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Новини Окуповані території Війна
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Росіяни перекидають військову техніку через Керченську протоку, біля порома - черга, - представництво президента

крим,черга,пором

Поромною переправою через Керченську протоку з боку Росії намагаються перекидати військову техніку. Через це там утворилися величезні черги.

Про це розповів заступник постійного представника Президента України в АРК Денис Чистіков, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Усім вже відомо, які черги на переправу через Керченську протоку. А утворюються вони зокрема й тому, що пороми перевозять, у першу чергу, російську військову техніку. Тобто як тільки військова техніка прибуває з боку РФ, вся черга зупиняється і чекає. Це викликає невдоволення водіїв вантажівок, місцевого населення. І якщо росіяни не налагодять рух ешелонів залізницею, черги на переправі будуть іще більшими", - зазначив Чистіков.

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Він додав, що у зв'язку з проблемами на переправі окупаційний "мінтранс Криму" рекомендує користуватися так званим сухопутним маршрутом, що проходить через новоокуповані території Херсонської, Запорізької областей. Однак, за словами Чистікова, кримчани бояться їздити цими шляхами.

"Окупанти запевняють, що цей маршрут безпечний, та ми чудово розуміємо, що поруч - лінія зіткнення, ідуть бойові дії, тому гарантувати безпеку не може ніхто", - зазначив він.

Чистіков розповів, що загарбники, очевидно, хотіли прорекламувати цей маршрут і тому публічно оголосили, що "70 вантажних автомобілів організованою групою вирушили з Керченського порту в бік новоокупованих територій".

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"Першу колону вони, мабуть, показово супроводжуватимуть, і вона якось зможе проїхати, а потім все пустять на самоплив і буде важко проконтролювати, чи цей шлях функціонує", - вважає заступник постійного представника Президента України в АРК.

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Крим (14135) черга (224) пором (97) Керченський міст (532)


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Топ коментарі
+20
Нє мона, а нуна!
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17.10.2022 13:57
+13
Грьобані падлюки, лізуть наче таргани з усіх боків.

Переправи треба знищувати разом з фурами, мамулямі та лічінками.
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17.10.2022 14:00
+12
А по паромной переправе бахнуть можно ?
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17.10.2022 13:55
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А по паромной переправе бахнуть можно ?
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17.10.2022 13:55 Відповісти
Нє мона, а нуна!
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17.10.2022 13:57 Відповісти
немає нічого настільки далекобійного.
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17.10.2022 14:17 Відповісти
Неначасі...
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17.10.2022 14:29 Відповісти
Грьобані падлюки, лізуть наче таргани з усіх боків.

Переправи треба знищувати разом з фурами, мамулямі та лічінками.
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17.10.2022 14:00 Відповісти
треба ці колони знищувати.... має бути повна блокада Криму
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17.10.2022 14:04 Відповісти
Стрільба по колоні🤔 Моя улюблена вправа з курсу СУО ("Стрельба, управление огнем",- в ті часи, коли я його вивчав так називався цей предмет) артилерії. Тут головне накрити головну і замикаючу машинку у колоні, а далі, як в пісні, " ...і дєлай с нєй что хочеш..." 😝😝😝😝😝😜🤪
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17.10.2022 14:07 Відповісти
Тобто міст вже не використовують. Колони техніки по мосту проїхати не можуть бо він аварійний і потребує ремонту.
А техніку ори можуть завозити баржами із Новоросійська до Севастополя тільки це довший маршрут ніж по кримському мосту
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17.10.2022 14:23 Відповісти
Чому вони скиглять, можна ж на байдарки груз з фур перевантажити та пливи собі ...
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17.10.2022 14:34 Відповісти
Шкода що Українським нептуном, по ним не можна "жахнути" кілька разів
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17.10.2022 14:47 Відповісти
 
 