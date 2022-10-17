"Укроборонпром" завершує розробку ударного дрону з дальністю ураження в 1000 км. ФОТО
Державний концерн "Укроборонпром" анонсував завершення розробки нового озброєння. Ймовірно йдеться про ударний дрон.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укроборонпром.
"Дальність - 1000 км, вага бойової частини - 75 кг. Завершуємо розробку.
Сьогодні Київ вчергове зазнав атаки ударних безпілотників "Герань-2", відомих як "Шахед-136". Більшість ворожих БПЛА були успішно знищені. На жаль, не всі.
ЗСУ перемагають на полі бою, а тому атаки повітряними "мопедами" – ніщо інше, як агонія російської федерації. Залякування, терор цивільних мирних людей – їхні ниці методи.
Укроборонпром працює у посиленому режимі з часу повномасштабного вторгнення. Ми практично нічого вам не розповідаємо (так треба, повірте), але це "нічого" успішно працює на полі бою, а ще деяке "нічого" раз за разом проходить успішні випробування", - йдеться в повідомленні.
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Россия 3 июля 2019, официально https://www.dw.com/ru/%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%82-%D0%B2-%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BE-%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%B4/a-49235555 вышла из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).( Договор от 1987ссср втом чисеУкраина ) Президент рф подписал закон, согласно которому возобновление участия в этом договоре является прерогативой главы государства. Закон был принят Госдумой рф 18 июня и одобрен Советом Федерации 26 июня.
Выход США из договора с россией о РСМД дает Украине возможность создать собственные неядерные ракетные силы средней и малой дальности Баллистическая ракета средней дальности (БРСД) - это баллистическая или крылатая ракета наземного базирования, дальность которой составляет от 1000 до 5500 километров.
В УКРАЇНСЬКОГО ВИРОБНИКА.
«Народна помста». Українці за добу зібрали 352 млн грн на дрони-камікадзе
Головною особливістю RAM II UAV є активна система візуального відстеження об'єкту, що дозволяє зафіксувати ціль за допомогою відео, яке передається в реальному часі з бортової відеокамери і стежити за ціллю до удару. Оператор може виявляти цілі за допомогою гіростабілізованої камери Full-HD з 10-кратним оптичним збільшенням.
БПЛА працює від електричного двигуна з низьким рівнем шуму. Повністю заряджений БПЛА з 4-кг бойовою частиною може діяти на відстані 30 км від місця запуску і виконувати як спостереження, так і бойові завдання.
Презентація першої моделі https://uk.wikipedia.org/wiki/RAM_UAV RAM UAV відбулась у лютому 2018 року на виставці в Абу-Дабі.
Саме така дальність необхідна для України і такими ракетами можна дістати Москву
Иранские террористы передали рашистам несколько сотен беспилотников и передают баллистические ракеты, а баллистические ракеты всегда очень трудно перехватывать.
До Украины доехала только одна система IRIS-T, а местоположение всех украинских заводов давно известны. И тут Укроборонпром заявляет о разработке, скорее всего, такого же беспилотника, как у иранцев, потому что он - проще пареной репы.
То Геращенко гений сообщил, что кацапы не попали, куда целились, а теперь Укроборонпром по сути пригласил уничтожить все украинские заводы, на которых это оружие может производиться. Даже не дождались, пока эти заводы прикроют NASAMSами.
Вы сначала долбаните по кремлю, а потом - даже потом не сообщайте, что сами это произвели, а потролльте, как обычно, а кацапы пусть сами выясняют, что это было и кто его произвёл.
Меньше пиара - больше дела! От того, что мы не знаем, чем ударили по аэродромам в Крыму, радость ничуть не уменьшилась! Вот так бы просто и продолжали ударять по военным целям, а после войны рассказали, что это было.
В первом же этапе войны кацапы ударили по "Артёму" и другим заводам, так пусть думают, что все эти заводы утратили возможность производить что-то серьёзное, иначе будут долбить по ним постоянно - остатками своих ракет, иранскими беспилотниками, иранскими баллистическими ракетами.
P.S. От уроков тоже нужно отдыхать, в школах между уроками есть переменки!
4 HIMARS, 2 NASAMS, через 2 года еще 6
В Афганистане, подарили намного больше техники - включая самолеты и вертолеты
Но в начале,
нам очень жаль, чере 3 дня будет конец,
посольство закрываем
президенту предлагем эмигрировать
Без разницы сколько были в Афганистане,
но бросили своих союзников
и оставили много военной техники, бывшим "врагам"
Получается, какието виды техники можно оставить бывшим "врагам",
но эту же технику передать друзьям нельзя, по разным причинам
Пока не пропало, но и явного преимущества пока нет
Сходите к эспертам, и спросите где лендлиз, который они обещали с 1 октября 2022
Хотя в законе о лендлизе нет даты 1 октября 2022
Сами придумали, и всем внушили
ймовірно, ефективна дальність польоту «Shahed-136» становить від 1000 кілометрів з можливістю доставляти бойову частину вагою 50 кг.
замість китайського поставили мотор від Судзукі ?
нам пока не потрібна дальність в 1000км
вполнє хватить 500км но зато можна повисить мощність заряду
250 кг («Вільха»)170 кг («Вільха-М»)170 кг («Вільха-М2»)
Максимальна дальність:до 70 км («Вільха») https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-:2-43 https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-:0-24 https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-:1-25 до 130 км («Вільха-М») https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-:2-43 https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-:0-24 https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-:1-25 до 202 км («Вільха-М2»)
Схоже що чергову "Вільху" допиляли до 1000 км за рахунок зменшення БЧ до 75 кг
Станом на весну 2016 року виготовлені перші льотні зразки крилатої ракети.
Розробником комплексу названо державне київське https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%87_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE) конструкторське бюро «Луч» .
30 січня 2018 року відбулися успішні перші льотні випробування крилатої ракети «Нептун».
На випробуваннях був присутній секретар https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 РНБО України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Олександр Турчинов
Також стало відомо, що носіями ракет «Нептун» стануть ракетні катери https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80_%C2%AB%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B0%C2%BB «Веспа» розробки і виробництва https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83 «Кузні на Рибальському»
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD_(%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0 https://uk.wikipedia.org/wiki/Нептун_(крилата _ ракета)
ракетою та всіма машинами обійшлась Україні лише у 40 млн доларів
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/raketa_neptun_scho_potopila_moskvu_staje_populjarnoju_i_v_ameritsi-6986.html
История создания
Генеральным конструктором «Нептуна» является Олег Коростелев (который за это награжден званием Героя Украины). Создавался он в киевском конструкторском бюро «Луч». Начало разработки - 2018 год.
Проект был реализован в нереально короткие сроки и при минимальном финансировании. Инициаторами и лоббистами создания «Нептуна» была целая группа людей, среди которых можно отметить Петра Порошенко, Александра Турчинова, Сергея Пашинского и Иванна Винника.
https://itc.ua/articles/chto-izvestno-o-beregovom-komplekse-neptun-kotoryj-podbil-flagman-chf-rf-moskva/
Укроборонпром говорить - розробляєм для ЗСУ ударний дрон
на Цензорі - ну і навіщо про це говорити , треба мовчки , не треба піару , це зрада і фсьопрапало
Укроборонпром мовчить
на Цензорі - ну і де наші дрони , чому немає наших дронів , це зрада і фсьопрапало .
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