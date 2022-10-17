Війна в Україні може збільшити кількість людей у світі, що голодують, на 70 мільйонів людей, - Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен оприлюднив заяву з нагоди Всесвітнього дня продовольства, в якій наголосив, що "продовольчі системи та глобальна продовольча безпека переживають критичний момент".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Радіо Свобода.

Блінкен зауважив, що на початку 2022 року понад 190 мільйонів людей опинилися у стані гострої продовольчої нестабільності. Війна в Україні може додати до цієї кількості ще 70 мільйонів людей.

Держсекретар зазначив, що конфлікти призводять до немислимих наслідків голоду, а насильство унеможливлює доступ до харчів для найбільш нужденних.

"Сукупність наслідків глобальної пандемії, зростання тиску кліматичної кризи, високі ціни на енергоносії та добрива, а також збройні конфлікти, включаючи агресивну війну Росії проти України, порушили виробництво та ланцюжки поставок і призвели до різкого зниження продовольчої безпеки у світі, особливо для найбільш вразливих верств населення", – йдеться в заяві Блінкена, розміщеній на сайті Державного департаменту.

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На початку нинішнього року США головували на Саміті з продовольчої безпеки в ООН, на якому було ухвалено Дорожню карту з глобальної продовольчої безпеки. Понад 100 країн підтримали ініціативу, яка містить сім кроків, в тому числі збільшення виробництва добрив та інвестування у стійке до кліматичних змін сільське господарство.

Минулого місяця на Генеральній асамблеї ООН президент Джо Байден оголосив про виділення понад $2,9 млрд нової допомоги для вирішення проблеми продовольчої безпеки у світі, на додаток до вже виділених цього року $6,9 млрд на підтримку глобальної продовольчої безпеки.