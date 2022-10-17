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Сили НАТО розпочали ядерні навчання в Європі: Це не пов’язано з поточними світовими подіями

нато

Військово-повітряні сили НАТО розпочали навчання з ядерного стримування в Європі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Альянсу.

"Навчання, які триватимуть до 30 жовтня, є звичайними, періодичними навчальними заходами і не пов’язані з будь-якими поточними світовими подіями", - наголосили в НАТО.

У навчаннях "Steadfast Noon" беруть участь 14 країн і до 60 літаків різних типів, включаючи винищувачі четвертого і п'ятого поколінь, а також літаки-розвідники і літаки-заправники. Як і в попередні роки, візьмуть участь дальні бомбардувальники B-52 США.

"Тренувальні польоти проходитимуть над Бельгією, яка приймає навчання, а також над Північним морем і Сполученим Королівством. Бойова зброя не використовується", - наголосили в НАТО.

Ці навчання допомагають забезпечити безпеку, надійність та ефективність засобів ядерного стримування Альянсу", - додала офіційний представник Альянсу Оана Лунгеску.

Також читайте: США намагаються переконати РФ не розглядати жодних варіантів використання ядерної зброї, - радник Байдена Салліван

Автор: 

НАТО (6429) ядерна зброя (1149) ядерна безпека (561)


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Топ коментарі
+7
Савпадєніє?Да,савпадєніє...
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17.10.2022 11:27
+6
"Це не пов'язано з поточними світовими подіями. Бойова зброя не використовується" - весьма жалко звучит все это.
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17.10.2022 11:27
+4
В 2008 році росія негайно розвернула свої війська від напрямку наступу на Тбілісі і стала уматувати додому моментально після того, як американський авіаносець Дональд Кук направився в сторону Чорного моря і тодішнього конфлікту. Я це дуже добре памʼятаю. Моментально, прямо моментіссімо! Мабуть тоді щось таке тодішній президент США сказав Путіну, і підтвердив свої слова рухом свого авіаносця. Але зараз не той президент в США, ой не той. Тому рашка і розпоясалась, ловить момент.
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17.10.2022 11:34
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Савпадєніє?Да,савпадєніє...
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17.10.2022 11:27 Відповісти
"Це не пов'язано з поточними світовими подіями. Бойова зброя не використовується" - весьма жалко звучит все это.
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17.10.2022 11:27 Відповісти
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17.10.2022 11:33 Відповісти
В 2008 році росія негайно розвернула свої війська від напрямку наступу на Тбілісі і стала уматувати додому моментально після того, як американський авіаносець Дональд Кук направився в сторону Чорного моря і тодішнього конфлікту. Я це дуже добре памʼятаю. Моментально, прямо моментіссімо! Мабуть тоді щось таке тодішній президент США сказав Путіну, і підтвердив свої слова рухом свого авіаносця. Але зараз не той президент в США, ой не той. Тому рашка і розпоясалась, ловить момент.
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17.10.2022 11:34 Відповісти
Один німецький вчений зміг довести, що перед нашою "цивілізацією" було ще десь тридцять вісім цивілізацій, і всі вони загинули внаслідок ядерних воєн. Але тридцять вісім це те, що особисто він зумів довести. Насправді таких цивілізацій було безліч, в середньому "цивілізація" живе 200-300 років потім відбувається ядерна війна. і все по новой..
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17.10.2022 11:46 Відповісти
Маєчня.
Не повторюйте страшилкі фсбшної куйні.
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17.10.2022 11:49 Відповісти
який сенс для фсб вигадувати таку теорію?
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17.10.2022 11:57 Відповісти
Як який, психологічна атака, щоб боялись "мі нє блєфуєм".
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17.10.2022 12:05 Відповісти
ця теорія нейтральна, і стосується будь кого. Якщо би в ней казали щось про Україну, США або рашку тоді можно подумати і на фсб
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17.10.2022 12:12 Відповісти
Тобто тривалість існування цивілізацій вас не насторожила ? Добре відкрию вам таємницю кількість цивілізацій які зникли може бути і більша але до їх зникнення ядерна зброя не причетна - ольмеки шумери інки ацтеки кнос мікени елам продовжувати?
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17.10.2022 12:39 Відповісти
я і пишу, що це "ТЕОРІЯ". А що буде в майбутньому хтось може побаче
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17.10.2022 12:47 Відповісти
Це щоб відвернути увагу від російських злочинів на щось таке взагалі.
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17.10.2022 11:57 Відповісти
Одне можу сказати точно фантазія у вашого німецького "вченого" ніяка її просто немає.
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17.10.2022 12:11 Відповісти
200-300 років? А Ви знаєте, що Києву близько 1540 років!
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17.10.2022 14:15 Відповісти
....and thus NOT a bluff.... Mr. ******.
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17.10.2022 11:50 Відповісти
Ну так, так... хто б сперечався...планові так планові
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17.10.2022 12:42 Відповісти
 
 