Лукашенко вже воює проти України, у разі прямої агресії потрібні нові санкції, - глава МЗС Латвії Рінкевич
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Білоруський режим бере участь у війні проти України, тому необхідно посилювати санкції проти РБ.
Про це у Twitter повідомив глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, Лукашенко вже воює проти України, оскільки дозволяє росіянам використовувати територію Білорусі для атак на Україну.
"Якщо білоруська армія братиме пряму участь в агресії, тоді ми повинні вдарити по Мінську за допомогою додаткових санкцій і міжнародної ізоляції. Найголовніше - більше зброї для України", - наголосив Рінкевич.
Топ коментарі
+8 Mykola Trofimenko a12d9878
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+5 Єто Другоє
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+5 Andrey Levenov
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Правда перед "спецоперацией НАТО"б, "принуждением к миру"б, Хуúлобад будет волосы на жопе рватьб и орать, что "ЭТО РАЗВЯЗЫВАНИЕ ТРЕТИЕЙ МИРАВОЙ!!!11"
Министр обороныУкраины РЕЗНИКОВ Высказался об отношениях Украины и Беларуси
18 февр. 2022 г. - Белорусский народ очень близок нам.
Никакой агрессии со стороны Украины не может быть в принципе.
За это нас проклянут наши потомки.
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Хотя надо подумать, не сможет ли тогда путлер дожать Лукашенко для запуска полномасштабных действий со стороны Беларуси. Думаю, что это тогда нам может быть хуже.
А те кто голосовал против Лукашенко, то они голосовали против него только потому что он им надоел за много лет. Его главным соперником был банкир газпромбанка, это о многом говорит.
https://www.google.com/amp/s/bigkyiv.com.ua/kuleba-povidomyv-v-yakomu-statusi-perebuvaye-posolstvo-bilorusi-v-kyyevi/amp/