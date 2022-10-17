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Новини Війна
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Щомісяця СБУ фіксує близько 1 тис. дезінформаційних кампаній РФ, перед 24 лютого фіксували близько 200, - Вітюк

россия,путин,пропаганда,телевидение

Інформаційна агресія Російської Федерації проти України почалася задовго до 24 лютого.

Про це розповів начальник департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ Ілля Вітюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми фіксуємо щомісяця близько тисячі дезінформаційних кампаній та акцій Російської Федерації. для порівняння: перед війною це було близько 200 щомісячно", - сказав він.

За його словами, інформаційна агресія РФ почалася ще до 24 лютого.

"Не завжди це така груба пропаганда. Це дуже часто вишукані фейки. Наприклад, про конфлікт президента та головнокомандувача Валерія Залужного. Про те, що зброя, яка надається іноземними партнерами, іде не на фронт, а кажуть, що вона вивозиться до третіх країн. Про те, що Україну вже розміняли, про зради на кожному кроці. Нами встановлено, що це наративи, які запущено спецслужбами РФ. Вони розповсюджуються в підконтрольних телеграм-каналах та інших інтернет-ресурсах. Їх підхоплюють завербовані блогери, так звані лідери громадської думки. В подальшому ця хвиля масштабується ботофермами. Це тисячі акаунтів у соцмережах, які діють як живі люди", - додав Вітюк.

Також, зазначив він, було заблоковано близько 500 YouTube-каналів з аудиторією близько 15 млн осіб. 

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Автор: 

пропаганда (2798) СБУ (12790) фейк (743) кібербезпека (1161) Вітюк Ілля (30)


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сбу краще б 1хбет прикрило назавжди а не констатувало... проявлють гонор там де не треба
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17.10.2022 14:41 Відповісти
Добре що э люди коли завжди знають що і кому краще робити...
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17.10.2022 14:43 Відповісти
зі сторони краще видно.. ви пане мабуть прес-секретар.. по пребаблу
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17.10.2022 14:45 Відповісти
Ото фейкі!!!
Ну як може Залужний мати конфлікт с самим зеленським?!
Залужний - Головнокомандувач ЗСУ,
а зеленське - холуй коломойських єрмакув та іншого лайна.
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17.10.2022 14:56 Відповісти
 
 