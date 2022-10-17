На південному напрямку ЗСУ знищили щонайменше 50 окупантів, ЗРК "Тор" та станцію РЕБ, - ОК "Південь"

ЗСУ на півдні ліквідували ворожий зенітно-ракетний комплекс "Тор" та щонайменше 50 російських військових.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Південь".

"Забезпечено втрати у кількості щонайменше 50-ти рашистів, двох танків, трьох крупнокаліберних гаубиць типу "Мста" та гармати типу "Гіацинт", самохідної артустановки, міномета, зенітно-ракетного комплексу "Тор", станції радіоелектронної боротьби, трьох одиниці авто-бронетехніки. Пошкоджено реактивну систему залпового вогню "Град" та три одиниці інженерної і броньованої техніки. Решта результатів дорозвідується", -йдеться в повідомленні.

Крім того повідомляється, що Сили оборони по ворогу відпрацювали 15 авіаударів та 230 вогневих завдань по районах зосередження на той момент ще живої сили та техніки, по опорних пунктах та засобах ППО.

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