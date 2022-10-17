Окупанти завдали нового удару по енергетичній інфраструктурі на Дніпропетровщині. Пожежа і серйозні руйнування, - ОВА

Рашисти завдали нових ударів по Дніпропетровщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Нова атака на область. Знову удар по енергетичній інфраструктурі. У Кам’янському районі. Пожежа і серйозні руйнування. На місці працюють рятувальники та спеціальні машини ДСНС", - йдеться у повідомленні.

"Дуже прошу усіх тримати курс на заощадження електрики. Невелика економія кожного дасть суттєвий ресурс для відновлення енергомережі країни", - додає очільник регіону.

За його словами, особливо важливо берегти електрику у години найактивнішого споживання.

Вранці - з 8.00 до 11.00.

Увечері - з 17.00 до 23.00

"Ці прості кроки мінімізують кількість відключень. І це найліпша допомога нашим енергетикам, які цілодобово працюють, щоб усі були зі світлом", - резюмує Резніченко.

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