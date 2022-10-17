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"Укроборонпром" завершує розробку ударного дрону з дальністю ураження в 1000 км. ФОТО

Державний концерн "Укроборонпром" анонсував завершення розробки нового озброєння. Ймовірно йдеться про ударний дрон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укроборонпром.

"Дальність - 1000 км, вага бойової частини - 75 кг. Завершуємо розробку.

Сьогодні Київ вчергове зазнав атаки ударних безпілотників "Герань-2", відомих як "Шахед-136". Більшість ворожих БПЛА були успішно знищені. На жаль, не всі.

ЗСУ перемагають на полі бою, а тому атаки повітряними "мопедами" – ніщо інше, як агонія російської федерації. Залякування, терор цивільних мирних людей – їхні ниці методи.

Укроборонпром працює у посиленому режимі з часу повномасштабного вторгнення. Ми практично нічого вам не розповідаємо (так треба, повірте), але це "нічого" успішно працює на полі бою, а ще деяке "нічого" раз за разом проходить успішні випробування", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Укроборонпром будує з країною-членом НАТО боєприпасний завод

Укроборонпром завершує розробку ударного дрону з дальністю ураження в 1000 км 01

Автор: 

зброя (7442) Укроборонпром (1732)


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Топ коментарі
+31
вместо бабок на единый бабафон наклепать таких штук и завалить мацкву
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17.10.2022 13:35
+30
Доброго старту! Смерть русні!
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17.10.2022 13:33
+26
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17.10.2022 13:31
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Вогонь!!!
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17.10.2022 13:45 Відповісти
"..працює у посиленому режимі З ЧАСУ МАСШТАБНОГО ВТОРГНЕННЯ..."🤦🤦🤦🤦
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17.10.2022 13:46 Відповісти
Новина гарна, а як щодо відновлення закопаних Зельцом у дороги програм? Саме начасі.
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17.10.2022 13:46 Відповісти
Квадрик?
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17.10.2022 13:47 Відповісти
Читав що на ракети такої дальності Америка косо дивиться. Даже ті екземпляри що при Пороху робилися, були випробування під контролем США, якимись їхніми сенсорами обчіпляна.
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17.10.2022 13:48 Відповісти
Брехня рашиська!
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17.10.2022 14:09 Відповісти
Баллистическая ракета средней дальности (БРСД) - это баллистическая или крылатая ракета наземного базирования, дальность которой составляет от 1000 до 5500 километров. Термин «баллистическая ракета» означает ракету, бóльшая часть полета которой осуществляется по баллистической траектории.Ракета меньшей дальности означает баллистическую или крылатую ракету наземного базирования, дальность которой составляет от 500 до 1000 километров. Термин «крылатая ракета» означает беспилотное, оснащенное собственной двигательной установкой средство, полет которого на большей части его траектории обеспечивается за счет использования аэродинамической подъемной силы.
Россия 3 июля 2019, официально https://www.dw.com/ru/%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%82-%D0%B2-%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BE-%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%B4/a-49235555 вышла из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).( Договор от 1987ссср втом чисеУкраина ) Президент рф подписал закон, согласно которому возобновление участия в этом договоре является прерогативой главы государства. Закон был принят Госдумой рф 18 июня и одобрен Советом Федерации 26 июня.
Выход США из договора с россией о РСМД дает Украине возможность создать собственные неядерные ракетные силы средней и малой дальности Баллистическая ракета средней дальности (БРСД) - это баллистическая или крылатая ракета наземного базирования, дальность которой составляет от 1000 до 5500 километров.
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18.10.2022 00:29 Відповісти
А Чмут, відомий експерт по озброєнню, що каже щодо цього проекту ?
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17.10.2022 13:48 Відповісти
Якраз Притула закуповує.

В УКРАЇНСЬКОГО ВИРОБНИКА.

