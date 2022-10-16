США намагаються переконати РФ не розглядати жодних варіантів використання ядерної зброї, - радник Байдена Салліван
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Сполучені Штати Америки однаково реагуватимуть на використання Росією будь-якої форми ядерної зброї у війні з Україною.
Про це радник з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив CNN 17 жовтня, інформує Цензор.НЕТ.
Кореспондентка CNN запитала, чи США ставитимуться до "тактичного" використання Росією ядерної зброї - ураження невеликої цілі або вибуху в Чорному морі, наприклад - інакше, ніж до широкомасштабних атак.
"Використання ядерної зброї на полі бою в Україні - це використання ядерної зброї на полі бою в Україні. Думку про те, що існують якісь відмінності у використанні, я вважаю небезпечною", - сказав Салліван.
"З нашої точки зору, ми вважаємо, що Сполучені Штати зобов’язані, працюючи з нашими союзниками по НАТО і партнерами та іншими відповідальними країнами в усьому світі, включаючи такі, як Китай та Індія, надіслати дуже чітке і рішуче повідомлення Росії, що вони не повинні розглядати використання ядерної зброї в цьому конфлікті", - продовжив Салліван.
Будь ласка, зачекайте...
"US won't tolerate Russian nuclear attacks in any form, national security adviser says"
УЖЕ, БЛТ, ПОЗДНО!!!!!
Хотите избежать ядерной катастрофы - атакуйте первыми! На кону выживание человечества, а они в толерантность играют.
p.s. Иногда мне кажется, что проект "человечество" действительно надо прекратить. И стереть. Он не заслуживает на продолжение.
Не просто припущення яка країна буде відповідати конкретно офіційно ТЕБЕ ЗНИЩАТЬ
Ось тоді воно задумається бо здихати не хоче
москалі?
Это лучшие люди частного рекламного агентства «Батькивщина» имени Тимошенко
Это не Черчель, не сенатор Джон МакКейн , Борис Джонсон или Маргарет Тетчер.
Заискивание перед путлером есть провоцирование его на эскалацию.
Только четкое понимание его что применение оружия массового поражение это его конец есть решение по его сдерживанию.
звісно, Саліван, CNN та Цензор.нет --- дуже креативні, якщо їм вдалося подати "новину від 17 жовтня"
сподіваюсь, усе решта в цій "новині" такого ж самого гатунку...
US won't tolerate Russian nuclear attacks in any form, national security adviser says (2) US won't tolerate Russian nuclear attacks in any form, national security adviser says (cnn.com)
переклад з англійської заголовку статті в CNN: Сполучені Штати не потерплять (не толеруватимуть) російських ядерних атак у будь-якій формі, заявив радник з національної безпеки
вельмишановна творча група редакторів Цензор.нет, мені теж не імпонує Джейк Саліван, але все ж до такої міри перекручувати його вислови, подані в оригіналі CNN - якось негарно, це не мало б пасувати людям дорослим та відповідальним, чи не так?