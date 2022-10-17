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Ворог ударив ракетами по Запоріжжю. Є ймовірність повторних атак, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета

Рашисти вкотре атакували Запоріжжя.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.

"Увага! Вночі ворог здійснив ракетну атаку на обласний центр. На щастя, своєї мети окупант не досяг: руйнувань та постраждалих немає. Є ймовірність повторних атак. Дотримуймось правил безпеки", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки ворожих ракетних ударів по Запоріжжю. ФОТОрепортаж

Автор: Ірина Дашківська
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грохнуть путіна.
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17.10.2022 09:19 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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17.10.2022 11:06 Відповісти
 
 