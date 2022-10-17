Ворог ударив ракетами по Запоріжжю. Є ймовірність повторних атак, - ОВА

Рашисти вкотре атакували Запоріжжя.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.

"Увага! Вночі ворог здійснив ракетну атаку на обласний центр. На щастя, своєї мети окупант не досяг: руйнувань та постраждалих немає. Є ймовірність повторних атак. Дотримуймось правил безпеки", - йдеться у повідомленні.

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