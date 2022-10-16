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обстріл (21411) ППО (1857) росія (47340) Бєлгород (356)

"Не словило", - українська ракета, обійшовши російське ППО, вражає ціль поблизу Бєлгорода. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ввечері 16 жовтня у мережі з’явилися кадри того, як російське ППО безуспішно намагається перехопити українську ракету поблизу міста Валуйкі Бєлгородської області. Увага! Ненормативна лексика!

Як інформує Цензор.НЕТ, кадри публікуються у соцмережах. 

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+88
Пацаны довольны. Давайте еще порадуем рузьких.
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16.10.2022 22:58
+81
***** якась? Де білгородськи воєнкоми, де повістки?
Ці підари мають вже в товарних вагонах під Хаймерси їхати...
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16.10.2022 22:56
+52
это обычная реакция кацапов. Они там все поголовно идиоты.
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16.10.2022 23:18
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17.10.2022 09:42 Відповісти
НАДОЕЛ ВАШ ТЕЛЕГРАММ ДЕБИЛЬНЫЙ!!!!
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17.10.2022 12:13 Відповісти
Смерть моzzzkaлям!
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17.10.2022 19:15 Відповісти
додом всі додом а потім під суд....
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27.11.2022 19:49 Відповісти
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