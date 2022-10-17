Сили НАТО розпочали ядерні навчання в Європі: Це не пов’язано з поточними світовими подіями
Військово-повітряні сили НАТО розпочали навчання з ядерного стримування в Європі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Альянсу.
"Навчання, які триватимуть до 30 жовтня, є звичайними, періодичними навчальними заходами і не пов’язані з будь-якими поточними світовими подіями", - наголосили в НАТО.
У навчаннях "Steadfast Noon" беруть участь 14 країн і до 60 літаків різних типів, включаючи винищувачі четвертого і п'ятого поколінь, а також літаки-розвідники і літаки-заправники. Як і в попередні роки, візьмуть участь дальні бомбардувальники B-52 США.
"Тренувальні польоти проходитимуть над Бельгією, яка приймає навчання, а також над Північним морем і Сполученим Королівством. Бойова зброя не використовується", - наголосили в НАТО.
Ці навчання допомагають забезпечити безпеку, надійність та ефективність засобів ядерного стримування Альянсу", - додала офіційний представник Альянсу Оана Лунгеску.
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