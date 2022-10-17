Окупанти за добу обстріляли цивільну інфраструктуру в районі 17 населених пунктів на Запоріжжі, - ОВА

У Запорізькій області військові РФ обстріляли за минулу добу цивільну інфраструктуру в районі 17 населених пунктів.

Про це в телеграмі повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі населених пунктів Ольгівське, Малі Щербаки, Залізничне, Дорожнянка, Новоандріївка, Преображенка, Комишуваха, Гуляйполе, Новоданилівка, Білогір'я, Староукраїнка, Чарівне, Червоне, Малинівка, Успенівка, Тимирівка, Кам'янське. Надійшло 30 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ", - повідомили в ОВА.

На Запорізькому напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. Протягом минулої доби ворог здійснив обстріли позицій українських захисників застосовуючи при цьому танкове озброєння, реактивну та ствольну артилерію вздовж усієї лінії зіткнення.

Також додається, що протягом минулої доби евакуація цивільного населення з тимчасово окупованої території не проводилася.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулої доби окупанти атакували 9 областей України, - зведення ОВА