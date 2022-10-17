УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9319 відвідувачів онлайн
Новини Війна
6 377 68

Україна працює над тим, щоб ускладнити Ірану логістику через його допомогу РФ, - "слуга народу" Арахамія

іран

Україна працює по дипломатичних каналах з країнами-сусідами, щоб зупинити всі наявні логістичні коридори для Ірану.

Про це у Telegram повідомив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ.

"Завдяки дронам-камікадзе Росії вдалося: показати терористичну сутність своєї держави, нагадати всьому світу, з ким ми маємо справу, дати нам додаткові аргументи для пришвидшення постачання зброї.

Усе це лише пришвидшує їхню поразку. Вони так і не зрозуміли, що терором війни не виграють. Ним тільки накликають на себе проблеми", - зазначив він.

"А що стосується Ірану, то ми уже працюємо по дипломатичних каналах з країнами-сусідами, щоб зупинити всі наявні логістичні коридори", - додав Арахамія.

Також дивіться: Наслідки атаки рашистів дронами-камікадзе на Київ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Іран (2017) росія (65002) Арахамія Давид (1103) дрони (4648)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+51
показати весь коментар
17.10.2022 11:21
+39
Лицемірна мавпа!
Зерно постачається задля «ускладнення логістики»?
показати весь коментар
17.10.2022 11:15
+34
показати весь коментар
17.10.2022 11:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Верю Арахамии (нет).
показати весь коментар
17.10.2022 11:13 Відповісти
показати весь коментар
17.10.2022 11:20 Відповісти
показати весь коментар
17.10.2022 11:21 Відповісти
якби ж тільки дебіл..
показати весь коментар
17.10.2022 11:48 Відповісти
показати весь коментар
17.10.2022 12:06 Відповісти
Лицемірна мавпа!
Зерно постачається задля «ускладнення логістики»?
показати весь коментар
17.10.2022 11:15 Відповісти
Каким вообще образом в парламенте Украины может находиться особа, не имеющая к стране никакого отношения и получившая гражданство весьма сомнительным образом? Чьи интересы она представляет? Очевидно, что не украинцев.
показати весь коментар
17.10.2022 11:25 Відповісти
інтереси Росії.
показати весь коментар
17.10.2022 11:36 Відповісти
Евреев-горцев Кавказа !
показати весь коментар
17.10.2022 12:21 Відповісти
А как там с компенсациями за сбитый самолет МАУ?
показати весь коментар
17.10.2022 11:15 Відповісти
показати весь коментар
17.10.2022 11:26 Відповісти
Україна переможе Слава ЗСУ
показати весь коментар
17.10.2022 14:18 Відповісти
"А що стосується Ірану, то ми уже працюємо по дипломатичних" - враховуючи, що воно про це заявило лише після атаки на Київ (при тому, що шахіди скільки днів кошмарять Україну), то працювати тільки почали (ну або просто пост наклепали, для виду бурної діяльності).
показати весь коментар
17.10.2022 11:16 Відповісти
А посольство ірану і досі працює у Кмєві? Персонал там на місці? Чому досі не розірвані дипломатичні стосунки???

