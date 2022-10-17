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Рашисти вдарили ракетою по Одещині, влучили в об’єкт інфраструктури, втрат немає, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета

Російські-окупаційні війська завдали ракетного удару по Одещині.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради, про це повідомили в ОК "Південь".

"Продовжуючи тероризувати південні регіони, ворог наніс ракетний удар по Одещині.

З напрямку Чорного моря, з літака Су-35, випущено ракету Х-59, якою уражено один з об’єктів інфраструктури області. Без людських втрат", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Унаслідок обстрілу російськими військовими на ЗАЕС відключилася остання лінія зв’язку з енергомережею, - "Енергоатом"

Автор: Богдан Гуньковський
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Что-то опять рашисты стали очень метко лить. Одна ракета - один объект. И разрушение объекта это не втрата?
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17.10.2022 10:25 Відповісти
СБУ треба одеській регіон сильно потрусити. Я навіть згоден, щоб зупиняли усіх мешканців і перевіряли телефони, квартири. Зараз не до демократії. Тут дуже багато кремлівських запроданців.
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17.10.2022 10:56 Відповісти
і почати з Трухановати та Ківалова...
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17.10.2022 10:59 Відповісти
Та це взагалі саме перше. Я вже писав, повторюся: як можна це лисе кремлівське чмо тримати у керма такого стратегічно важливого міста?!
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17.10.2022 11:01 Відповісти
гарантую винагороду 100$ за вуха , або 300$ за бошку кремлівського хйла.
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17.10.2022 10:35 Відповісти
 
 