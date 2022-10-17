Росіяни перекидають військову техніку через Керченську протоку, біля порома - черга, - представництво президента

Поромною переправою через Керченську протоку з боку Росії намагаються перекидати військову техніку. Через це там утворилися величезні черги.

Про це розповів заступник постійного представника Президента України в АРК Денис Чистіков, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Усім вже відомо, які черги на переправу через Керченську протоку. А утворюються вони зокрема й тому, що пороми перевозять, у першу чергу, російську військову техніку. Тобто як тільки військова техніка прибуває з боку РФ, вся черга зупиняється і чекає. Це викликає невдоволення водіїв вантажівок, місцевого населення. І якщо росіяни не налагодять рух ешелонів залізницею, черги на переправі будуть іще більшими", - зазначив Чистіков.

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Він додав, що у зв'язку з проблемами на переправі окупаційний "мінтранс Криму" рекомендує користуватися так званим сухопутним маршрутом, що проходить через новоокуповані території Херсонської, Запорізької областей. Однак, за словами Чистікова, кримчани бояться їздити цими шляхами.

"Окупанти запевняють, що цей маршрут безпечний, та ми чудово розуміємо, що поруч - лінія зіткнення, ідуть бойові дії, тому гарантувати безпеку не може ніхто", - зазначив він.

Чистіков розповів, що загарбники, очевидно, хотіли прорекламувати цей маршрут і тому публічно оголосили, що "70 вантажних автомобілів організованою групою вирушили з Керченського порту в бік новоокупованих територій".

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"Першу колону вони, мабуть, показово супроводжуватимуть, і вона якось зможе проїхати, а потім все пустять на самоплив і буде важко проконтролювати, чи цей шлях функціонує", - вважає заступник постійного представника Президента України в АРК.