Росіяни завдали ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури на Сумщині, є постраждалі

Окупанти вдарили по об’єктах критичної інфраструктури в Роменському районі Сумщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

"Роменський район. Ракетний удар по об'єктах критичної інфраструктури після 5 ранку.

Є постраждалі. Деталі згодом", - йдеться в повідомленні.

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