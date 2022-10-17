Окупанти завдали нового удару по енергетичній інфраструктурі на Дніпропетровщині. Пожежа і серйозні руйнування, - ОВА
Рашисти завдали нових ударів по Дніпропетровщині.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Нова атака на область. Знову удар по енергетичній інфраструктурі. У Кам’янському районі. Пожежа і серйозні руйнування. На місці працюють рятувальники та спеціальні машини ДСНС", - йдеться у повідомленні.
"Дуже прошу усіх тримати курс на заощадження електрики. Невелика економія кожного дасть суттєвий ресурс для відновлення енергомережі країни", - додає очільник регіону.
За його словами, особливо важливо берегти електрику у години найактивнішого споживання.
Вранці - з 8.00 до 11.00.
Увечері - з 17.00 до 23.00
"Ці прості кроки мінімізують кількість відключень. І це найліпша допомога нашим енергетикам, які цілодобово працюють, щоб усі були зі світлом", - резюмує Резніченко.
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После тго как "небо будет закрыто" этого у него остануться только Искандеры и С 300.
Решиться ли он полностью обнулить свой запас Искандеров для уничтожения энергосистемы Украины? Т.к. "угроза НАТО" - это пропаганда для стада (т.е. россиян), то вполне может.
С 300 вряд ли могут справиться с такой задачей, т.к. имеют относительно небольшую БЧ и летят не далее 100 км.
а яке власне виробництво ми запустили за 8 місяців війни?
такі ж саме дрони збирати - великого розуму не треба, або держава просто НЕ ЗАБОРОНЯЛА приватним компаніям
а так західні імпотенти дивляться на укр імпотентів (які ніх#я не роблять, лише жебракують, а під шумок гроші на дороги марафони пиляють) та й не розуміють, чому їм рвати дупу
Те що вони пообіцяли поставити - це лише переобіцяне з початку літа.
Вісь зла!!!
З.І. До речі Україна вже визнала росію і білорусію терористами чи чекає "жєстов доброй волі"..