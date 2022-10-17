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За добу росіяни вбили 4 мирних жителів на Донеччині, виявлено тіла ще 7 цивільних, загиблих під час окупації Лиману. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

За 16 жовтня правоохоронці виявили на Донеччині тіла 7 цивільних, убитих під час окупації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 16 жовтня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини: у Бахмуті, Кліщіївці, Зарічному та Авдіївці.

Крім того, у Лимані виявили ще 7 цивільних, убитих росіянами під час окупації.

Ще 10 людей за вчора зазнали поранень", - йдеться в повідомленні.

Зазначається також, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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За добу росіяни вбили 4 мирних жителів на Донеччині, виявлено тіла ще 7 цивільних, загиблих під час окупації Лиману 01

Автор: Наталя Джума
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От мені цікаво, а кацапи вбивають цивільних тільки на Донеччині? Чого весь час тільки про неї пишуть?
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17.10.2022 09:14 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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17.10.2022 11:07 Відповісти
 
 