За добу росіяни вбили 4 мирних жителів на Донеччині, виявлено тіла ще 7 цивільних, загиблих під час окупації Лиману. ІНФОГРАФІКА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
За 16 жовтня правоохоронці виявили на Донеччині тіла 7 цивільних, убитих під час окупації.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"За 16 жовтня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини: у Бахмуті, Кліщіївці, Зарічному та Авдіївці.
Крім того, у Лимані виявили ще 7 цивільних, убитих росіянами під час окупації.
Ще 10 людей за вчора зазнали поранень", - йдеться в повідомленні.
Зазначається також, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Злий Грицько
показати весь коментар17.10.2022 09:14 Відповісти Мені подобається 0
Чайка Київ
показати весь коментар17.10.2022 11:07 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...