РФ має покласти край конфлікту - залишивши територію України, - глава МЗС Ірландії Ковні

Міністр закордонних справ Ірландії Саймон Ковні сказав, що для завершення війни в Україні потрібно, щоб Росія - як агресор - забрала свої війська з території України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це він сказав у коментарі ЗМІ перед зустріччю міністрів закордонних справ ЄС.

Ковні запитали, чи не допускає він більшого ризику гібридних атак проти інфраструктури Ірландії за її участь у навчальній місії для українських військових. Він відповів, що вважає це малоймовірним.

"Агресор у цій ситуації - Росія. Вони порушують міжнародне право. Це вони порушують Хартію ООН. І це вони мають покласти край конфлікту - залишивши територію України і перейшовши до політичного діалогу замість військових аргументів. І до того, як це станеться, ми маємо підтримувати Україну - країну, яка намагається захистити себе і свій народ", - наголосив Саймон Ковні.

Коментуючи майбутню тренувальну місію ЄС для українських військових, Ковні припустив, що Ірландія, найімовірніше, зі свого боку запропонує навчання для саперів, оскільки має великий досвід у сфері розмінування.

"Наприклад, ми вже брали участь у місії ЄС у Малі - саме з розмінування, як і в інших країнах світу. Тож, гадаю, у цій сфері ми можемо запропонувати Україні таке спеціалізоване навчання", - сказав він.

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