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ЗСУ почали робити чергове просмаження окупантам в районі Берислава на Херсонщині. В окупантів почалася паніка, - Хлань

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсон

На Херсонському напрямку в окупантів спостерігається паніка. Вони вже тікають з Берислава і вивозять звідти своїх поранених. Незабаром на РФ чекає новий котел, просування ЗСУ неминуче.

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ розповів радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Вчора в окупантів почалася паніка. Наші Збройні сили в районі Берислава якраз почали робити чергове просмаження окупантам, і це такий, знаєте, початок завершення контрнаступальних дій. Тому що Берислав і Веселе - стратегічні цілі... Наші ЗСУ знищили дві системи ППО в Бериславському районі, в Каховському. І відпрацювали дуже чітко авіацією. У колаборанта Стремоусова почалася паніка, він почав заїкатися", - зазначив Хлань.

Однак головне не те, що зрадник Стремоусов смішно заїкався через страх. За словами радника голови Херсонської ОВА, важливіше те, що після цього зрадник вже мчав на машині в бік Генічеська.

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"Ми розуміємо, що ФСБ-шники, звичайно, його звідти повернуть. І його, і Сальдо. Ну Сальдо взагалі якось цікаво. Його як мумію десь тримають, потім його дістають, він з майже неживим обличчям щось там розповідає", - додав Хлань і зазначив, що Стремоусов - "клоун на побігеньках".

Рашисти і зрадники прекрасно розуміють неминучість наступу ЗСУ. Все, що залишається окупантам - тікати.

"Ось, будемо спостерігати сьогодні, що ж там відбувається у окупантів і колаборантів. Паніка, безумовно, паніка. Вони розуміють, що просування Збройних сил не зупинити. Деокупація йде, з кожним днем просувається. Тобто наші Збройні сили від Дудчан вчора почали просування і якраз дуже сильно "накривали" Берислав, така була артпідготовочка. Ну, потрібно розуміти, що їм (окупантам. - Ред.) потрібно забиратися швидше, якщо хочуть залишитися живими. То вперед, в одну дружну колону і бігти!", - повідомив Хлань.

Також він пояснив, що буде далі, коли ЗСУ виб'ють рашистів з Берислава, населеного пункту, через річку від якого знаходиться Нова Каховка. Як зазначив Хлань, окупанти вже розуміють, що не зможуть втриматися, тому вони вивозять своїх поранених. Поки що вони можуть пересуватися по декількох мостах, які вони зробили на дамбі Каховської ГЕС, проте наші ЗСУ вже контролюють їх вогнем.

Коли захисники України візьмуть під контроль Берислав і ГЕС, то аж до Дар'ївки вони зможуть зачистити територію від окупантів, зазначив Хлань. А за Дар'ївкою вже одразу Херсон, за 20 кілометрів, рашисти опиняться в котлі.

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"Тобто виходить, що Херсон вже буде в кільці 20-кілометрової дії. І по Лиманському напрямку, від Таврійського і Потьомкіно... Залишиться тільки Миколаївський напрямок, але ми там на підступах", - додав Хлань.

