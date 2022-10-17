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"Зернова угода" могла б стати моделлю для вирішення інших проблем, - міністр оборони Туреччини Акар

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

акар,хулусі

Туреччина пропонує використовувати модель зернової угоди для вирішення інших проблем

Про це заявив міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Анадолу".

Він заявив про це на зустрічі з міністром інфраструктури України Олександром Кубраковим у штабі спільного координаційного центру у Стамбулі, який було створено у рамках Чорноморської ініціативи.

Він повідомив, що з початку дії угоди з портів України вийшли 345 суден, які вивезли понад 7,7 млн тонн аграрної продукції.

"Сторони змогли сісти за стіл переговорів завдяки Чорноморській ініціативі. В Анкарі висловлюють надію на те, що надалі виконана робота стане моделлю для вирішення й інших проблем", - сказав він.

Акар заявив, що мета Туреччини - негайне врегулювання війни в Україні мирним шляхом. Анкара хоче сприяти зниженню напруженості.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ООН, Туреччина та Україна докладатимуть максимальних зусиль для продовження дії "Зернової ініціативи", - Кубраков

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
Ага, вам би тільки мати мінімум свої 25% з кожної угоди. Бариги на крові кончені, які пуйлу за бабки підказують як тільки можуть. Не дарма наші пращури били тих османів і не раз. Гнилі люди ті турки.
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17.10.2022 07:00
+8
Негайне врегулювання війни в Україні мирним шляхом - це кацапи накуй в України.
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17.10.2022 06:59
+5
Акар-йди в дупу. Ніякого "припинення вогню" не буде. Навіть не натякай.
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17.10.2022 07:13
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Негайне врегулювання війни в Україні мирним шляхом - це кацапи накуй в України.
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17.10.2022 06:59 Відповісти
Ага, вам би тільки мати мінімум свої 25% з кожної угоди. Бариги на крові кончені, які пуйлу за бабки підказують як тільки можуть. Не дарма наші пращури били тих османів і не раз. Гнилі люди ті турки.
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17.10.2022 07:00 Відповісти
*пуйлу **********
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17.10.2022 07:01 Відповісти
Це так.
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17.10.2022 07:07 Відповісти
Акар-йди в дупу. Ніякого "припинення вогню" не буде. Навіть не натякай.
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17.10.2022 07:13 Відповісти
У нас одна "модель" - налагодити безперервний потік чорних пакетів в рашку...над цим і працюємо...підключайтесь
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17.10.2022 07:15 Відповісти
Та все вони розуміють, однак потрібно відпрацювати за подарунки ***** ...
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17.10.2022 07:24 Відповісти
Не могла би. Поки не набуде розголосу, що саме було обіцяно пуйлу за цю угоду. Чи тут хтось вірить у "добру волю"?
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17.10.2022 08:01 Відповісти
Давайте подаруємо москалям Істамбул
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17.10.2022 09:10 Відповісти
Для вирішення інших проблем Кацапії? Ще, і ще знімати санкції з Кацапії та гаманців путіна?
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17.10.2022 10:47 Відповісти
 
 