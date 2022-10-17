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Новини За кордоном
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посольство (877) росія (47340) Сербія (257) фейк (648) Ніколенко Олег (209)

Росіяни розігнали фейк про повторне закриття посольства Сербії в Києві. В МЗС заперечили

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

посольство,сербія,сербії

Повідомлення про повторне закриття посольства Сербії в Києві, яке опублікували російські ЗМІ, є неправдивим.

Про це пише речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Насправді сербське посольство виїхало із України на початку березня і відтоді не поверталося. Співробітники дипмісії працюють з Белграда", - пояснив він.

Ніколенко закликав не підхоплювати наосліп "новини" із російських медіа й перевіряти інформацію в офіційних джерелах.

Також читайте: Європейські посольства не збираються залишати Київ після обстрілів, - посол Литви Сарапінас

Автор: Ольга Лузан
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Серби в рот води набрали?
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17.10.2022 09:24 Відповісти
А може чогось іншого?
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17.10.2022 09:26 Відповісти
Ні, вчора десь читав новину, у якій сербська версія жиріка казала щось на кшталт нафіг той гейросоюз, він примушує вводити санкції проти рассєюшкі, досить прикидатися, що він нам взагалі треба і т. д. і т. п.
Отже нехай слідують за рузьге кораблем.
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17.10.2022 09:29 Відповісти
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17.10.2022 09:26 Відповісти
Не можу зрозуміти: нащо було майстрячити фейк на таку гуняву тему?
Рузьге! А не злоумышляют ли ваши спецслужбы чего-нить против сантехника Коляна?
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17.10.2022 09:48 Відповісти
пох
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17.10.2022 10:08 Відповісти
 
 