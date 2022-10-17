ЗСУ відбили атаки окупантів у районах 9 населених пунктів на Донеччині, - Генштаб

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Торське, Спірне, Соледар, Бахмут, Майорськ, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативну інформацію Генерального штабу ЗСУ станом на 06:00 17 жовтня щодо російського вторгнення.

Так, розпочалася двісті тридцять шоста доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню.

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах стримування дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим намагається вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, завдає ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.

Протягом минулої доби противник завдав два ракетні та двадцять шість авіаційних ударів, здійснив понад вісімдесят обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ударів противника зазнали райони більш як двадцяти населених пунктів. Зокрема, Білопілля на Сумщині, Слов’янськ, Павлівка та Новосілка Донецької області, Марганець Дніпропетровської області, Правдине та Білогірка Херсонської області. Ворог атакував Миколаїв п’ятнадцятьма дронами-камікадзе, одинадцять з них наші захисники збили.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаударів, а також застосування ударних БпЛА "Shahed-136" з території Республіки Білорусь.

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На інших напрямках противник здійснював обстріли:

на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Ветеринарне, Висока Яруга, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Гатище, Дворічне, Зелене, Козача Лопань, Красне та Огірцеве Харківської області;

на Краматорському напрямку – з танків, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Петропавлівка, Першотравневе Харківської області; Греківка і Новоєгорівка Луганської області та Зарічне, Терни, Торське і Ямполівка на Донеччині;

на Бахмутському напрямку – з танків та реактивної артилерії в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Веселе, Опитне, Соледар і Яковлівка Донецької області;

на Авдіївському напрямку – з танків, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Бердичі, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка, Невельське, Новомихайлівка та Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог наступальних дій не вів. Здійснив обстріли з артилерії різних типів у районах населених пунктів Богоявленка, Велика Новосілка, Володимирівка, Вугледар та Парасковіївка Донецької області.

На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад двадцяти п’яти населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Зокрема, Нікополь і Новокам’янка на Дніпропетровщині, Тернові Поди, Партизанське, Широке Миколаївської області та Мирне на Херсонщині.

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Окупанти намагаються поповнювати свої втрати в живій силі та масово мобілізують чоловіків на тимчасово окупованих територіях. Так, за наявною інформацією, у Станиці Луганській Луганської області, працівників комунальних служб примусово поставили на військовий облік за російським законодавством та провели так званий медогляд. За його результатами всі виявилися придатними до військової служби.

Підтверджено ураження живої сили, озброєння та військової техніки противника за попередні дні. В результаті точних ударів Сил оборони ворог зазнав наступних втрат у районах населених пунктів Запорізької області: Молочанськ - до 40 поранених, Кам’янка-Дніпровська - 5 одиниць озброєння і військової техніки та близько 25 поранених, Енергодар - до 20 поранених, Оріхів та Гуляйполе - до 5 одиниць озброєння і військової техніки та до 50 поранених, Пологи - близько 7 одиниць військової техніки та до 30 поранених. Інформація уточнюється.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Торське, Спірне, Соледар, Бахмут, Майорськ, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала понад тридцять ударів. Підтверджено ураження двадцяти п’яти районів зосередження озброєння та військової техніки, а також шести позицій зенітних ракетних комплексів противника. Також наші підрозділи протиповітряної оборони збили пятнадцять ворожих БпЛА.

Ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили два пункти управління, одну позицію протиповітряної оборони та один склад з боєприпасами.