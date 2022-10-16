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США намагаються переконати РФ не розглядати жодних варіантів використання ядерної зброї, - радник Байдена Салліван

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

салліван

Сполучені Штати Америки однаково реагуватимуть на використання Росією будь-якої форми ядерної зброї у війні з Україною.

Про це радник з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив CNN 17 жовтня, інформує Цензор.НЕТ.

Кореспондентка CNN запитала, чи США ставитимуться до "тактичного" використання Росією ядерної зброї - ураження невеликої цілі або вибуху в Чорному морі, наприклад - інакше, ніж до широкомасштабних атак.

"Використання ядерної зброї на полі бою в Україні - це використання ядерної зброї на полі бою в Україні. Думку про те, що існують якісь відмінності у використанні, я вважаю небезпечною", - сказав Салліван.

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"З нашої точки зору, ми вважаємо, що Сполучені Штати зобов’язані, працюючи з нашими союзниками по НАТО і партнерами та іншими відповідальними країнами в усьому світі, включаючи такі, як Китай та Індія, надіслати дуже чітке і рішуче повідомлення Росії, що вони не повинні розглядати використання ядерної зброї в цьому конфлікті", - продовжив Салліван.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+18
Все что боится ***** это ответного ядерного удара. И больше ничего. Ни уничтожения черноморского флота, ни росийских войск еще где то. Только ядерного удара по Москве и своему бункеру. И ***** сейчас пытается выяснить будет ли ответный ядерный удар или Запад проглотит и помашет какими то санкциями. От етого и зависит будет ли ядерная атака.
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16.10.2022 19:57
+14
США намагаються переконати РФ не розглядати жодних варіантів використання ядерної зброї, - радник Байдена Салліван Джерело: https://censor.net/ua/n3374135

US won't tolerate Russian nuclear attacks in any form, national security adviser says (2) US won't tolerate Russian nuclear attacks in any form, national security adviser says (cnn.com)

переклад з англійської заголовку статті в CNN: Сполучені Штати не потерплять (не толеруватимуть) російських ядерних атак у будь-якій формі, заявив радник з національної безпеки

вельмишановна творча група редакторів Цензор.нет, мені теж не імпонує Джейк Саліван, але все ж до такої міри перекручувати його вислови, подані в оригіналі CNN - якось негарно, це не мало б пасувати людям дорослим та відповідальним, чи не так?
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16.10.2022 20:25
+12
Салливан - крот, давно работающий на путлера...
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16.10.2022 20:06
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Один чувак сварився в небо і пробував переконати хмару сарани...
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16.10.2022 19:52 Відповісти
Вот если бы они это говорили после быстрого, в один день, уничтожения всех известных мест базирования ЯО у кацапов...
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16.10.2022 19:53 Відповісти
Це лівацьке чмо як і всі ліваки свідомо чи несвідомо працюють на кацапів і китай
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16.10.2022 19:56 Відповісти
Салливан - крот, давно работающий на путлера...
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16.10.2022 20:06 Відповісти
переконати? - та якщо ці поствори хоч на мить повірять у те що відповіді співставної не отримають... там тільки один аргумент - сила, вони розуміють лільки один аргумент у процесі переконання - силу
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16.10.2022 19:56 Відповісти
"США намагаються переконати" - тупий клікбейт. У відповіді Салівана нічого немає про "переконати".

"US won't tolerate Russian nuclear attacks in any form, national security adviser says"
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16.10.2022 20:11 Відповісти
Сливан последнее время начал потроху переобуваться
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16.10.2022 19:57 Відповісти
До нього трохи довше шла фсбметодичка ніж до наріка.
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17.10.2022 08:23 Відповісти
Все что боится ***** это ответного ядерного удара. И больше ничего. Ни уничтожения черноморского флота, ни росийских войск еще где то. Только ядерного удара по Москве и своему бункеру. И ***** сейчас пытается выяснить будет ли ответный ядерный удар или Запад проглотит и помашет какими то санкциями. От етого и зависит будет ли ядерная атака.
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16.10.2022 19:57 Відповісти
макрон ему уже дал ответ
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16.10.2022 23:26 Відповісти
Ага, т.е. решение о применении ядерного оружия путей уже принято. Теперь его пытаются отговаривать.
УЖЕ, БЛТ, ПОЗДНО!!!!!
Хотите избежать ядерной катастрофы - атакуйте первыми! На кону выживание человечества, а они в толерантность играют.
p.s. Иногда мне кажется, что проект "человечество" действительно надо прекратить. И стереть. Он не заслуживает на продолжение.
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16.10.2022 19:57 Відповісти
Поставте ультиматум путіна використаєш ядерну зброю тебе знищать.
Не просто припущення яка країна буде відповідати конкретно офіційно ТЕБЕ ЗНИЩАТЬ
Ось тоді воно задумається бо здихати не хоче
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16.10.2022 19:58 Відповісти
Найкращий варіант захистити Україну від ядерних ударів - повернути Україні ядерку
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16.10.2022 19:59 Відповісти
Ну буде в Єрмака ядерна зброя...
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16.10.2022 20:30 Відповісти
Тактическим ядерным снарядом 152мм может шмальнуть любой русский Гиацинт. И если ядерные боеголовки к ракетам еще можно как-то проследить на пути к пусковой и нанести предупредительный удар, то как отследить артиллерийские заряды?
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16.10.2022 19:59 Відповісти
Да, практически никак.Надеяться на супервозможности разведки - ну...10 проц. Некоторые "успокоители" из числа ыкспертоф разглагольствуют про минимальный вред от таких ударов в понятии общеизвестных глобальных жахов...типа и радиация 15 км., и быстро распадается...Вобщим Ваш вопрос - это вопрос
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16.10.2022 20:47 Відповісти
Упрашивают какашку не пахнуть...
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16.10.2022 20:01 Відповісти
...вместо того, чтобы просто спустить в канализацию.
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16.10.2022 20:27 Відповісти
Це тільки в мене складається враження,що москалів вже ніби спонукають до використання ядерної зброї ще більше,ніж на це відважуються самі
москалі?
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16.10.2022 20:04 Відповісти
Я теж це помітив... Вочевидь потрібен привід вдарити по Росії, ніж розтягувати цю війну надовго.
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16.10.2022 22:00 Відповісти
Якщо це станеться навіть тактичним зарядом, це відкриє скриню Пандори. США може цьому запобігти зараз, це в їхніх руках, потім це може бути вже світова ядерна війна.
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16.10.2022 20:04 Відповісти
США и в WWII вступили только после Перл-Харбора
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16.10.2022 20:10 Відповісти
Шурика К.- не тронь

