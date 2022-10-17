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Через пошкодження Кримського мосту РФ дедалі частіше має проблеми з логістикою, - британська розвідка

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

крим,міст,керченський,пором

Росії дедалі важче забезпечувати постачання свого угруповання на півдні України у зв’язку з наслідками диверсії на Кримському мосту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в огляді британської розвідки за 17 жовтня про війну в Україні.

"Логістичні виклики для сил РФ на півдні Україні, найімовірніше, стали ще більшими після пошкодження Кримського мосту 8 жовтня. Відновлювальні роботи тривають, міст частково відкритий для проїзду, але у чергах на переправу досі очікують багато вантажівок", - зазначають в огляді.

Для потреб угруповання на півдні України, найімовірніше, збільшують інтенсивність постачання сушею через Маріуполь, щоб компенсувати проблему з Кримським мостом. Розвідка зазначає, що цей маршрут стає для росіян дедалі важливішим з огляду на те, що на Херсонському напрямку багато військ, а постачання через Крим ускладнилося. "Мелітополь - вузол логістичних маршрутів, і там спостерігається значна присутність російської авіації", - додають в огляді.

Також читайте: Ситуація з Кримським мостом забезпечить Україні перемогу на півдні, - Ходжес

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
HIMARS дістають до всіх маршрутів руху кацапів
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17.10.2022 09:00
+4
Це добре. Можна якраз ловити москалів на південних дорогах
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17.10.2022 09:16
+3
Ти хоч раз цікавився різницею міх "однопуткою" і "двопуткою"? Там різниця не "вдвоє" у пропускній здатності , а в кілька разів! Все залежить від дистанції однопутного відрізка дороги і швидкості руху по ньому ешелону Чим довший відрізок і нижча швидкість руху - тим довше він простоює "впусту" Поки пройде ешелон в одному напрямі той відрізок Потім , поки на той відрізок увійде ешелон в протилежному напрямку , та поки його пройде А в зв"язку з його частковим пошкодженням і ешелони завантажуються неповністю , і кількість вагонів менша , і швидкість сповільнена
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17.10.2022 10:41
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HIMARS дістають до всіх маршрутів руху кацапів
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17.10.2022 09:00 Відповісти
Це добре. Можна якраз ловити москалів на південних дорогах
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17.10.2022 09:16 Відповісти
Треба той міст до решти добити-щоб там ніякої логістики не було!
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17.10.2022 09:22 Відповісти
Желаемое за действительное . Пока ещё никаких проблем нет - жд работает .
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17.10.2022 09:26 Відповісти
жд обе ветки ганяют ?) и фуры туда сюда по две полосы в каждом направлении)
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17.10.2022 09:47 Відповісти
Снабжение и по одной ветке , полосе можно осуществлять . Они же не были раньше загружены на 100 % круглосуточно .
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17.10.2022 10:25 Відповісти
Ти хоч раз цікавився різницею міх "однопуткою" і "двопуткою"? Там різниця не "вдвоє" у пропускній здатності , а в кілька разів! Все залежить від дистанції однопутного відрізка дороги і швидкості руху по ньому ешелону Чим довший відрізок і нижча швидкість руху - тим довше він простоює "впусту" Поки пройде ешелон в одному напрямі той відрізок Потім , поки на той відрізок увійде ешелон в протилежному напрямку , та поки його пройде А в зв"язку з його частковим пошкодженням і ешелони завантажуються неповністю , і кількість вагонів менша , і швидкість сповільнена
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17.10.2022 10:41 Відповісти
Я все розумію , 40 км в одну сторону і тільки потім 40 км в іншу . Це в десятки разів зменшилася швидкість . Але це все одно не те , якби сполучення не було зовсім .
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17.10.2022 10:58 Відповісти
"Шо маємо - те й маємо!"
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17.10.2022 11:18 Відповісти
Я щось не зрозумів. А хіба залізничний міст виведений з ладу? Ці "терміни", які ви використали, напевно стосуються залізниці. З автомобільними дорогами зі зменшенням кількості смуг відбувається "дещо" подібне, але не аналогічне, особливо, якщо залишились дві смуги. Та й довжина тої пошкодженої ділянки не є велика.

Можливо, що пошкодження є серйознішими, аніж нам про це говорять московити, і ніж це виглядає на перший погляд із фотографій (не лише два прольоти впали, а ще щось пошкодилось).
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18.10.2022 03:24 Відповісти
Я писав якраз про залізницю Там все залежить від "плеча", на якому є ушкодження Довжина "плеча" залежить від відстані між станціями, де два поїзди можуть розминуться Якщо працює "двопутка", то на зменшення обсягу вантажоперевезення впливає завантаженість вагонів, їх кількість у ешелоні та швидкість руху по "плечу"
Такі самі речі стосуються і автотраси Єдине що - там "плече" може обмежуваться лише довжиною мосту, на якому є ушкодження Бо з"їзд на іншу смугу руху можна організувать за допомогою відповідних тимчасових знаків На залізниці такого організувать не можна - там стрілки стаціонарні повинні буть
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18.10.2022 05:04 Відповісти
ой что это?) Антоновский мост ничему вас не научил. Росіяни перекидають військову техніку через Керченську протоку, біля порома - черга, - представництво президента Джерело: https://censor.net/ua/n3374278
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17.10.2022 14:27 Відповісти
Вот кого это " вас " касается , у того и спрашивай . Мне зачем это писать ?
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17.10.2022 14:55 Відповісти
Суттєво додає прискіпливий догляд. Швидкість пересування автомобільним мостом скоротилась до 40-50 автівок на годину. Це не те, щоби зовсім мало, але якась тисяча для 3 мільйонного наразі населення, це ніщо.
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18.10.2022 03:34 Відповісти
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17.10.2022 09:49 Відповісти
 
 