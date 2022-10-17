Україна працює над тим, щоб ускладнити Ірану логістику через його допомогу РФ, - "слуга народу" Арахамія

Україна працює по дипломатичних каналах з країнами-сусідами, щоб зупинити всі наявні логістичні коридори для Ірану.

Про це у Telegram повідомив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ.

"Завдяки дронам-камікадзе Росії вдалося: показати терористичну сутність своєї держави, нагадати всьому світу, з ким ми маємо справу, дати нам додаткові аргументи для пришвидшення постачання зброї.

Усе це лише пришвидшує їхню поразку. Вони так і не зрозуміли, що терором війни не виграють. Ним тільки накликають на себе проблеми", - зазначив він.

"А що стосується Ірану, то ми уже працюємо по дипломатичних каналах з країнами-сусідами, щоб зупинити всі наявні логістичні коридори", - додав Арахамія.

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