«Народна помста». Українці за добу зібрали 352 млн грн на дрони-камікадзе
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17.10.2022 14:13 Відповісти
Ніколи не чув що в нас є дрони нашого виробництва. Тоді питання в тому, чому їх закуповує Притула, а не Міноборони.
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17.10.2022 14:24 Відповісти
Притула -то таке !
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17.10.2022 15:22 Відповісти
не притула, а ті хто йому гроші скидує, тобто українці. Майже додатковий податок на війну, але добровільний.
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17.10.2022 15:28 Відповісти
по дронам і супутнику притули були обговорення в іншій статі. І коментатори підкреслювали фінансування проекту "притула" Драгон капітал і соросом. Тож українці якщо й дають гроші, то тягатися можливостями із соросом не зможуть.
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17.10.2022 22:54 Відповісти
RAM II UAV - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%BD-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B5 дрон-камікадзе , ******** безпілотник з баражуючим *********** на базі українського https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0-100 БПЛА «Лелека-100» від компанії «DEVIRO»https://uk.wikipedia.org/wiki/RAM_II_UAV#cite_note-1 [1] . Система призначена для нанесення точних ефективних ударів по ворожих силах та мінімізації супутнього збитку при використанні в міській місцевостіhttps://uk.wikipedia.org/wiki/RAM_II_UAV#cite_note-2 [2] . Запуск комплексу здійснюється з мобільної катапульти.

Головною особливістю RAM II UAV є активна система візуального відстеження об'єкту, що дозволяє зафіксувати ціль за допомогою відео, яке передається в реальному часі з бортової відеокамери і стежити за ціллю до удару. Оператор може виявляти цілі за допомогою гіростабілізованої камери Full-HD з 10-кратним оптичним збільшенням.

БПЛА працює від електричного двигуна з низьким рівнем шуму. Повністю заряджений БПЛА з 4-кг бойовою частиною може діяти на відстані 30 км від місця запуску і виконувати як спостереження, так і бойові завдання.

Презентація першої моделі https://uk.wikipedia.org/wiki/RAM_UAV RAM UAV відбулась у лютому 2018 року на виставці в Абу-Дабі.
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17.10.2022 16:46 Відповісти
А Ви не полінуйтеся глянути в ютубчику інтерв'ю нв з одним з виробників дронів і відразу знайдете відповідь на питання
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17.10.2022 16:50 Відповісти
пд-2 і рав 2 уав. українські ударні дрони.
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17.10.2022 17:28 Відповісти
Дальність на тисячу км це -гарно новина.
Саме така дальність необхідна для України і такими ракетами можна дістати Москву
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17.10.2022 13:50 Відповісти
Ага,и зелупы разрешат его применить по параше и по " братскому стаду" с белопараши,которое закидывает нас ракетами с 24.02,а теперь и дронам. Ждите и не забывайте у зелуп ещё и безвиз с этими *******.
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17.10.2022 13:50 Відповісти
Абы шо-небудь ляпнути супроти ЗЕ ... Сколько платят?
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17.10.2022 17:07 Відповісти
А тобі?
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17.10.2022 17:27 Відповісти
УУряяяяя!!!! когда испытаем подарок оркам?
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17.10.2022 13:51 Відповісти
Доречі, а чого ми не клепаємо аналоги шахідів - драндулетів з гівна і палок? Це ж взагалі кустарна розробка.
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17.10.2022 13:55 Відповісти
Мабуть тому що це зброя терористів, і перемогти вона нам не допоможе. Тому вони і застосовуються не на фронті, а по цивільній інфраструктурі.
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17.10.2022 13:59 Відповісти
https://znaj.ua/war/438351-nova-zagroza-na-peredoviy-iranski-bpla-shahed-136-vzhe-nishchat-ukrajinsku-tehniku-ne-varto-nedoocinyuvati Нова загроза на передовій: іранські БПЛА "Shahed-136" вже нищать українську техніку, не варто недооцінювати
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17.10.2022 14:53 Відповісти
Це якась помийка, а не серйозне джерело інформації...на фото не "шахед 136, а мохаджер-6. І їх реально не багато...
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17.10.2022 16:14 Відповісти
На уламках чітко можна побачити - Герань 2, що є москальскою назвою "Shahed-136". А наверху так, інший БПЛА, Mohajer-6.
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17.10.2022 16:29 Відповісти
Цікаве питання. Треба дешево та 50-100 штук на день
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17.10.2022 14:01 Відповісти
В Украине сейчас нет населённого пункта, надёжно прикрытого ПВО, даже в Киеве продолжают серьёзно повреждать множество объектов критической инфраструктуры.

