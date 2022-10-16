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Через обстріли росіян без світла залишився Шосткинський район Сумщини, - голова ОВА Живицький

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сумщина,область,сумська

На Сумщині без світла в результаті обстрілів російських окупантів залишився Шосткинський район

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі  повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

"Внаслідок сьогоднішніх обстрілів з боку Росії знову маємо аварійні відключення в області. Поки не вистачає потужностей для Шосткинського району", - написав Живицький.

Він зазначив, що енергетики намагаються стабілізувати мережу, але для прискорення процесу необхідно обмежити споживання електроенергії сьогодні до кінця доби та завтра з 8 до 11 ранку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 15 жовтня по Сумщині було здійснено 8 обстрілів з артилерії та 1 авіаналіт, - ОВА

Автор: Роман Свиридович
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