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Ворог ударив ракетами по Запоріжжю. Є ймовірність повторних атак, - ОВА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Рашисти вкотре атакували Запоріжжя.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.
"Увага! Вночі ворог здійснив ракетну атаку на обласний центр. На щастя, своєї мети окупант не досяг: руйнувань та постраждалих немає. Є ймовірність повторних атак. Дотримуймось правил безпеки", - йдеться у повідомленні.
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показати весь коментар17.10.2022 09:19 Відповісти Мені подобається 0
Чайка Київ
показати весь коментар17.10.2022 11:06 Відповісти Мені подобається 3
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