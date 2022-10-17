Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 65 320 осіб, 268 літаків, 242 гелікоптери, 2537 танків, 1599 артсистем, 5205 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
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Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 17 жовтня втрати особового складу противника становлять приблизно 65 320 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.10 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 65320 (+320) осіб ліквідовано,
танків - 2537 (+8) од,
бойових броньованих машин - 5205 (+12) од,
артилерійських систем - 1599 (+10) од,
РСЗВ - 366 (+1) од,
засоби ППО - 187 (+1) од,
літаків - 268 (+0) од,
гелікоптерів - 242 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1241 (+17),
крилаті ракети - 316 (+0),
кораблі /катери - 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 3969 (+10) од,
спеціальна техніка - 144 (+1).
"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.
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