Иранские террористы передали рашистам несколько сотен беспилотников и передают баллистические ракеты, а баллистические ракеты всегда очень трудно перехватывать.

До Украины доехала только одна система IRIS-T, а местоположение всех украинских заводов давно известны. И тут Укроборонпром заявляет о разработке, скорее всего, такого же беспилотника, как у иранцев, потому что он - проще пареной репы.

То Геращенко гений сообщил, что кацапы не попали, куда целились, а теперь Укроборонпром по сути пригласил уничтожить все украинские заводы, на которых это оружие может производиться. Даже не дождались, пока эти заводы прикроют NASAMSами.

Вы сначала долбаните по кремлю, а потом - даже потом не сообщайте, что сами это произвели, а потролльте, как обычно, а кацапы пусть сами выясняют, что это было и кто его произвёл.
Меньше пиара - больше дела! От того, что мы не знаем, чем ударили по аэродромам в Крыму, радость ничуть не уменьшилась! Вот так бы просто и продолжали ударять по военным целям, а после войны рассказали, что это было.
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17.10.2022 13:57 Відповісти
"Сначала надёжно прикройте системами ПВО заводы-производители вооружений и только потом можно объявлять о производстве эффективного вооружения, а лучше и потом не объявлять, чтобы эти заводы не пытались разрушить".

В первом же этапе войны кацапы ударили по "Артёму" и другим заводам, так пусть думают, что все эти заводы утратили возможность производить что-то серьёзное, иначе будут долбить по ним постоянно - остатками своих ракет, иранскими беспилотниками, иранскими баллистическими ракетами.
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17.10.2022 14:22 Відповісти
Мальчик, или учить уроки! Сборочный и пуско наладочный цех находятся под землёй.
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17.10.2022 16:13 Відповісти
Где бы они ни находились, незачем сообщать о военных разработках. Повторю - безразлично, в Новофёдоровке был Сапсан, Вільха, беспилотник или лазерный луч из космоса, главное - результат и главное - меньше внимания привлекать к оборонпрому, чтобы по нему не начали долбить свежепереданными иранскими ракетами.
P.S. От уроков тоже нужно отдыхать, в школах между уроками есть переменки!
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17.10.2022 16:27 Відповісти
Згоден. Краще б оборонпром відкривали рота, коли це вигідно Україні. А зараз схоже на дешевий піар з цинічним "Ми практично нічого вам не розповідаємо"
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17.10.2022 14:11 Відповісти
А ви знаєте хто там працює і що вони зробили для України. Вони врятували Стугни, Корсари і Богдану,пройшли через пекло тиску оп,де вони ніхто не знає,а що такий проект є,то це не новина
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17.10.2022 14:44 Відповісти

