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На Півночі та в центрі країни збито ще 11 ворожих дронів, - Повітряні сили

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дрон

У зоні відповідальності Повітряне командування "Центр", а це північні та центральні регіони країни, зенітними ракетними підрозділами та винищувальною авіацією знищено дев’ять дронів-камікадзе "Shahed-136".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил.

"Також є дані про бойову роботу протиповітряної оборони Сухопутних військ на цьому напрямку - знищено щонайменше два "шахеди". За уточненою інформацією, усі атаки дронів-камікадзе, по столиці зокрема, здійснювались з південного напрямку", - йдеться у повідомленні.

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Автор: Ірина Дашківська
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Масовані атаки літунів-мокиків з даного напрямку будуть щоразу посилюватись.
Тому треба шукати кардинальне вирішення проблеми таких терористичних атак.
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17.10.2022 10:41 Відповісти
у израиля есть решения да и у штатов то же - как я понимаю кроме железа нужно настроить еще и программное обсечение - научить людей им пользоваться
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17.10.2022 10:54 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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17.10.2022 10:43 Відповісти
Интересно мнение Арахамии по поводу вот этих вот "мопедов". Над дедами он смеялся, а тут как воды в рот набрал...
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17.10.2022 11:16 Відповісти
 
 