РФ має покласти край конфлікту - залишивши територію України, - глава МЗС Ірландії Ковні
Міністр закордонних справ Ірландії Саймон Ковні сказав, що для завершення війни в Україні потрібно, щоб Росія - як агресор - забрала свої війська з території України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це він сказав у коментарі ЗМІ перед зустріччю міністрів закордонних справ ЄС.
Ковні запитали, чи не допускає він більшого ризику гібридних атак проти інфраструктури Ірландії за її участь у навчальній місії для українських військових. Він відповів, що вважає це малоймовірним.
"Агресор у цій ситуації - Росія. Вони порушують міжнародне право. Це вони порушують Хартію ООН. І це вони мають покласти край конфлікту - залишивши територію України і перейшовши до політичного діалогу замість військових аргументів. І до того, як це станеться, ми маємо підтримувати Україну - країну, яка намагається захистити себе і свій народ", - наголосив Саймон Ковні.
Коментуючи майбутню тренувальну місію ЄС для українських військових, Ковні припустив, що Ірландія, найімовірніше, зі свого боку запропонує навчання для саперів, оскільки має великий досвід у сфері розмінування.
"Наприклад, ми вже брали участь у місії ЄС у Малі - саме з розмінування, як і в інших країнах світу. Тож, гадаю, у цій сфері ми можемо запропонувати Україні таке спеціалізоване навчання", - сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
У нього спитали, чи не боїться він помсти парашної ********* через навчання українських військових.
Він відповів, що для закінчення війни парашна ********* має вивести війська з України.
на городі бузина, а в Києві дядько?