Ядерна небезпека, пов’язана з війною в Україні, набагато гірша за Карибську кризу, - Business Insider
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Ризик глобального ядерного конфлікту, пов’язаний з війною Росії проти України, набагато гірший, ніж у період Карибської кризи.
Як пише Busienss Insider, зокрема про це заявив Енді Вебер, колишній помічник міністра оборони США з ядерних, хімічних та біологічних програм, передає Цензор.НЕТ.
"Ця криза більш небезпечна, ніж Карибська криза. Повідомлене президентом Байденом посилання на "Армагеддон" не є перебільшенням", - зазначив він у нещодавньому коментарі Politico.
Із ним погодився Деріл Кімбол, виконавчий директор Arms Control Association, під час недавньої панелі своєї організації.
"Сумно, що минуло не лише 30 років після так званого закінчення холодної війни, але й 60 років після останньої великої ядерної кризи, Кубинської ракетної кризи в жовтні 1962 року. Попри це зараз ми говоримо підвищений ризик ядерної війни", - заявив Кімбол.
При цьому, на думку аналітиків, рішення президента РФ Володимира Путіна анексувати чотири області України підвищило ризик ядерного конфлікту.
Попри ці тривожні події, провідні експерти загалом погоджуються з тим, що ризик застосування ядерної зброї все ще залишається низьким. Зокрема, Ханс Крістенсен, директор проєкту ядерної інформації Федерації американських учених, заявив у вівторок групі Arms Control Association, що ймовірність застосування Росією ядерної зброї в Україні є невисоким. За його словами, конфлікт має "значно загостритися" до "прямого зіткнення між НАТО і Росією", щоб це стало предметом обговорення.
Нагадаємо, Кубинська ракетна криза відбулась 16-28 жовтня 1962 року. Тоді у відповідь на розміщення Сполученими Штатами ядерної зброї у країні-члені НАТО Туреччині СРСР перекинув на Кубу військові частини та підрозділи, які мали на озброєнні в тому числі ядерну зброю.
Будь ласка, зачекайте...
Ризик може бути більшим, становище - гіршим...
Йа, український мова - то є вері важке!
Этих паникёров вообще не смущает перспектива жить в мире, в котором они уступили гондону с ядерным оружием, сами имея ядерное оружие?
И в чём аналогия с Карибским кризисом? К ***** что, ближе пододвинули ядерные ракеты? Нет? Так какого чёрта вы это приплетаете сюда?
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://news.dialog.ua/260667_1665923596 Також про виїзд своїх громадян заговорили інші союзники Рашки,Китай та Єгипет...Що це може означати? Тільки одне,Рашка попередила союзників,про можливі ядерні удари по нас....
Никого они не будут предупреждать.
1. путіну ніяке політб'юро не заважає натиснути червону кнопку
2. ядерна міць росії набагато більша ніж ядерна міць срср в 60-х роках
коротше кажучи ЯЗ це як читерство в грі - окрім як забанити адміністрацією нічого не допоможе але адміністрація сциклива і боїться читера.
Тому й змогли подолати свої особисті амбіції та зупинитися на краю прірви. Нинішня ядерна криза спровокована психічно неврівноваженим бовдуром, який війни не знає, і тому не те, що не боїться її, а навпаки - йому аж руки тремтять натиснути на червону кнопку.
Ультиматумы не только путин может выдвигать.
Действуем?
Или кто-то думает, что путину можно все, а Украина будет правила соблюдать?
Путин не готов «умереть за идею».
Это животное другого типа-
оно любит жизнь.
Надежда на бункер есть, но даже он понимает, что гарантии выжить нет.
Вот если бы можно было ударить, остаться в живых и ему за это ничего не было- тогда Да.
Но он не самоубийца.
Крім того, він увесь час підвищує ставки. Далі лише ядерна зброя, причому самостійно він точно не зупиниться.
Труслив.
Калибр не тот.