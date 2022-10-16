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війна (56913) ППО (1857) США (14526) Маркарова (259)

Маркарова просить США прискорити не лише доставку, а й процес замовлення систем ППО Україні

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

маркарова

Посол України у Вашингтоні Оксана Маркарова закликала США зробити все можливе, аби прискорити поставки зброї для ЗСУ, особливо комплексів протиповітряної оборони, на тлі останніх ракетних атак РФ по українських містах.

Про це вона заявила в неділю під час прямого ефіру на телеканалі CBS News, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"На жаль, ці системи важко виробляти, і вони ще не готові… Але ми робимо все можливе і просимо наших партнерів зробити все можливе, щоби прискорити не лише доставку, а й процес замовлення систем", — сказала глава української дипломатичної місії у Вашингтоні.

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Вона підкреслила, що вкрай необхідно захистити якомога більше українських населених пунктів від російських ракет, від яких страждають мирні жителі, в тому числі діти.

Маркарова підкреслила, що від Путіна можна очікувати будь-чого попри його заяви, тим більше що розгорнута в РФ останніми тижнями мобілізація стала провальною, бо не принесла йому жодних переваг.
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Топ коментарі
+4
...та шо вже - давай і пару бригад морпіхів підсилених там чимось добреньким важкеньким, чого ти вимагай, не думай...
Х.з. може я щось не розумію старістю?
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16.10.2022 21:47
+4
Шо, кацапченя, ніяк не впораєшся з гуглтранслейтом?
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16.10.2022 22:21
+3
...грошей на 3,14здила,тепер можливо розуміти,як це похибно.
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16.10.2022 21:56
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Там щей посол є? Така тиша
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16.10.2022 21:40 Відповісти
...та шо вже - давай і пару бригад морпіхів підсилених там чимось добреньким важкеньким, чого ти вимагай, не думай...
Х.з. може я щось не розумію старістю?
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16.10.2022 21:47 Відповісти
Те що просить пані Посол добре, але у держави є інші механізми вирішення таких справ, як замовлення зброї!
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16.10.2022 21:47 Відповісти
В Тростянце про такое не учат. Ей бумажку дали - она слова прочитала
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16.10.2022 22:19 Відповісти
И эта бумажка в Минфине работала? Стыд то какой.
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16.10.2022 22:24 Відповісти
Палішса, Іріна!
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16.10.2022 22:30 Відповісти
Почему?
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17.10.2022 04:30 Відповісти
...грошей на 3,14здила,тепер можливо розуміти,як це похибно.
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16.10.2022 21:56 Відповісти
Шо, кацапченя, ніяк не впораєшся з гуглтранслейтом?
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16.10.2022 22:21 Відповісти
Аналитики:

Киев за 3 дня

2 NASAMS заказываем 1 июля, обещаем в ближайшем будущем, может к концу года

6 NASAMS в течении 2 лет

Получается, теперь аналитики считают, что 2 систем хватит, в конце года

и 6 систем еще понадобятся через 2 года

А пока давать, что есть в наличии и не требует ожидания - нет необходимости
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16.10.2022 23:26 Відповісти
Да неужели маркарова наконец-то вспомнила о своих прямых обязанностях??????А я думала,что она занята исключительно темой заказных статей об "Альфа-банке" в Украине ,чтобы не отдавать долг ,который "Аккорд-банк"принадлежащий её муженьку Волынцу взял у "Альфы".Хотя этой сладкой парочке (маркарова и волынец) не впервой заниматься подобными делами.Одна тема с "Актив банком",который эти мошенники обанкротили чего только стоит.А если серьёзно,то непонятно зачем эту базарную торговку держат на должности посла Украины в США.Позорище!И по таким,как она судят об украинцах.
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17.10.2022 00:36 Відповісти
А чому не купити системи ППО? На ринку зброї продадуть що завгодно. Нам таки бабки виділяють, а ми чекаєм коли нам «поставлять». Якщо не можна за ці гроші то скинемося всією Україною
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17.10.2022 08:55 Відповісти
Stanislav Bryzhyk
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18.10.2022 06:08 Відповісти
 
 