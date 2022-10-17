Ворог атакував енергетичну інфраструктуру України в трьох областях. У пікові години споживайте електроенергію заощадливо, - Шмигаль
Сьогодні вранці російські терористи вкотре атакували енергетичну інфраструктуру України в трьох областях.
Про це повідомив у телеграм-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
"Зокрема зафіксовано 5 ударів дронами у Києві (військова адміністрація повідомляла про 4 прильоти. - Ред.). Пошкоджено енергетичні об'єкти та житловий будинок. Також агресор завдав ракетних ударів по критичній інфраструктурі на Дніпропетровщині й Сумщині. Сотні населених пунктів знеструмлені внаслідок атаки", - пише він.
За словами Шмигаля, наразі всі служби працюють над усуненням наслідків обстрілів та відновленням електропостачання.
"Кожен регіон має план антикризового реагування. І просимо українців задля стабілізації енергосистеми так само згуртовано й свідомо підійти до заощадливого споживання електроенергії. Особливо в пікові години. Вистоїмо. Все подолаємо. Переможемо", - додає прем'єр.
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