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Рашисти вдарили ракетою по Одещині, влучили в об’єкт інфраструктури, втрат немає, - ОК "Південь"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські-окупаційні війська завдали ракетного удару по Одещині.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради, про це повідомили в ОК "Південь".
"Продовжуючи тероризувати південні регіони, ворог наніс ракетний удар по Одещині.
З напрямку Чорного моря, з літака Су-35, випущено ракету Х-59, якою уражено один з об’єктів інфраструктури області. Без людських втрат", - йдеться в повідомленні.
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