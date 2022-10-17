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Новини Війна в Україні
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Війна в Україні може збільшити кількість людей у світі, що голодують, на 70 мільйонів людей, - Блінкен

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен оприлюднив заяву з нагоди Всесвітнього дня продовольства, в якій наголосив, що "продовольчі системи та глобальна продовольча безпека переживають критичний момент".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Радіо Свобода. 

Блінкен зауважив, що на початку 2022 року понад 190 мільйонів людей опинилися у стані гострої продовольчої нестабільності. Війна в Україні може додати до цієї кількості ще 70 мільйонів людей.

Держсекретар зазначив, що конфлікти призводять до немислимих наслідків голоду, а насильство унеможливлює доступ до харчів для найбільш нужденних.

"Сукупність наслідків глобальної пандемії, зростання тиску кліматичної кризи, високі ціни на енергоносії та добрива, а також збройні конфлікти, включаючи агресивну війну Росії проти України, порушили виробництво та ланцюжки поставок і призвели до різкого зниження продовольчої безпеки у світі, особливо для найбільш вразливих верств населення", – йдеться в заяві Блінкена, розміщеній на сайті Державного департаменту.

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На початку нинішнього року США головували на Саміті з продовольчої безпеки в ООН, на якому було ухвалено Дорожню карту з глобальної продовольчої безпеки. Понад 100 країн підтримали ініціативу, яка містить сім кроків, в тому числі збільшення виробництва добрив та інвестування у стійке до кліматичних змін сільське господарство.

Минулого місяця на Генеральній асамблеї ООН президент Джо Байден оголосив про виділення понад $2,9 млрд нової допомоги для вирішення проблеми продовольчої безпеки у світі, на додаток до вже виділених цього року $6,9 млрд на підтримку глобальної продовольчої безпеки.

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+11
Всі хвилюються що в світі почнеться голод, а що в Україні продовжується війна, так це там десь, далеко.
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16.10.2022 23:52
+7
ПА-ХУ-Ю...

Ці голодні уве сь час за парашу, то й хай їдять з лайна юшку!
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16.10.2022 23:45
+7
Если не давать леопарды то скоро будет 100 млн. Хотя лично я не вижу смысла кормить чью то коррупцию. Те кто голодает это как правило недемократические страны или которые сами себе выбирают диктаторов или религиозных мракобесов. Их нужно не кормить, а учить тяжело работать и платить честно за труд. В любом другом случае это только поощряет паразитирование и бесконтрольное размножение голодающих. Они скоро Китай обгонят по численности и это угроза уже всей планете. Тут самой Украине нужно думать над тем куда двигаться после войны.
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16.10.2022 23:53
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ПА-ХУ-Ю...

Ці голодні уве сь час за парашу, то й хай їдять з лайна юшку!
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16.10.2022 23:45 Відповісти
Всі хвилюються що в світі почнеться голод, а що в Україні продовжується війна, так це там десь, далеко.
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16.10.2022 23:52 Відповісти
Если не давать леопарды то скоро будет 100 млн. Хотя лично я не вижу смысла кормить чью то коррупцию. Те кто голодает это как правило недемократические страны или которые сами себе выбирают диктаторов или религиозных мракобесов. Их нужно не кормить, а учить тяжело работать и платить честно за труд. В любом другом случае это только поощряет паразитирование и бесконтрольное размножение голодающих. Они скоро Китай обгонят по численности и это угроза уже всей планете. Тут самой Украине нужно думать над тем куда двигаться после войны.
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16.10.2022 23:53 Відповісти
Тут самой Украине надо думать чтобы в Украине голода не было . А то с таким правительством можно и с голой жопой по миру пойти.
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17.10.2022 07:50 Відповісти
А у нас просто гинуть люди і руйнуються міста. ******* далі
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16.10.2022 23:56 Відповісти
їсти не срать , можна подождать.
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16.10.2022 23:58 Відповісти
Так в чому питання!? Давайте нам потрібну зброю і все швидко закічиться, і почнеться нормальна торгівля! Але ж ви(захід) досі боїтесь русню, тому й терпіть далі, придурки!
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17.10.2022 00:07 Відповісти
да ты уже за#бал, дай технику и боеприпасы в нужном количестве!!!
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17.10.2022 00:15 Відповісти
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17.10.2022 00:22 Відповісти
Большой друг Украины дело говорит.
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17.10.2022 00:23 Відповісти
Добрива самі лізуть - тільки встигайте зброю постачати.
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17.10.2022 00:28 Відповісти
Менше слів - більше зброї для України. Чекаємо на Петріот і Абрамси
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17.10.2022 01:20 Відповісти
Мда. Раз аж так потрібна ця сумнівна зернова угода, а ця війна без правил...то політика має зміст, якщо із нею буде мораль - обмін полонених.
Тільки вже хоч би тисячний, так і "Азов", щоб та сторона була згідна - інтернувати їх в Туреччині. Звичайно Ердоган і Ваші дипломатичні таланти пан Блінкен, тоді це має зміст.
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17.10.2022 01:58 Відповісти
Так помогите Украине придушить ***** , и выгнать орков , делов то , . Хотя-бы авиацией , дело пошло бы веселее. А так да , будет ****** , если и весеннюю посевную опять ******* . Причём в расии тоже .
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17.10.2022 04:19 Відповісти
Захід пожинає плоди свої селекційної роботи-вигодували пуйла...
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17.10.2022 07:12 Відповісти
Вигодовували вони, а розплачуються українці.
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17.10.2022 07:52 Відповісти
 
 