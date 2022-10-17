Сьогодні на Київщині проводитимуться планові роботи з розмінування, можуть лунати звуки вибухів, - ОВА

На Київщині працюють сапери ДСНС, можливо чути звуки вибухів.

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.



"На території Броварського, Бучанського та Вишгородського районів сьогодні, 17 жовтня, проводитимуться планові роботи з розмінування та знешкодження вибухонебезпечних предметів у разі потреби.



Через це в області можуть лунати звуки вибухів.



Звертаємося до жителів регіону – зберігайте спокій, будьте обачними та довіряйте інформації тільки з офіційних джерел!" - йдеться в повідомленні.

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