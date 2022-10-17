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Росіяни розігнали фейк про повторне закриття посольства Сербії в Києві. В МЗС заперечили
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Повідомлення про повторне закриття посольства Сербії в Києві, яке опублікували російські ЗМІ, є неправдивим.
Про це пише речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Насправді сербське посольство виїхало із України на початку березня і відтоді не поверталося. Співробітники дипмісії працюють з Белграда", - пояснив він.
Ніколенко закликав не підхоплювати наосліп "новини" із російських медіа й перевіряти інформацію в офіційних джерелах.
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Отже нехай слідують за рузьге кораблем.
Рузьге! А не злоумышляют ли ваши спецслужбы чего-нить против сантехника Коляна?