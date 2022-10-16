"Не словило", - українська ракета, обійшовши російське ППО, вражає ціль поблизу Бєлгорода. ВIДЕО

Ввечері 16 жовтня у мережі з’явилися кадри того, як російське ППО безуспішно намагається перехопити українську ракету поблизу міста Валуйкі Бєлгородської області. Увага! Ненормативна лексика!

Як інформує Цензор.НЕТ, кадри публікуються у соцмережах.