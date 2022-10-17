Україна працює над тим, щоб ускладнити Ірану логістику через його допомогу РФ, - "слуга народу" Арахамія
Україна працює по дипломатичних каналах з країнами-сусідами, щоб зупинити всі наявні логістичні коридори для Ірану.
Про це у Telegram повідомив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ.
"Завдяки дронам-камікадзе Росії вдалося: показати терористичну сутність своєї держави, нагадати всьому світу, з ким ми маємо справу, дати нам додаткові аргументи для пришвидшення постачання зброї.
Усе це лише пришвидшує їхню поразку. Вони так і не зрозуміли, що терором війни не виграють. Ним тільки накликають на себе проблеми", - зазначив він.
"А що стосується Ірану, то ми уже працюємо по дипломатичних каналах з країнами-сусідами, щоб зупинити всі наявні логістичні коридори", - додав Арахамія.
Топ коментарі
+51 Роман с камнем
показати весь коментар17.10.2022 11:21
+39 mrSmith
показати весь коментар17.10.2022 11:15
+34 Роман с камнем
показати весь коментар17.10.2022 11:22
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Зерно постачається задля «ускладнення логістики»?
І якщо вже на те пішло, чому ми й досі не розірвали дипломатичні стосунки з білоруссю???
Народився в Сочі, а проживав м. Гагри, це Абхазія.
Інакше якщо ні - чому Україна після 8 місяців війни (країна яка будувала космічні ракети) не може склепати сраного мопеда іранського зразка чи ракети середньої дальності щоб козломордих трохи до тями приводити можна було.
Там пряме сполучення через Каспійське море, яке, нафіг, "ускладнення логістики"? Тільки руйнування портів московії та Ірану на Каспії або збивати літаки, які курсують цим маршрутом.
Хламідія, ти дибіл!
понавибирали бариг-аніматорів тупорило-безсовісних
Фізичною максимально жорстокою ліквідацію тих лідерів Ірану що служать рф, бо як видно Іран це фейлстейт одна кінцівка якого не знає що робить інша.
До речі тепер можна бути на 99% впевненим що вони наш літак збили по команді від рф. А враховуючи що Зе тоді був на перемовинах, то можна не сумніватись що версія про показову акцію зроблену рф для застрашення виявилась правдою.
иран и раша соседи по Каспию - какая логистика ? Переплыли и завезли