніж у період Карибської кризи.

Як пише Busienss Insider, зокрема про це заявив Енді Вебер, колишній помічник міністра оборони США з ядерних, хімічних та біологічних програм, передає Цензор.НЕТ.

"Ця криза більш небезпечна, ніж Карибська криза. Повідомлене президентом Байденом посилання на "Армагеддон" не є перебільшенням", - зазначив він у нещодавньому коментарі Politico.

Із ним погодився Деріл Кімбол, виконавчий директор Arms Control Association, під час недавньої панелі своєї організації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ядерний удар Росії стане її останньою помилкою, - Міноборони Фінляндії

"Сумно, що минуло не лише 30 років після так званого закінчення холодної війни, але й 60 років після останньої великої ядерної кризи, Кубинської ракетної кризи в жовтні 1962 року. Попри це зараз ми говоримо підвищений ризик ядерної війни", - заявив Кімбол.

При цьому, на думку аналітиків, рішення президента РФ Володимира Путіна анексувати чотири області України підвищило ризик ядерного конфлікту.

Попри ці тривожні події, провідні експерти загалом погоджуються з тим, що ризик застосування ядерної зброї все ще залишається низьким. Зокрема, Ханс Крістенсен, директор проєкту ядерної інформації Федерації американських учених, заявив у вівторок групі Arms Control Association, що ймовірність застосування Росією ядерної зброї в Україні є невисоким. За його словами, конфлікт має "значно загостритися" до "прямого зіткнення між НАТО і Росією", щоб це стало предметом обговорення.

Нагадаємо, Кубинська ракетна криза відбулась 16-28 жовтня 1962 року. Тоді у відповідь на розміщення Сполученими Штатами ядерної зброї у країні-члені НАТО Туреччині СРСР перекинув на Кубу військові частини та підрозділи, які мали на озброєнні в тому числі ядерну зброю.

Також читайте: Кремль знає, що у разі застосування ядерної зброї отримає жорстку відповідь США, - генерал Ходжес