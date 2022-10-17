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Новини Агресія Росії проти України Війна
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РФ має покласти край конфлікту - залишивши територію України, - глава МЗС Ірландії Ковні

ірландія

Міністр закордонних справ Ірландії Саймон Ковні сказав, що для завершення війни в Україні потрібно, щоб Росія - як агресор - забрала свої війська з території України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це він сказав у коментарі ЗМІ перед зустріччю міністрів закордонних справ ЄС.

Ковні запитали, чи не допускає він більшого ризику гібридних атак проти інфраструктури Ірландії за її участь у навчальній місії для українських військових. Він відповів, що вважає це малоймовірним.

"Агресор у цій ситуації - Росія. Вони порушують міжнародне право. Це вони порушують Хартію ООН. І це вони мають покласти край конфлікту - залишивши територію України і перейшовши до політичного діалогу замість військових аргументів. І до того, як це станеться, ми маємо підтримувати Україну - країну, яка намагається захистити себе і свій народ", - наголосив Саймон Ковні.

Коментуючи майбутню тренувальну місію ЄС для українських військових, Ковні припустив, що Ірландія, найімовірніше, зі свого боку запропонує навчання для саперів, оскільки має великий досвід у сфері розмінування.

"Наприклад, ми вже брали участь у місії ЄС у Малі - саме з розмінування, як і в інших країнах світу. Тож, гадаю, у цій сфері ми можемо запропонувати Україні таке спеціалізоване навчання", - сказав він.

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Автор: 

Ірландія (167) росія (65002) Україна (5874)


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Топ коментарі
+9
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17.10.2022 13:02
+7
А что еще по вашему он должен был сказать? Министр ответил на прямой вопрос журналиста. Не нужно искать "зраду" там, где её нет.
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17.10.2022 13:06
+4
Можно еще добавить что Земля круглая а небо синее! Прямо капитан очевидность!
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17.10.2022 13:03
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17.10.2022 13:02 Відповісти
какие то странные ирландцы... а столько рассказов было про ИРА...
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17.10.2022 13:02 Відповісти
Можно еще добавить что Земля круглая а небо синее! Прямо капитан очевидность!
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17.10.2022 13:03 Відповісти
А что еще по вашему он должен был сказать? Министр ответил на прямой вопрос журналиста. Не нужно искать "зраду" там, где её нет.
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17.10.2022 13:06 Відповісти
Взагалі-то у нього журнашлюх спитав зовсім про інше, но то таке.
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17.10.2022 13:07 Відповісти
"Ковні запитали, чи не допускає він більшого ризику гібридних атак проти інфраструктури Ірландії за її участь у навчальній місії для українських військових. Він відповів, що вважає це малоймовірним"
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17.10.2022 13:11 Відповісти
У вас проблеми з зв'язуванням літер в слова, а слів у речення?
У нього спитали, чи не боїться він помсти парашної ********* через навчання українських військових.
Він відповів, що для закінчення війни парашна ********* має вивести війська з України.

на городі бузина, а в Києві дядько?
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17.10.2022 13:26 Відповісти
"Він відповів, що вважає це малоймовірним" - ответ на прямой вопрос. Вы седлом читаете?
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17.10.2022 13:31 Відповісти
"Потужна" заява "потужної" країни! Ірландія теж не є членом НАТО але їх чомусь не ********, напевно географія має значення
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17.10.2022 13:11 Відповісти
Thank u! Wi will tell him!
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17.10.2022 13:11 Відповісти
F..k off kurwa! You see I can speak English even better than you!
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17.10.2022 13:12 Відповісти
Sure I see! Nice last name )))) dovboYovbak )
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17.10.2022 16:23 Відповісти
Досвід з Малі)
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17.10.2022 13:11 Відповісти
Це не конфлікт, а повноцінна війна. І просто покинути території цього вже замало.
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17.10.2022 13:14 Відповісти
Большое спасибо за такие слова! А то в мире разрастается раковая опухоль под названием "агрессору надо уступить ради блага агрессора и остальных стран".
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17.10.2022 13:26 Відповісти
Досить *******, допоможіть зброєю
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17.10.2022 14:32 Відповісти
 
 