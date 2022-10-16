"Не словило", - українська ракета, обійшовши російське ППО, вражає ціль поблизу Бєлгорода. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Ввечері 16 жовтня у мережі з’явилися кадри того, як російське ППО безуспішно намагається перехопити українську ракету поблизу міста Валуйкі Бєлгородської області. Увага! Ненормативна лексика!
Як інформує Цензор.НЕТ, кадри публікуються у соцмережах.
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про колобок
показати весь коментар17.10.2022 09:42 Відповісти Мені подобається 1
Мстислав Острогозький
показати весь коментар17.10.2022 12:13 Відповісти Мені подобається 0
Otrutnyi Otrutnyi
показати весь коментар17.10.2022 19:15 Відповісти Мені подобається 0
Микола Шафран 78dd0571
показати весь коментар27.11.2022 19:49 Відповісти Мені подобається 0
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Будь ласка, зачекайте...
Ці підари мають вже в товарних вагонах під Хаймерси їхати...