І якщо вже на те пішло, чому ми й досі не розірвали дипломатичні стосунки з білоруссю???
показати весь коментар
17.10.2022 11:18 Відповісти
показати весь коментар
17.10.2022 11:22 Відповісти
Агрохимия-иди в ж@пу.
показати весь коментар
17.10.2022 11:18 Відповісти
По каспіиському морі - без посередників .
показати весь коментар
17.10.2022 11:19 Відповісти
Знову вилiзла потичка зелена,мовчи,здаватимешся розумнiшою.
показати весь коментар
17.10.2022 11:19 Відповісти
Блін, він ще тут! Я сподівався, що емігрував в улюблений китай ( там так класно, по домашнему)...
показати весь коментар
17.10.2022 11:19 Відповісти
Ну - якщо "сухумська мавпа" взялася за справу - КАПЕЦЬ ІРАНУ!!!
показати весь коментар
17.10.2022 11:20 Відповісти
він не з Сухумі - він росіянин
показати весь коментар
17.10.2022 11:25 Відповісти
Ти помітив що я взяв словосполучення "в лапки"? Як ти думаєш - ЩО це означає в українському правописі?
показати весь коментар
17.10.2022 11:29 Відповісти
Давид народився https://uk.wikipedia.org/wiki/23_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F 23 травня https://uk.wikipedia.org/wiki/1979 1979 року в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%87%D1%96 Сочі , РСФСРhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-niklife_2015_02-5 [5] . Деякий час жив у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%96%D1%8F Грузії в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0 Гаграх . https://uk.wikipedia.org/wiki/1992 1992 року, тікаючи від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%90%D0%B1%D1%85%D0%B0%D0%B7%D1%96%D1%97_(1992%E2%80%941993) війни в Абхазії , переїхав з батьками до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2 Миколаєва.
Народився в Сочі, а проживав м. Гагри, це Абхазія.
показати весь коментар
17.10.2022 14:58 Відповісти
Ха..Я уж было подумал,что Агрохимия хочет внедриться в руководство завода,производящего эти "мопеды" и разворовать его под "ноль".Ну всё,как учили в Трускавецком универе.Пусть возьмет с собой Безуглую-она будет отвлекать танцами иранских пограничников при тайном пересечении сухумской макакой границы.
показати весь коментар
17.10.2022 11:39 Відповісти
Ой,вибачте.Ця брехлива мавпа не сухумська, а (гагрська,сочинська,миколаєвська-потрібне підкреслити).Це дуже багато чого міняє.
показати весь коментар
18.10.2022 18:04 Відповісти
Брехлива наволоч!
показати весь коментар
17.10.2022 11:21 Відповісти
Боже, яке кончене. Розпочніть з розриву дипломатичних відносин. Транспортні літаки аятолостан - мордер не звертають увагу ні на яких країн-сувідів.
показати весь коментар
17.10.2022 11:21 Відповісти
з країнами-сусідами? щоб зупинити логістичні коридори? мохнорила Арахамія карту не дивилася? Арахамія хоче Каспійське море чи повітряний простір над ним закрити? 73% мудрий але багатостраждальний нарід думав,що він вибрав тільки веселого Зеленомордого членограйчика -так ні! Він ще й вибрав собі мохнорилу Арахамію,жопастого Колю Котлєту,безумні Лізу Богуцкую,Безуглу Мар"яну,Абрамовича і Бєню з нині убієнним Ковальовим-Херсонським....
показати весь коментар
17.10.2022 11:23 Відповісти
Може і не убієнним
показати весь коментар
17.10.2022 11:33 Відповісти
Коли бидло обрало Проффесора, юзівська гопота перебралась до Києва.
показати весь коментар
17.10.2022 11:33 Відповісти
"працювати" треба із Ізраїлем, щоб їх авіація нанесла удари по заводам де вироблять дрони та балістичні ракети для знищення українців!
показати весь коментар
17.10.2022 11:23 Відповісти
Заткни говорящую задницу, сочинская обезьяна!
показати весь коментар
17.10.2022 11:24 Відповісти
Само появление этой "халамидии " в Украине очень мутная история.
показати весь коментар
17.10.2022 11:25 Відповісти
Посольство не пробували шлагбаумом перекрити? Вони працюють... Сміх та й годі))))))
показати весь коментар
17.10.2022 11:25 Відповісти
Хламідія, що з посольством білорашки у Києві? ЧиТоДругеє?
показати весь коментар
17.10.2022 11:25 Відповісти
Коли дивлюся на зепотвор виникає негарне відчуття, що цих поців цілком влаштовує ракетно-дроновий терор країни.
Інакше якщо ні - чому Україна після 8 місяців війни (країна яка будувала космічні ракети) не може склепати сраного мопеда іранського зразка чи ракети середньої дальності щоб козломордих трохи до тями приводити можна було.
показати весь коментар
17.10.2022 11:27 Відповісти
В них тільки асфальт класти гарно виходить.
показати весь коментар
17.10.2022 11:39 Відповісти
Агрохімія, а ти взагалі в школі вчився? Може хоча б чув про такий предмет, як "Географія"?
Там пряме сполучення через Каспійське море, яке, нафіг, "ускладнення логістики"? Тільки руйнування портів московії та Ірану на Каспії або збивати літаки, які курсують цим маршрутом.
Хламідія, ти дибіл!
показати весь коментар
17.10.2022 11:27 Відповісти
завжди воно-безродне там, де можна "нєплохо прібарахліться"..
понавибирали бариг-аніматорів тупорило-безсовісних
показати весь коментар
17.10.2022 11:34 Відповісти
Гугл на запит "ізраїль атакували дрони" нічого.
показати весь коментар
17.10.2022 11:37 Відповісти
Найкращий логістичний оператор у регіоні - Ізраіль
показати весь коментар
17.10.2022 11:37 Відповісти
Хламідійна арахамія піариться адже знає,що москалі та іранські виродки мають спільний кордон по Каспію і ніхто саме там навряд що може перекрити!!
показати весь коментар
17.10.2022 11:37 Відповісти
Напиши листа абрамовічу,підар кацапський
показати весь коментар
17.10.2022 11:43 Відповісти
Вот правильные мысли, правда?

