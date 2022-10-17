УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10236 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
240 0

Сьогодні на Київщині проводитимуться планові роботи з розмінування, можуть лунати звуки вибухів, - ОВА

сапер

На Київщині працюють сапери ДСНС, можливо чути звуки вибухів.

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

"На території Броварського, Бучанського та Вишгородського районів сьогодні, 17 жовтня, проводитимуться планові роботи з розмінування та знешкодження вибухонебезпечних предметів у разі потреби.

Через це в області можуть лунати звуки вибухів.

Звертаємося до жителів регіону – зберігайте спокій, будьте обачними та довіряйте інформації тільки з офіційних джерел!" - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Робот-сапер на прізвисько Бобер допомагає розміновувати деокуповану Харківщину, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

вибух (4440) Київська область (4008) розмінування (989) сапер (194)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 