ЗСУ почали робити чергове просмаження окупантам в районі Берислава на Херсонщині. В окупантів почалася паніка, - Хлань

На Херсонському напрямку в окупантів спостерігається паніка. Вони вже тікають з Берислава і вивозять звідти своїх поранених. Незабаром на РФ чекає новий котел, просування ЗСУ неминуче.

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ розповів радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Вчора в окупантів почалася паніка. Наші Збройні сили в районі Берислава якраз почали робити чергове просмаження окупантам, і це такий, знаєте, початок завершення контрнаступальних дій. Тому що Берислав і Веселе - стратегічні цілі... Наші ЗСУ знищили дві системи ППО в Бериславському районі, в Каховському. І відпрацювали дуже чітко авіацією. У колаборанта Стремоусова почалася паніка, він почав заїкатися", - зазначив Хлань.

Однак головне не те, що зрадник Стремоусов смішно заїкався через страх. За словами радника голови Херсонської ОВА, важливіше те, що після цього зрадник вже мчав на машині в бік Генічеська.

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"Ми розуміємо, що ФСБ-шники, звичайно, його звідти повернуть. І його, і Сальдо. Ну Сальдо взагалі якось цікаво. Його як мумію десь тримають, потім його дістають, він з майже неживим обличчям щось там розповідає", - додав Хлань і зазначив, що Стремоусов - "клоун на побігеньках".

Рашисти і зрадники прекрасно розуміють неминучість наступу ЗСУ. Все, що залишається окупантам - тікати.

"Ось, будемо спостерігати сьогодні, що ж там відбувається у окупантів і колаборантів. Паніка, безумовно, паніка. Вони розуміють, що просування Збройних сил не зупинити. Деокупація йде, з кожним днем просувається. Тобто наші Збройні сили від Дудчан вчора почали просування і якраз дуже сильно "накривали" Берислав, така була артпідготовочка. Ну, потрібно розуміти, що їм (окупантам. - Ред.) потрібно забиратися швидше, якщо хочуть залишитися живими. То вперед, в одну дружну колону і бігти!", - повідомив Хлань.

Також він пояснив, що буде далі, коли ЗСУ виб'ють рашистів з Берислава, населеного пункту, через річку від якого знаходиться Нова Каховка. Як зазначив Хлань, окупанти вже розуміють, що не зможуть втриматися, тому вони вивозять своїх поранених. Поки що вони можуть пересуватися по декількох мостах, які вони зробили на дамбі Каховської ГЕС, проте наші ЗСУ вже контролюють їх вогнем.

Коли захисники України візьмуть під контроль Берислав і ГЕС, то аж до Дар'ївки вони зможуть зачистити територію від окупантів, зазначив Хлань. А за Дар'ївкою вже одразу Херсон, за 20 кілометрів, рашисти опиняться в котлі.

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"Тобто виходить, що Херсон вже буде в кільці 20-кілометрової дії. І по Лиманському напрямку, від Таврійського і Потьомкіно... Залишиться тільки Миколаївський напрямок, але ми там на підступах", - додав Хлань.

За його словами, позиції окупантів стають нікчемними. І коли ЗСУ візьмуть під свій повний контроль пересування окупантів в районі ГЕС, то аж до Дар'ївки вони зможуть деокупувати Херсонську територію.