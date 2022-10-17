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Новини Війна
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Ворог атакував енергетичну інфраструктуру України в трьох областях. У пікові години споживайте електроенергію заощадливо, - Шмигаль

київ

Сьогодні вранці російські терористи вкотре атакували енергетичну інфраструктуру України в трьох областях.

Про це повідомив у телеграм-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Зокрема зафіксовано 5 ударів дронами у Києві (військова адміністрація повідомляла про 4 прильоти. - Ред.). Пошкоджено енергетичні об'єкти та житловий будинок. Також агресор завдав ракетних ударів по критичній інфраструктурі на Дніпропетровщині й Сумщині. Сотні населених пунктів знеструмлені внаслідок атаки", - пише він.

За словами Шмигаля, наразі всі служби працюють над усуненням наслідків обстрілів та відновленням електропостачання.

"Кожен регіон має план антикризового реагування. І просимо українців задля стабілізації енергосистеми так само згуртовано й свідомо підійти до заощадливого споживання електроенергії. Особливо в пікові години. Вистоїмо. Все подолаємо. Переможемо", - додає прем'єр.

Також читайте: Наслідки атаки рашистів дронами-камікадзе на Київ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Київ (19431) обстріл (28303) Сумська область (3570) енергетика (2582) дрони (4648) Шмигаль Денис (4565) Дніпропетровська область (3693)


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Шмигало-недавно теліпав язиком ,що повністю відновили пошкоджену енергетичну структуру,а зараз вже змінив пластинку,зе-дебіли при владі.
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17.10.2022 11:45 Відповісти
Чувак, ти не в курсі, на Україну напав ворог і в нас війна і кожного дня щось тварі знищують на нашій Богом даній землі.
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17.10.2022 11:49 Відповісти
не заощадливо, а ощадливо. довбні малограмотні.

ви вже бетонними блоками обклали електростанції? чи все дороги будуєте?
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17.10.2022 11:48 Відповісти
А зелений великомудрий міністр освіти наказав школам і дитсадкам працювати. Тому в минулий понеділок в Києві від попадання ракети загинули люди, які їхали по дорозі з дитсадка на роботу, бо відвозили дитину в дитсадок. Яка необхідність працювати школам і дитсадкам під час війни, якщо вони не мають стратегічного значення, а являються дармоїдами на бюджеті? До Києвради теж запитання.
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17.10.2022 11:59 Відповісти


КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Столиця частково закрита "антидроновим куполом". Про це повідомив радник мера Києва Юрій Зозуля і додав, що "купол" захищає важливі об'єкти, передає УНН.
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17.10.2022 11:55 Відповісти
Бачили ми той купол, ага. Вони гарно захищають Деміївку, Голосіїво, ВДНХ, отам весь купол, миша не проскочить. Там на півдні, бо там ближче житло еліти в Кончі.
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17.10.2022 12:03 Відповісти
если это будет продолжаться,то и эконоить будет нечего
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17.10.2022 12:27 Відповісти
prosto prykrutit holodylnyk. Bude holodno, ale ne tak bagatao vytratytsya *************. 🌡
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17.10.2022 12:38 Відповісти
 
 