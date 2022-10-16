УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8140 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Мобілізація в РФ
36 345 121
армія рф (13574) стрілянина (1676) мобілізація (1507) Бєлгород (356)

Солдатам-мусульманам не сподобалося, що полковник Лапін погано сказав про Аллаха, - журналісти з’ясували причини бійні на полігоні Бєлгородщини

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,таджики,армія,полігон,мобілізація

Причиною стрілянини на полігоні ЗС РФ у селищі Солоти Валуйківського району Бєлгородської області Росії стало небажання мобілізованих мусульман вирушати на війну проти України, а безпосереднім приводом - слова полковника Лапіна щодо Аллаха

Як інформує Цензор.НЕТ, такими є висновки журналістського розслідування, проведеного російським інформаційним проєктом Astra.

"Почалося все з того, що деякі наші солдати - дагестанець, азербайджанець і адигеєць сказали, що це не наша війна і спробували написати рапорти про те, що вони не хочуть більше служити. Підполковник Андрій Лапін, коли це дізнався вже через командира роти, усіх зібрав і почав казати, що "це священна війна". Все відбувалося вранці біля плацу, там, де шикування відбувається, гімн співають. Почався конфлікт, почали штовхатися", - розповів виданню очевидець й один із потерпілих, що наразі лікується у госпіталі після отриманого тоді вогнепального поранення.

Як зазначає Astra, цей чоловік теж сповідує іслам.

"Таджики Лапіну у відповідь сказали, що священна війна - це коли війна мусульман з невірними. Лапін сказав, що "Аллах, отже, боягуз, якщо він не дозволяє воювати за ту країну, якій ти присягнув". Я особисто думаю, що це найбільше й зачепило. Фраза, що "Аллах - слабак". Фраза дуже багатьох шокувала - з тих, хто там стояв на плацу. Тому що в нас і з офіцерського складу є мусульмани - і башкири, і татари", - продовжив співрозмовник журналістів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офіційно 11 вбитих, 15 поранених, - у військовій частині на Бєлгородщині, де перебували мобілізовані росіяни, сталася стрілянина

Після шикування росіяни та мусульмани продовжили конфлікт, одначе потім усі розійшлися й усе нібито втихомирилося.

"А вже за півтори години, десь в обід, нас відправили всіх разом на стрільбища, і три таджики, які на контрактній службі, вони розгорнули свої автомати, у них були бойові патрони, і розстріляли командира нашого підполковника Лапіна, він загинув на місці. І відкрили безладну стрілянину. На полігоні були контрактники, і мобілізовані", - продовжив інтерв'юйований.

"За дві-три хвилини до того, як розпочати стрілянину, нам, мусульманам, сказали відійти убік", - додав він.

Видання також наводить імена стрільців.

"Я пам'ятаю, що тих, хто стріляв, звати: Бікзот - він старший сержант, другий Ануше, і третій молодший сержант Амі. Прізвищ я не пам'ятаю, молодший сержант Амі утік. А прапорщик Семенов двох зі стрільців вбив. Семенов у цей момент був у кімнаті, де зберігаються ящики з патронами, де нам їх видають. У нього свій бойовий пістолет, під час самої стрілянини він не був присутній, він почув, що відбувається, вийшов і розстріляв обох таджиків. Амі він влучив у плече, але той встиг утікти", - підсумував поранений.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наслідки стрілянини у військовій частині на Бєлгородщині. ФОТОрепортаж

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+40
Не факт. Пишуть люди в ТГ каналах що причина в дідовщині і тому що декілька уродів почали зоновські поняття наводити. Ось їх братву і завалили.

В тім немає значення яка саме причина. Головне те що цього буде більшати.

І все попередній раз закінчилось вбивством імператора та всіх його бояр разом із їх дітьми.
показати весь коментар
16.10.2022 21:26
+36
Драка гадюки и гадюки

В Москве, возле Тушинского военкомата произошла драка двух групп сотрудников которые пытались вручить друг другу повестки.
показати весь коментар
16.10.2022 21:34
+22
Оце к нам суне "Адiн нород" , це кремлiвське чмо хоче нас в свiй гулаг запхати...
показати весь коментар
16.10.2022 21:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
показати весь коментар
16.10.2022 23:07 Відповісти
Хммм... А что интерестно на это скажет религиозное руководство ИСЛАМСКОЙ республики Иран?)))
показати весь коментар
16.10.2022 23:13 Відповісти
😁
показати весь коментар
16.10.2022 23:21 Відповісти
Вчора були таджики, сьогодні казахи. У рашистів скрізь проблеми.
https://twitter.com/i/status/1581624287424700418
показати весь коментар
16.10.2022 23:26 Відповісти
а цих казахів в полон брати не варто ...
показати весь коментар
17.10.2022 00:15 Відповісти
это просто кацапы, которые знают казахский язык.
показати весь коментар
17.10.2022 00:16 Відповісти
показати весь коментар
16.10.2022 23:42 Відповісти
ИншаАллах не крайний случай..
показати весь коментар
17.10.2022 00:13 Відповісти
быть может
показати весь коментар
17.10.2022 02:30 Відповісти
Это что, таджики, принявшие гражданство рфии? Если нет, то что они вообще там делали? Не, я читал, что где-то пытались(и возможно даже успешно) затащить мигрантов-гастарбайтеров в свои шайтанкоматы, но неужто их в наручниках и кандалах до этого полигона волокли?
показати весь коментар
17.10.2022 00:29 Відповісти
У жодній релігії немає благословіння на вбивство! Про "свящєнную вайну" повна брехня. Ні Ісус, ні Аллах не схвалюють жодну війну, хіба що коли ти захищаєш свій дім та родину й то ще питання.
показати весь коментар
17.10.2022 02:54 Відповісти
Тр ба ж чимось виправдатись, от і Аллах припліли
показати весь коментар
17.10.2022 08:50 Відповісти
Из всей этой грядки долбодыров, только прапорщик Семёнов (как это не странно звучит) оказался обладателем мозгов и навыков. Приз в студию.
показати весь коментар
17.10.2022 03:47 Відповісти
Как раз прапорщик Семенов после полковника и есть самый тупой мудак. А Таджики правильно сделали что убили глупого полкаша. К тому же и ещё верующего только в деньги. В императорской царской российской армии было запрещено брать на службу низших чинов из иноверцев как раз по этой самой причине. Но куда до этого понимания маланскому руководству что в СССР что в РФии. В СССР было только 5% умных образованных офицеров среднего и старшего звена. Остальные без мата виразить свою мысль не могли. Сам видел
показати весь коментар
17.10.2022 14:02 Відповісти
Глупости, юноша, несете. Во всем. Начиная с прапорщика, заканчивая процентом (5% меня особенно умилили - точность потрясающая. Вы в школе сейчас проценты проходите, наверное).
показати весь коментар
17.10.2022 16:10 Відповісти
Мотиви і причини не цікавлять, важніший результат.
показати весь коментар
17.10.2022 06:34 Відповісти
Амі пішов до кремля
показати весь коментар
17.10.2022 07:23 Відповісти
Усьо в парядке, папало за дело!
показати весь коментар
17.10.2022 10:37 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 