За його словами, позиції окупантів стають нікчемними. І коли ЗСУ візьмуть під свій повний контроль пересування окупантів в районі ГЕС, то аж до Дар'ївки вони зможуть деокупувати Херсонську територію.
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Топ коментарі
+33
Набридли вже ці розмови - паніка, втікають, фронт посипався... Просування дуже важке, ворог чінить опір, маємо втрати. Треба реальну ситуацію показувати.
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16.10.2022 20:38
+27
Слава ЗСУ ! Бейте тварей , берегите себя . Боже , поможи нашим Воинам!
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16.10.2022 20:36
+25
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16.10.2022 20:29
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16.10.2022 20:29 Відповісти
Гойда, рососияне!
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16.10.2022 20:32 Відповісти
Ой хланю, хланю...
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16.10.2022 20:34 Відповісти
Ой хланю, хланю пи...дабол.
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16.10.2022 20:49 Відповісти
Каких ещё поискать .Помню как как он в красках расписывал ликвидацию якобы партизанами двух коллаборантов :бывшего мента и какого то чинушу гура и томка их фамилии.Така потом через недель три физии этих коллаборантов засветились в российских пропагандистских сми где они рассказывали о подставных покушениях на себя ( по всей видимости там полный аналог с покушенем на Бабченко в Киеве) ещё и наверное партизанов ,согласившихся на такое нужное дело фсбшники взяли на горячем
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16.10.2022 21:18 Відповісти
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16.10.2022 20:34 Відповісти
Слава ЗСУ ! Бейте тварей , берегите себя . Боже , поможи нашим Воинам!
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16.10.2022 20:36 Відповісти
Смерть свинособакам....
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16.10.2022 20:38 Відповісти
Щирий друже, вашi слова - та до Бога.
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16.10.2022 21:43 Відповісти
Набридли вже ці розмови - паніка, втікають, фронт посипався... Просування дуже важке, ворог чінить опір, маємо втрати. Треба реальну ситуацію показувати.
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16.10.2022 20:38 Відповісти
паники нет. Они без паники уезжают - стрёмноусов подтвердил, что никакой паники нет, Олешки он уже проехал.
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16.10.2022 20:45 Відповісти
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16.10.2022 21:01 Відповісти
И не говори. "Паника" у них еще с августа месяца, и чего-то стоят, еще и отстреливаются. Я слежу за сводками ГШ и смотрю обстрелы на Південнобузькому напрямку - там постоянно мелькает цифра 30-40 НП (сегодня 35 НП например). Это по-моему максимум по всем направлениям. А как же "мосты взорваны", "логистики нет", "огневой контроль над всеми переправами", "паника, деморализация, им жрать нечего", "бегут на правый берег, покупают надувные круги, сдаются в плен, воевать не хотят". Тьфу.. верь потом официальной информации.
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16.10.2022 20:46 Відповісти
это да, подразделеня рашистов рвутся с левого берега на правобережную Херсонщину, иногда даже самовольно вопреки командованию переправляются на правый берег, что бы дать отпор укронацистам.
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16.10.2022 22:07 Відповісти
Нужно за Спермоусова тоже назначить награду. Притом за мертвого чтобы цена была больше чем за живого
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16.10.2022 20:41 Відповісти
а живой он зачем? На него всё равно никого не выменяешь.
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16.10.2022 20:46 Відповісти
Привязать его к столбу и сделать плевательницу и обсыкательницу пока не утопиться.
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16.10.2022 21:00 Відповісти
Стремоусов никто , он никому не нужен.
Бывший городской херсонский сумасшедший, чудоковатый и глупый.
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16.10.2022 21:58 Відповісти
Котёл предполагает плен - так сколько возьмут УБИЙЦ В ПЛЕН - 6 тыс, 4 тыс ? ЧИ опять отпустят ?

в Изюме отпустили убийц и насильников ? Что-то журналисты молчат
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16.10.2022 21:12 Відповісти
После победы им и не только ответят... главное , шобы у наших и амервоенных не путались под ногами, бо тогда не сегодня-завтра ответят.
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16.10.2022 21:40 Відповісти
А ще непогано, коли пишешь статтю, подивитись на мапу. Напроти Берислава знаходиться Каховка. Від Берислава нижче по течії за 15км Веселе, а через дорогу, яка веде на дамбу Каховської ГЄС, знаходиться Кохацьке, напроти якого і є Нова Каховка. Хоча може даремно я це написав, Хлань мабудь хотів заплутати тікаючих в паніці окупантів.
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16.10.2022 21:40 Відповісти
На шо намек, драныкоедию будем брать?
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16.10.2022 21:41 Відповісти
/
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16.10.2022 21:52 Відповісти
Те, що несе це базікало, треба впевнено ділити на п'ять.
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16.10.2022 21:53 Відповісти
Конкурент Арестовича ?
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16.10.2022 21:59 Відповісти
Якісь речі про Херсон можна бути вести після взяття Снігурівки та мосту у Козацькому . А до того часу це все середньострокова перспектива і зайве базікання.
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16.10.2022 22:02 Відповісти
Коло постiйно звужува€ться.
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16.10.2022 22:19 Відповісти
Ну воно-то так, але там ще 130 на 40 км ділянка... І зараз йдеться не про Херсон, а, скоріше, про Каховський міст... Це вже було б значним успіхом, але від Дудчан до Козацького 50 кілометрів...
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16.10.2022 22:35 Відповісти
Важлива тенденцiя. Оркам песець.
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16.10.2022 23:41 Відповісти
Шапкозакидательство плюс географический кретинизм приводит автора к рассказу никчемной информации.
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16.10.2022 22:33 Відповісти
Это ещё урапатриот , с шашкой на боевом коне , Чапаев . Пиарщиков как блох развелось .
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16.10.2022 22:52 Відповісти
Дудчани до Берислав 48,9 км. Може ЗСУ і накривають. Те що фронт продвинувся то таке є насправді
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16.10.2022 23:07 Відповісти
Замахало чути про "паніку" і не бачити результату...
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16.10.2022 23:16 Відповісти
Погано дивились.... нагадую:
Київ обл., Чернігів обл., Житомир, Суми, Харьків, сє#алися кацапи швиденько так.... те саме з часом буде з Херсоном а там й усі іньші теріторії України. "НА штиках" війско вже війну не виграє, тим більше Сильні країни цього світу на боці України!
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17.10.2022 03:24 Відповісти
Гори окупант маленький і великий.
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17.10.2022 01:55 Відповісти
 
 