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17.10.2022 17:19 Відповісти
Стратег,однако-всё знает и понимает!! Многа букофф..
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17.10.2022 17:13 Відповісти
випробовавувати виріб виключно по інфраструктурі мацкви.
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17.10.2022 14:02 Відповісти
це, мабуть, новий асфальтоукладальник із ресурсом у 1000км. я майже не іронізую, адже все, що цікавить зелених уйоbків, це дороги та бабло, яке мона на них ********.
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17.10.2022 14:02 Відповісти
Схоже що ми скоріше дочекаємося розробок Укроборонпрому ніж ракет від сцикливих америкосів на якихось 300 км.
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17.10.2022 14:03 Відповісти
Не думаю, що найближчим часом ми чогось дочекаємось цікавого від Укроборонпрому. Ви тільки на це фото подивіться, де немає симетрії і зверху радянський гвинт з прямим шліцом.
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17.10.2022 14:08 Відповісти
Найближчим точно ні. Але навіть якщо через рік, все одно раніше за америкосів.
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17.10.2022 14:11 Відповісти
Різниця тільки в тому що америкоси дають зброю яка реально допомагає у війні. А це виріб виключно для терористичних атак.
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17.10.2022 14:13 Відповісти
А ще різниця в тому, що америкоси повністю контролюють куди можна бити, а куди ні своєю зброєю.
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17.10.2022 14:23 Відповісти
Самое главное, что дают - но дают не все и "ничтожно" мало

4 HIMARS, 2 NASAMS, через 2 года еще 6

В Афганистане, подарили намного больше техники - включая самолеты и вертолеты
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17.10.2022 14:32 Відповісти
А скільки років вони були у Афганістані? То ви дядько чорноротий всепропало
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17.10.2022 14:42 Відповісти
Спасибо, хоть по штучно дают

Но в начале,

нам очень жаль, чере 3 дня будет конец,

посольство закрываем

президенту предлагем эмигрировать

Без разницы сколько были в Афганистане,

но бросили своих союзников

и оставили много военной техники, бывшим "врагам"

Получается, какието виды техники можно оставить бывшим "врагам",

но эту же технику передать друзьям нельзя, по разным причинам

Пока не пропало, но и явного преимущества пока нет

Сходите к эспертам, и спросите где лендлиз, который они обещали с 1 октября 2022

Хотя в законе о лендлизе нет даты 1 октября 2022

Сами придумали, и всем внушили
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17.10.2022 16:32 Відповісти
В калібрах, які коштують багато мільйонів зелених, усі гвинти під прямий шліц.
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17.10.2022 14:39 Відповісти
Во время войны о таком не говорят. Теперь враг будет охотиться за ними. Надо ,чтобы о новом оружии узнали ,например, по факту полного разрушеения моста в Крым
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17.10.2022 14:03 Відповісти
...так цей орган завжди був колискою кремлівської мафії... а зараз під патронатом "смортящого" януковіча ялдака? там в кабінетах портрети путіна і шамана , і лампаси московитів... оманськікнурі чекають поки українці здадуться або загинуть....
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17.10.2022 14:04 Відповісти
"Дальність - 1000 км, вага бойової частини - 75 кг. Завершуємо розробку.


ймовірно, ефективна дальність польоту «Shahed-136» становить від 1000 кілометрів з можливістю доставляти бойову частину вагою 50 кг.



замість китайського поставили мотор від Судзукі ?
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17.10.2022 14:06 Відповісти
Досить і частини мотору мото "днепр".
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17.10.2022 14:21 Відповісти
...ні, знімуть з твого тактичного дівану
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17.10.2022 14:26 Відповісти
Производство можно наладить где то недалеко у друзей, чтобы вывести из под удара, туда же вывезти и специалистов с семьями. Они же и помогут все организовать. Там, кстати и некому будет вставлять палки в колеса. В Украину же привозить либо готовое изделие, либо комплект под отвертку.
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17.10.2022 14:13 Відповісти
Зараз зелене шобло положить розробку під сукно і знову заходиться мародерити на дорогах .
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17.10.2022 14:14 Відповісти
я ще не бачив цієї розробки а зауваження вже маю
нам пока не потрібна дальність в 1000км
вполнє хватить 500км но зато можна повисить мощність заряду
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17.10.2022 14:26 Відповісти
Надіюсь, не новий асфальтоукладчик-імітатор на замовлення ЖЕКу.
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17.10.2022 14:30 Відповісти
Мабудь буде Карпати-5 або Верховина-3.
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17.10.2022 14:32 Відповісти
Маса бойової частини:
250 кг («Вільха»)170 кг («Вільха-М»)170 кг («Вільха-М2»)
Максимальна дальність:до 70 км («Вільха») https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-:2-43 https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-:0-24 https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-:1-25 до 130 км («Вільха-М») https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-:2-43 https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-:0-24 https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-:1-25 до 202 км («Вільха-М2»)