показати весь коментар
17.10.2022 12:09 Відповісти
Ну , шо поржали Зегниди ?
показати весь коментар
17.10.2022 13:52 Відповісти
А треба працювати над фізичною ліквідацією їх постачальників.

Фізичною максимально жорстокою ліквідацію тих лідерів Ірану що служать рф, бо як видно Іран це фейлстейт одна кінцівка якого не знає що робить інша.

До речі тепер можна бути на 99% впевненим що вони наш літак збили по команді від рф. А враховуючи що Зе тоді був на перемовинах, то можна не сумніватись що версія про показову акцію зроблену рф для застрашення виявилась правдою.
показати весь коментар
17.10.2022 11:51 Відповісти
Ну що зелене стадо, як вам ваш вибір?
показати весь коментар
17.10.2022 12:03 Відповісти
Может Абрамович поможет, в очередной раз?
показати весь коментар
17.10.2022 12:07 Відповісти
Коли це непорозуміння щось говорить то стає гидко.
показати весь коментар
17.10.2022 12:08 Відповісти
Тільки ускладнити, а припинити на х.., нє?
показати весь коментар
17.10.2022 12:11 Відповісти
Питання не стільки в обмеженні логістики з ірану в рф, скільки з китаю в іран. Тоді буде толк.
показати весь коментар
17.10.2022 12:12 Відповісти
А розірвати дипломатичні відносини з ********** та іраном, та визнати їх терористами слабо? Чи поки мопед не влетить в тупу башку хламідії до них не дійде?
показати весь коментар
17.10.2022 12:16 Відповісти
Арахамія знайде завжди якою дурницею займатися аби не на користь країни.
показати весь коментар
17.10.2022 12:18 Відповісти
Оставить Иран без зерна - пусть думают о другом.
показати весь коментар
17.10.2022 12:21 Відповісти
ЛУЧШЕ ТЫ НЕ ВЫЛАЗИЛ И НИЧЕГО НЕ ГОВОРИЛ АРХАМИЯ ТАКАЯ НЕПРИЯЗНЬ К ТЕБЕ У НАРОДА ЧТО ЛЕЗЬ НАЗАД В БУНКЕР ПОКА ТЕБЯ НЕ ПОРВАЛИ КАК ГРЕЛКУ И ОПЯТЬ ТУПОЙ НАБОР ФРАЗ
показати весь коментар
17.10.2022 12:26 Відповісти
Дивись,не перетрудитсь,роботяга ти наш...
показати весь коментар
17.10.2022 12:28 Відповісти
Треба було ускладнювати логістику після збиття цивільного літака.
показати весь коментар
17.10.2022 12:48 Відповісти
трахамония как шакал - вылез из норы, гавкнул и обгадился как обычно... да... попринимала же земля украинская всякой шоблы неукраинской... только не украинцев...
показати весь коментар
17.10.2022 12:58 Відповісти
****....
показати весь коментар
17.10.2022 13:14 Відповісти
Хламидия вылизла показала, шо в географии, как, впрочем, и во всём остальном, она - полный 0 и требует себе банан за исполнительность. Никто не хочет поохотиться на обизян?
показати весь коментар
17.10.2022 13:17 Відповісти
Арахамия - придурок .
иран и раша соседи по Каспию - какая логистика ? Переплыли и завезли
показати весь коментар
17.10.2022 14:04 Відповісти
ви б ще запропонували іранцям відсмоктати бо поки їм будуть смоктати вони не зможуть займатися поставками дронів.
показати весь коментар
17.10.2022 17:41 Відповісти
Ну тобто вони ще за збитий Боїнг не відповіли тепер ще дрони а ми як завжди включаємо ТЕРПІЛ ! Замість того щоб розірвати діп стосунки вислати дипломатів і зробити інші речі ми поводимо себе як затравленні жертви.С таким підходом ми добавимо тільки союзників рашці.
показати весь коментар
17.10.2022 18:28 Відповісти
 
 