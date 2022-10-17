Командир батальйону, підполковник Анатолій Родіонов загинув у бою проти російських окупантів

В бою проти російських окупантів загинув командир батальйону, підполковник Анатолій Родіонов.

Про це у Facebook повідомила співробітниця Цензор.НЕТ та його донька Юлія.

"Без зайвих слів. Підполковник Анатолій Родіонов, командир батальйону, мій тато загинув у боях з російською нечистю", - зазначила вона.

Поховання українського захисника відбудеться цього тижня у Дніпрі. Про дату та місце буде повідомлено пізніше.

Анатолій Родіонов - офіцер, сапер, ветеран війни в Афганістані у складі 345 повітряно-десантного полку.

"Ми познайомилися з ним у фейсбуці ще у квітні 2014-го, коли місто було окуповане, він давав точну інформацію про стан справ у місті. ... Він багато допоміг як волонтер при заході українських військ до Покровська, це був вчинок, бо тоді ще не так багато місцевих насмілювались відкрито допомагати військовим. А потім і сам у 50 років пішов на війну. У 2015-му його призначили на посаду командира 13-го батальйону, де було багато випадків порушення дисципліни та невиконання наказів, у підрозділі було чимало скандалів. Але Родіонов зуміг власним прикладом та авторитетом все змінити. Зробив батальйон знову боєздатним", - розповідав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

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