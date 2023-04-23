90% фінів вважають, що поки Путін при владі, відносини з РФ кращими не будуть
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Близько 90% фінів вважають, що відносини з Росією неможливо нормалізувати доти, доки Володимир Путін залишається при владі.
Про це свідчать результати опитування, проведеного на замовлення Helsingin Sanomat, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
40% респондентів сказали, що були б готові на цей час обірвати будь-які зв’язки з Росією.
53% опитаних вважають, що пересічні росіяни принаймні певною мірою поділяють відповідальність за те, що вчиняє РФ в Україні. Така думка більше переважає серед чоловіків та у групі 60+.
84% респондентів вважають, що єдиний спосіб завершити війну в Україні - вигнати звідти російські війська, що засвідчує підтримку позиції, яку нещодавно висловила прем’єрка Санна Марін.
91% засуджують спробу анексії Росією окупованих територій України. 80% підтримують надання Україні важкої зброї.
Щодо вступу України до ЄС та НАТО підтримка фінського суспільства - переважна, але стриманіша: прискорений вступ України до ЄС підтримали би 56%, до НАТО - 53%.
Будь ласка, зачекайте...
"Укропи я чмоня прійом" А в атвєт ліш буль буль.....
https://twitter.com/i/status/1581862433869934593