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Лукашенко вже воює проти України, у разі прямої агресії потрібні нові санкції, - глава МЗС Латвії Рінкевич

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

лукашенко,путін

Білоруський режим бере участь у війні проти України, тому необхідно посилювати санкції проти РБ.

Про це у Twitter повідомив глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Лукашенко вже воює проти України, оскільки дозволяє росіянам використовувати територію Білорусі для атак на Україну.

"Якщо білоруська армія братиме пряму участь в агресії, тоді ми повинні вдарити по Мінську за допомогою додаткових санкцій і міжнародної ізоляції. Найголовніше - більше зброї для України", - наголосив Рінкевич.

Читайте: Поки Лукашенко допомагатиме Путіну, США посилюватимуть санкції проти Білорусі, - Держдеп

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+8
А постійні запуски ракет, дронів з території Білорусі, надання їх техніки рашистам - це ще не пряма агресія?
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17.10.2022 10:39
+5
Ось це вже друга справа!!! Дуже потужно! У випадку наступу орків і драників з їблоруської області, надпотужно заборонимо в'їзд до ЄС лукашонці і його режиму!!!
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17.10.2022 10:46
+5
іран тоже воює, ще санкцій підкинути під якими вони вже пів століття? цеж так дієво
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17.10.2022 10:50
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А постійні запуски ракет, дронів з території Білорусі, надання їх техніки рашистам - це ще не пряма агресія?
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17.10.2022 10:39 Відповісти
"... вдарити по мінську за допомогою додаткових санкцій... " - уххх, сіліще!
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17.10.2022 10:41 Відповісти
Не волнуйся ты так,если бульбеныки полномасштабно атакуют то все стратег.обьекты в беларуцкой области будут перепаханы хаймерсами а их там от силы 4-5 штук и хитрозачесаный об этом хорошо знает потому в шпагате и сидит а бы смертный приговор себе не подписывать)
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17.10.2022 10:52 Відповісти
Ось це вже друга справа!!! Дуже потужно! У випадку наступу орків і драників з їблоруської області, надпотужно заборонимо в'їзд до ЄС лукашонці і його режиму!!!
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17.10.2022 10:46 Відповісти
іран тоже воює, ще санкцій підкинути під якими вони вже пів століття? цеж так дієво
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17.10.2022 10:50 Відповісти
Правильно было бы делукашенизировать Беларусь, и не санкциями, а прямым принуждением к миру. И как раз на это у Литвы, Эстонии, Латвии и Польши есть кардбланш, т.к. это не атака на РФ. Правильно было бы вернуть законного президента, а если РФ подумает вмешаться, то должна понимать, что будет ответ НАТО. Никто не будет против спецоперации на территории Беларуси
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17.10.2022 10:51 Відповісти
тамже "саюзнає гасударство", шото типа 5 статьи НАТО
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17.10.2022 11:36 Відповісти
Там полуживое как лукашонка и Хуúло ОДКБлдь.

Правда перед "спецоперацией НАТО"б, "принуждением к миру"б, Хуúлобад будет волосы на жопе рватьб и орать, что "ЭТО РАЗВЯЗЫВАНИЕ ТРЕТИЕЙ МИРАВОЙ!!!11"
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17.10.2022 12:12 Відповісти
Лучше б с поляками вторглись в ту белорусь
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17.10.2022 11:01 Відповісти
"За такое нас проклянут потомки":

Министр обороныУкраины РЕЗНИКОВ Высказался об отношениях Украины и Беларуси

18 февр. 2022 г. - Белорусский народ очень близок нам.

Никакой агрессии со стороны Украины не может быть в принципе.

За это нас проклянут наши потомки.

https://www.ukr.net ›
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17.10.2022 11:10 Відповісти
По беларусам стрелять нельзя, но по местам скопления оружия и войск РФ в Беларуси возможно можно. Но только после многократного обращения к беларусам о причине если будет туда стрельба с нашей стороны.
Хотя надо подумать, не сможет ли тогда путлер дожать Лукашенко для запуска полномасштабных действий со стороны Беларуси. Думаю, что это тогда нам может быть хуже.
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17.10.2022 11:25 Відповісти
Здесь дело даже не столько в Лукашенко, как в беларусах, большиество которых считают московитов братьями, чуть ли не одним народом.

А те кто голосовал против Лукашенко, то они голосовали против него только потому что он им надоел за много лет. Его главным соперником был банкир газпромбанка, это о многом говорит.
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17.10.2022 11:06 Відповісти
Поэтому если кто-то скажет, что санкции во вред беларусскому народу, то так и должно быть.
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17.10.2022 11:11 Відповісти
А украинцев можно убивать, не жалко?
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17.10.2022 11:14 Відповісти
Так, так, санкціями , але тільки не дронами чи хаймасами((((якась хард версія "не відкривати вогонь у відповідь" (((
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17.10.2022 11:14 Відповісти
А Зєлєнскому,-норм.Вони ж з Лукою другани !
https://www.google.com/amp/s/bigkyiv.com.ua/kuleba-povidomyv-v-yakomu-statusi-perebuvaye-posolstvo-bilorusi-v-kyyevi/amp/
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17.10.2022 11:19 Відповісти
У разі прямої агресії потрібно захопити (читай звільнити) Білорусь!
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17.10.2022 11:19 Відповісти
Скоро узнаем, как оно - дерунами в бункере давиться?
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17.10.2022 11:24 Відповісти
"тогда мы должны ударить по Минску" - а санкции уже потом )))
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17.10.2022 11:37 Відповісти
 
 