Это лучшие люди частного рекламного агентства «Батькивщина» имени Тимошенко
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16.10.2022 20:09 Відповісти
Кацапи можуть і дати себе вмовити висунувши чергові ультиматимуми на свою користь.
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16.10.2022 20:05 Відповісти
Саливан есть Саливан.
Это не Черчель, не сенатор Джон МакКейн , Борис Джонсон или Маргарет Тетчер.

Заискивание перед путлером есть провоцирование его на эскалацию.

Только четкое понимание его что применение оружия массового поражение это его конец есть решение по его сдерживанию.
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16.10.2022 20:07 Відповісти
Джейк Салліван заявив CNN 17 жовтня Джерело: https://censor.net/ua/n3374135

звісно, Саліван, CNN та Цензор.нет --- дуже креативні, якщо їм вдалося подати "новину від 17 жовтня"

сподіваюсь, усе решта в цій "новині" такого ж самого гатунку...
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16.10.2022 20:07 Відповісти
Мені байдуже, мабуть я вмерла вже давно . Що моє тіло, коли мозок, душа розриваються. Про що ви?
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16.10.2022 20:08 Відповісти
Пардоньте за мой французкий но, мне его черномойрский флот и в ху... не впился(если вы его хоть весь с тихоокеанским и северным вместе) ********...е. Если эта тварь в город к нам стрельнет!!! Сразу валите, тут уже ждать нечего, собака бешеная, только пристрелить!!!
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16.10.2022 20:12 Відповісти
В город точно не посмеет
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16.10.2022 20:14 Відповісти
По роддомам Фабами тоже не посмел...уже
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16.10.2022 20:49 Відповісти
США намагаються переконати РФ не розглядати жодних варіантів використання ядерної зброї, - радник Байдена Салліван Джерело: https://censor.net/ua/n3374135

US won't tolerate Russian nuclear attacks in any form, national security adviser says (2) US won't tolerate Russian nuclear attacks in any form, national security adviser says (cnn.com)

переклад з англійської заголовку статті в CNN: Сполучені Штати не потерплять (не толеруватимуть) російських ядерних атак у будь-якій формі, заявив радник з національної безпеки

вельмишановна творча група редакторів Цензор.нет, мені теж не імпонує Джейк Саліван, але все ж до такої міри перекручувати його вислови, подані в оригіналі CNN - якось негарно, це не мало б пасувати людям дорослим та відповідальним, чи не так?
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16.10.2022 20:25 Відповісти
Саливан, лучше на камеру отсоси у *****
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16.10.2022 20:40 Відповісти
Джонсонюка не слышно, может шо-то думает ?
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16.10.2022 20:48 Відповісти
Плохо, что из оружия массового поражения говорят только про ядерное. Нужно приготовить ответ также на химическое и биологическое оружие, рашистам не впервой его применять, Сирия не даст соврать.
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16.10.2022 20:50 Відповісти
Про це також говорять часто поряд зі згадуванням ЯЗ. Але не в кожній заяві.
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16.10.2022 21:48 Відповісти
в перекляді на путінський язик - ми повірили у ваш бреф.
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16.10.2022 20:54 Відповісти
неправильный
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17.10.2022 03:31 Відповісти
Пока такие слизняки в админстрации DP блеют ТАКОЕ жалкое - ядерное нападение упыря будет стопудово. ПОКА НЕ СКАЖУТ: "Убьём ЛИЧНО ТЕБЯ, и никакой бункер ЛИЧНО ТЕБЯ не спасёт. Мы знаем - ГДЕ ТЫ - каждую минуту твоей поганой крысиной жизни". Чтобы просёк - грохнуть какую нибудь мразь типа суровикина , или сальдо , или стремроусина JASSMом - такая акция оправдывает стоимость. А прикол в том что ИМЕННО ТАК - нужно заявить ТОЛЬКО ТАК он поймёт. ТОЛЬКО ТАКАЯ заява спасёт мир
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16.10.2022 21:13 Відповісти
Я що там Трамп говорить?! Віддамо рашкі Україну - зробимо Америку знову великою
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16.10.2022 21:51 Відповісти
А можна посилання на такі речення Трампа?
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16.10.2022 23:09 Відповісти
Штатам давно пора стереть Парашу с лица Земли превентивным термоядерным ударом, а не размазывать сопли по поводу того, ударит ли Параша первой.
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16.10.2022 21:41 Відповісти
Переконати РФ може лише превентивний ядерний удар.
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16.10.2022 23:11 Відповісти
 
 