Схоже що чергову "Вільху" допиляли до 1000 км за рахунок зменшення БЧ до 75 кг
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17.10.2022 14:36 Відповісти
Беспилотник это.
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17.10.2022 14:43 Відповісти
ВСЕ БУДЕ УКРАИНА!
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17.10.2022 14:57 Відповісти
У вересні 2015 року, на виставці «https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F_%D1%82%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0 Зброя та безпека -2015», уперше продемонстрували вигляд нової протикорабельної крилатої ракети - як ключового елементу протикорабельного ракетного комплексу «Нептун». Станом на весну 2016 року виготовлені перші льотні зразки крилатої ракети.

Станом на весну 2016 року виготовлені перші льотні зразки крилатої ракети.

Розробником комплексу названо державне київське https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%87_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE) конструкторське бюро «Луч» .

30 січня 2018 року відбулися успішні перші льотні випробування крилатої ракети «Нептун».

На випробуваннях був присутній секретар https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 РНБО України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Олександр Турчинов

Також стало відомо, що носіями ракет «Нептун» стануть ракетні катери https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80_%C2%AB%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B0%C2%BB «Веспа» розробки і виробництва https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83 «Кузні на Рибальському»

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD_(%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0 https://uk.wikipedia.org/wiki/Нептун_(крилата _ ракета)
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17.10.2022 15:08 Відповісти
Герой України Генеральний конструктор - Генеральний директор ДККБ "Луч" Олег Коростельов в інтерв'ю Defense Express повідомив, що розробка всього комплексу РК-360МЦ "Нептун" включно з крилатою

ракетою та всіма машинами обійшлась Україні лише у 40 млн доларів

https://defence-ua.com/weapon_and_tech/raketa_neptun_scho_potopila_moskvu_staje_populjarnoju_i_v_ameritsi-6986.html
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17.10.2022 15:10 Відповісти
Что известно об украинском береговом комплексе «Нептун», который подбил флагман чф рф «Москва»
История создания

Генеральным конструктором «Нептуна» является Олег Коростелев (который за это награжден званием Героя Украины). Создавался он в киевском конструкторском бюро «Луч». Начало разработки - 2018 год.

Проект был реализован в нереально короткие сроки и при минимальном финансировании. Инициаторами и лоббистами создания «Нептуна» была целая группа людей, среди которых можно отметить Петра Порошенко, Александра Турчинова, Сергея Пашинского и Иванна Винника.

https://itc.ua/articles/chto-izvestno-o-beregovom-komplekse-neptun-kotoryj-podbil-flagman-chf-rf-moskva/
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17.10.2022 15:12 Відповісти
Зараз непогано було б мати хочаб декілька готових виробів "Нептун", щоб втопити парочку кацапських кораблів чи підлодку в Чорному морі.
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17.10.2022 16:50 Відповісти
А можна без подробиць?((Ну нахєра цей совковий одобрямс?((Робіть,розробляйте,вбивайте рашистів,але для чого це в кухню та інтернет?((Показати,що почіхалися нарешті?(((
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17.10.2022 20:25 Відповісти
Це якийсь п.здесь .. .
Укроборонпром говорить - розробляєм для ЗСУ ударний дрон
на Цензорі - ну і навіщо про це говорити , треба мовчки , не треба піару , це зрада і фсьопрапало
Укроборонпром мовчить
на Цензорі - ну і де наші дрони , чому немає наших дронів , це зрада і фсьопрапало .
.
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17.10.2022 20:48 Відповісти
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