За добу росіяни вбили 4 мирних жителів на Донеччині, виявлено тіла ще 7 цивільних, загиблих під час окупації Лиману. ІНФОГРАФІКА

За 16 жовтня правоохоронці виявили на Донеччині тіла 7 цивільних, убитих під час окупації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 16 жовтня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини: у Бахмуті, Кліщіївці, Зарічному та Авдіївці.



Крім того, у Лимані виявили ще 7 цивільних, убитих росіянами під час окупації.



Ще 10 людей за вчора зазнали поранень", - йдеться в повідомленні.



Зазначається також, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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