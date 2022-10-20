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У Росії заблокували сайт "Хочу жить", через який можна здатися в полон ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

жити,хочу

Сайт українського державного проєкту "Хочу жить", через який російським військовослужбовцям пропонувалося подати заявку на здачу в полон ЗСУ, було заблоковано на території Росії.

Про це пише "Коммерсантъ" з посиланням на проєкт "Роскомсвобода", передає Цензор.НЕТ.

Згідно з даними проєкту, доступ до домену ресурсу було заблоковано в неділю на вимогу Генпрокуратури РФ.

"Заблоковано проект двічі... Перший раз – за "маскою", коли обмежують доступ до всіх доменів і піддоменів, другий – просто сайт цілком", – пояснює "Роскомсвобода".

Зазначається, що Генпрокуратура Росії ухвалила рішення про блокування 11 жовтня.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Это просто сейчас поедет неподготовленное мясище сюда": російський окупант про мобілізацію в РФ, - перехоплення ГУР. АУДIО

Український державний проєкт "Хочу жить" покликаний допомогти військовим армії РФ безпечно здатися в полон українським Збройним силам.

Для отримання інформації, як здатися в полон, російським військовим або їхнім рідним та близьким слід телефонувати за цілодобовими номерами: +38 066 580 34 98; +38 093 119 29 84.

Росіянам гарантують утримання згідно з нормами Женевських конвенцій.

Нагадаємо, 4 жовтня в Головному управлінні розвідки Міноборони повідомили, що за останні кілька тижнів надійшло понад 2 тисячі звернень щодо здачі в полон російських військових.
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Топ коментарі
+25
Заблокировали, бо не хотят чтоб кацапы жили )))
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16.10.2022 22:31
+18
Дэбилы ...запретить, ать-два, и шо - сдача у плен отменяется??? Ну тупорылые ...блокираторы
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16.10.2022 22:31
+16
.
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16.10.2022 22:33
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Вывод - отсоединять от московщины побальше регионов, то уже будет не расея и там будет действовать этот и другие сайты.
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16.10.2022 22:30 Відповісти
Вывод: срочно открыть сайт "Не хочу жить" с соответствующими рекомендациями
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16.10.2022 23:58 Відповісти
Це лютий піздєц,ваш комент)
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17.10.2022 10:10 Відповісти
Дэбилы ...запретить, ать-два, и шо - сдача у плен отменяется??? Ну тупорылые ...блокираторы
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16.10.2022 22:31 Відповісти
бюрократы...)))
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16.10.2022 22:37 Відповісти
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16.10.2022 22:42 Відповісти
Заблокировали, бо не хотят чтоб кацапы жили )))
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16.10.2022 22:31 Відповісти
кацапы, кому это надо, прекрасно владеют vpn'ом.
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16.10.2022 22:32 Відповісти
В РОсії визнана давно вже екстремістською і заборонена секта "Свідків Єгови" - бо вони відмовляються брать у руки зброю! Про що ще може йти мова?
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17.10.2022 04:51 Відповісти
а віра дозволяє нашому свідку Єгови задушити кацапського окупанта голими руками?
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17.10.2022 05:17 Відповісти
У тому-то й справа, що вони взагалі насильство відкидають Тому у цивілізованому світі існує практика "альтернативної служби" - наприклад, санітарами у госпіталях (До речі - при нацистах "свідків Єгови" відправляли до концтаборів Тобто це ще одне підтвердження ідентичності "нацизму" і "рашизму")
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17.10.2022 05:23 Відповісти
тоді сподіваюсь хоч через рік побачити підрозділ такмедів імені Єгови, бо може так вийти, що вони знов опиняться у концтаборах.

Єдине, що потрібно для тріумфу зла, це щоб хороші люди нічого не робили. Але це не про свідків Єгови.
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17.10.2022 13:11 Відповісти
Не діждешся! Надто "хитровиї*ані" "Такмед" - це "участь у бойових діях" І саме тому вони озброюються особистою зброєю (частіш всього - пістолетами) для самооборони! Тільки госпіталі морги та похоронні команди Я колись цим цікавився - мене "сватали" юрисконсультом військкомату - тому цікавився цією областю роботи
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17.10.2022 13:56 Відповісти
мав колись справу з декількома. Вашу характеристику підтверджую.
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17.10.2022 14:03 Відповісти
Ні
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17.10.2022 10:12 Відповісти
Міністєрство Правди работаєт!
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16.10.2022 22:32 Відповісти
Пора открывать новый сайт "Хочу умереть"
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16.10.2022 22:33 Відповісти
.
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16.10.2022 22:33 Відповісти
Скоро при видачі повісток будуть одразу телефон забирати
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16.10.2022 22:33 Відповісти
там самий циміс був у тому, що на проект телефонували і ті, хто ще повістки не отримав)))

але жити хоче і варіанти прораховує)
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16.10.2022 22:35 Відповісти
ну будет не "хочу жить" а "хочу сбежать" "хочу вьіжить" "хочу в плен" и еще 100500 наименований того же самого

забодаются банить, того кто хочет жить а не покрошиться на венигрет другое название не сильно опечалит
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16.10.2022 22:34 Відповісти
Странно.
А я думал что рекламу сайта по всем ТВ каналам запустили и ********* с Секелёвым организовали цикл телепередач с разъяснением правил регистрации и пользования сайтом....
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16.10.2022 22:35 Відповісти
Виходить "пажилі і хватіт"
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16.10.2022 22:39 Відповісти
Звучит как ребрендинг сети ресторанов "Вкусно и точка".
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16.10.2022 22:43 Відповісти
а хто вам разрешил хотеть жить??? а?
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16.10.2022 22:40 Відповісти
Я хочу жити, і хочу гарно жити, а ото всьо мені до сраки
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16.10.2022 22:49 Відповісти
Ну зарегить побольше "хочу жить", "жить хочу", "очень хочу жить", "кушать хочется", "патронов не выдали", "старшина козел", "от военкома не убежал", "дайте пожить"... И так далее... И троллинг неплохой, и сарафанное радио разнесет за несколько часов.
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16.10.2022 22:51 Відповісти
"стейк и пинта пива", "зависть чмобика", "чипсовый наркоман"...
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16.10.2022 22:59 Відповісти
жить нє хотят
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16.10.2022 22:51 Відповісти
А я вам говорю , что ***** это агент ЦРУ ,под прикрытием . Шаг за шагом уничтожает расию .
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16.10.2022 22:56 Відповісти
"Не всё так однозначно"(с)
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16.10.2022 22:58 Відповісти
ми знаємо, але не хочемо приймати у цьому участь усією Україною
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16.10.2022 23:05 Відповісти
Баловство это..
Жить они хотят.
А кто (родину) меня с кабаевой защищать будет?
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16.10.2022 22:57 Відповісти
Блокируй не блокируй ,сайт работает, на поле боя , круглосуточно .
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16.10.2022 23:03 Відповісти
Заблокировали сайт в РФ, а мобики его открывают после заезда на территорию Украины. В регионах где идут бои его надо сделать стартовой страницей при регистрации в мобильной сети.
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16.10.2022 23:18 Відповісти
Генпрокуратура Росії заблокировала россиянам право на жизнь.
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16.10.2022 23:25 Відповісти
Русского могила исправит.
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16.10.2022 23:26 Відповісти
Ті що хочуть жити вміють користуватися ВПН.
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17.10.2022 00:38 Відповісти
 
 