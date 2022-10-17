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Атака дронами на Миколаївщину: в обласному центрі горіли резервуари з олією та фармацевтичний склад

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

миколаїв

Вчора ввечері російські терористи атакували Миколаївщину дронами-камікадзе.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

Як повідомляють в оперативному командуванні "Південь", дев’ять "Шахідів" збили сили протиповітряної оборони повітряного командування "Південь", ще по одному - воїни ТРО та Нацгвардії.

"У Миколаєві три дрони влучили в об’єкт промислової інфраструктури, там зайнялись резервуари із соняшниковою олією. Також пожежа виникла на фармацевтичному складі. Усі займання ліквідували рятувальники ДСНС", - зазначив Сєнкевич.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внаслідок ворожої атаки дронів-камікадзе у Миколаєві пошкоджено три інфраструктурні об’єкти, - ОК "Південь". ФОТО

Автор: Ірина Дашківська
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Йди **** вслєд за русским кораблем і гавкай там на ріа новости!
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17.10.2022 09:51 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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17.10.2022 11:16 Відповісти
 
 