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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 65 320 осіб, 268 літаків, 242 гелікоптери, 2537 танків, 1599 артсистем, 5205 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 17 жовтня втрати особового складу противника становлять приблизно 65 320 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.10 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 65320 (+320) осіб ліквідовано,

танків - 2537 (+8) од,

бойових броньованих машин - 5205 (+12) од,

артилерійських систем - 1599 (+10) од,

РСЗВ - 366 (+1) од,

засоби ППО - 187 (+1) од,

літаків - 268 (+0) од,

гелікоптерів - 242 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1241 (+17),

крилаті ракети - 316 (+0),

кораблі /катери - 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 3969 (+10) од,

спеціальна техніка - 144 (+1).

Також читайте: Маляр про співвідношення втрат ЗСУ та армії РФ: Наразі приблизно 1 до 6,5. Критична межа - 1 до 8

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 65 320 осіб, 268 літаків, 242 гелікоптери, 2537 танків, 1599 артсистем, 5205 броньованих машин 01

"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Автор: Ірина Дашківська
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Гелікоптера не бачу,який атакував позиції,а його просто знищили. Вірніше, хотів атакувати
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17.10.2022 09:05 Відповісти
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17.10.2022 09:43 Відповісти
Останнім часом стабільно вибивають артсистеми (думаю разом з обслугою) у москалів. Це дуже добре, бо як пишуть аналітики, війна в Україні - це здебільшого війна артилерії.
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17.10.2022 13:03 Відповісти
Путин напоминает Дона Кихота а Лавров - Росинате...
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17.10.2022 15:05 Відповісти
всхрянул от смеха, єто зачет =)
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17.10.2022 16:18 Відповісти
 
 