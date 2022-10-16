Російська держава шукає у в’язницях вбивць і спрямовує їх в Україну вбивати знову, - Зеленський

Використання Росією ув’язнених як живої сили підтверджує необхідність визнання її державою-терористом, вважає президент України Володимир Зеленський.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент Зеленський заявив під час свого вечірнього звернення.

"Ситуація на передовій за минулу добу істотних змін не зазнала. Ключові гарячі точки на Донбасі – Соледар та Бахмут, там тривають дуже тяжкі бої", - сказав він.

За словами президента, "проти наших сил окупанти кинули всіх, кого могли, зокрема й 2 тисячі "зеків" – вони серед найманців саме там".

"І це "зеки" з великими термінами покарання за тяжкі злочини. Їх на фронті утримують не лише грошима, а й обіцянкою амністії. Ось так російська держава спонсорує терор – шукає за в'язницями вбивць і обіцяє їм свободу, якщо вони вбиватимуть знову. У світі ще сумнівається, чи варто офіційно визнавати Росію державою-терористом? Навряд чи", - сказав президент.

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