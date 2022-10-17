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Росіяни завдали ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури на Сумщині, є постраждалі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета

Окупанти вдарили по об’єктах критичної інфраструктури в Роменському районі Сумщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

"Роменський район. Ракетний удар по об'єктах критичної інфраструктури після 5 ранку.
Є постраждалі. Деталі згодом", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Через обстріли росіян без світла залишився Шосткинський район Сумщини, - голова ОВА Живицький

Автор: Наталя Джума
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Чому в Білгороді та Курську досі є електроенергія?
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17.10.2022 07:45 Відповісти
А что у России авторское право на обстрелы
Пора и им мозги чуть чуть развёрнуть
Чтобы знали зло всегда наказуемости
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17.10.2022 08:18 Відповісти
мовчання ягнят, побиття немовлят
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17.10.2022 08:45 Відповісти
какой нибудь наркоман намалюет картину, ужасы в Киеве и будут её продавать за 100 мильонов туды сюды, вот и будет все ассоциации от войны у тех, кто не давал возможности её закончить.
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17.10.2022 10:08 Відповісти
Хорошо что Генерал Залужный разумный дядько. И не делает того что ему советуют в комиентариях
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17.10.2022 10:14 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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17.10.2022 11:04 Відповісти
Запад наконец даст ПРО но только после того как парашка выпустит все свои ракеты и разрушит всю инфраструктуру какую только может
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17.10.2022 11:39 Відповісти
 
 