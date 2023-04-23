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Новини За кордоном
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опитування (1405) путін (21454) росія (47340) Фінляндія (772)

90% фінів вважають, що поки Путін при владі, відносини з РФ кращими не будуть

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

пропаганда,росія,путін

Близько 90% фінів вважають, що відносини з Росією неможливо нормалізувати доти, доки Володимир Путін залишається при владі.

Про це свідчать результати опитування, проведеного на замовлення Helsingin Sanomat, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

40% респондентів сказали, що були б готові на цей час обірвати будь-які зв’язки з Росією.

53% опитаних вважають, що пересічні росіяни принаймні певною мірою поділяють відповідальність за те, що вчиняє РФ в Україні. Така думка більше переважає серед чоловіків та у групі 60+.

84% респондентів вважають, що єдиний спосіб завершити війну в Україні - вигнати звідти російські війська, що засвідчує підтримку позиції, яку нещодавно висловила прем’єрка Санна Марін.

91% засуджують спробу анексії Росією окупованих територій України. 80% підтримують надання Україні важкої зброї.

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Щодо вступу України до ЄС та НАТО підтримка фінського суспільства - переважна, але стриманіша: прискорений вступ України до ЄС підтримали би 56%, до НАТО - 53%.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+6
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17.10.2022 09:24
+5
А інші 10% вважають, що навіть при іншій владі відносини з РФ кращими не будуть
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17.10.2022 09:25
+5
ху*ло - это не причина, а следствие кровожадности и недоразвитости кацапского народца.
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17.10.2022 09:28
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17.10.2022 09:24 Відповісти
Нехай йдуть, і повалюють Хуúла?
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17.10.2022 09:58 Відповісти
Сім мільйонів кажете?Так вони українці тільки по пашпорту а ментально, вони давно РАШИСТИ.Ці згадають про Україну тільки тоді,коли в лаптєстані почнеться якась смута.Тоді все ОЦЕ "українство" дістане українські пашпорти та почне ломитись через кордон,щоб потім знову ЗРАДИТИ.
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17.10.2022 10:06 Відповісти
А інші 10% вважають, що навіть при іншій владі відносини з РФ кращими не будуть
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17.10.2022 09:25 Відповісти
ху*ло - это не причина, а следствие кровожадности и недоразвитости кацапского народца.
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17.10.2022 09:28 Відповісти
Правильно роблять. Але і при зміні *уйла нічого не зміниться-там колективний *уйло!
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17.10.2022 09:28 Відповісти
Допоки існує країна роіська, з тими територіями нормальних відносин не буде
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17.10.2022 09:33 Відповісти
Зла Українка



"Укропи я чмоня прійом" А в атвєт ліш буль буль.....

https://twitter.com/i/status/1581862433869934593
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17.10.2022 09:40 Відповісти
фіни не мають ніяких ілюзій але одне зауваження - допоки мордор існує в теперішніх кордонах - відносини будуть завжди ворожими зі сторони мордора
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17.10.2022 09:40 Відповісти
Але Хуúлобад, це тільки колективний Хуúло... Гляньте, як орчині біжать в загси зі своїми руками підписувати шлюб, аби з гробових отримати ладу. А самки здають самі своїх личинок, аби тих же гробових отримати.
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17.10.2022 09:54 Відповісти
Помиляються.З відходом путлєра ментальність руських "лаптєй" не зміниться.Він тільки втілює таємні бажання народу.З руськими треба провести денацифікацію як з німцями після Другої світової.
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17.10.2022 10:02 Відповісти
А що зміниться коли уйла не буде??? Проблема не в ньому, на расісі було три президента і кожний з кимось воював, почяв ще Боря з чеченцями коли уйлом ще і не пахло...
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17.10.2022 10:09 Відповісти
А якщо на секунду допустити, що пуйло за 22 роки настільки підлаштував систему під себе, що вона фізично не зможе триматись без цього говнокомпонента? "баланс башень кремля", чи типу того
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17.10.2022 11:24 Відповісти
Система СССР у 90х розвалилась, щось змінилось? Імперія перестала воювати? Зникнути повинен не уйло а недоімперія... ну і уйло разом з нею...
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17.10.2022 11:33 Відповісти
 
 