Рашисти вдарили ракетою по Одещині, влучили в об’єкт інфраструктури, втрат немає, - ОК "Південь"

Російські-окупаційні війська завдали ракетного удару по Одещині.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради, про це повідомили в ОК "Південь".

"Продовжуючи тероризувати південні регіони, ворог наніс ракетний удар по Одещині.



З напрямку Чорного моря, з літака Су-35, випущено ракету Х-59, якою уражено один з об’єктів інфраструктури області. Без людських втрат", - йдеться в повідомленні.

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