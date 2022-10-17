Росіяни завдали ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури на Сумщині, є постраждалі
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Окупанти вдарили по об’єктах критичної інфраструктури в Роменському районі Сумщини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.
"Роменський район. Ракетний удар по об'єктах критичної інфраструктури після 5 ранку.
Є постраждалі. Деталі згодом", - йдеться в повідомленні.
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Пора и им мозги чуть чуть развёрнуть
Чтобы знали зло всегда наказуемости