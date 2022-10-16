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ув'язнення (84) Зеленський (17531) найманці рф (1970)

Російська держава шукає у в’язницях вбивць і спрямовує їх в Україну вбивати знову, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Використання Росією ув’язнених як живої сили підтверджує необхідність визнання її державою-терористом, вважає президент України Володимир Зеленський.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент Зеленський заявив під час свого вечірнього звернення.

"Ситуація на передовій за минулу добу істотних змін не зазнала. Ключові гарячі точки на Донбасі – Соледар та Бахмут, там тривають дуже тяжкі бої", - сказав він.

За словами президента, "проти наших сил окупанти кинули всіх, кого могли, зокрема й 2 тисячі "зеків" – вони серед найманців саме там".

"І це "зеки" з великими термінами покарання за тяжкі злочини. Їх на фронті утримують не лише грошима, а й обіцянкою амністії. Ось так російська держава спонсорує терор – шукає за в'язницями вбивць і обіцяє їм свободу, якщо вони вбиватимуть знову. У світі ще сумнівається, чи варто офіційно визнавати Росію державою-терористом? Навряд чи", - сказав президент.

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Автор: Роман Свиридович
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17.10.2022 00:08 Відповісти
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17.10.2022 00:12 Відповісти
Министр финансов, впоследствии Председатель Правительства Российской империи Сергей Витте :

«В наших руках это всё в запустении, если бы это было в руках иностранцев, то уже давно местность эта давала бы большие доходы и кишела бы туристами. Но куда там! Для этого нужны капиталы и капиталы, наше же назначение капиталов - это война.Мы не можем просидеть и 25 лет без войны, все народные сбережения идут в жертву войнам. Мы оставляем в запустении богатейшие края, завоеванные нашими предками, а в душе всё стремимся к новым и новым завоеваниям оружием и хитростью. О каком благосостоянии можно при таком состоянии вещей серьезно говорить!»
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17.10.2022 00:17 Відповісти
Я не пойму заголовок.
Чего искать зеков, они все за решеткой, бери любого.
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17.10.2022 01:06 Відповісти
Руzzкие и без зеков все САДИСТЫ ,убийцы , если не протестуют ,против кровавого террора и даже юнцы желторотые убивали , насиловали издевались над безоружными , расстреливали беженцев РАШИСТЫ - НЕЛЮДИ ВЫРОДКИ РОДА ЧКЛОВЕЧЕСКОГО
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17.10.2022 09:22 Відповісти
Человеческого
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17.10.2022 10:01 Відповісти
Хех. Історія повторяється. Ще коли був малий мені родичі розказували про точно такі самі дії росіян за часів становлення совка та голодоморів. Вони "мобілізували" випускали зеків та відправляли їх в Україну робити терор щоб подавити селянські протести.
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17.10.2022 02:29 Відповісти
 
 