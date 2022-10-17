Відключення нових російських банків від SWIFT має стати частиною 9-го пакету санкцій ЄС, - Кулеба

Євросоюз починає роботу над дев’ятим пакетом санкцій проти РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава МЗС Дмитро Кулеба заявив у відеозверненні.

"Тепер розпочинається робота над дев'ятим пакетом ЄС. Я був дуже відвертим. Я, по-перше, дуже конкретно назвав, чого Україна очікує в цьому дев'ятому санкційному пакеті. Це, зокрема, і відключення нових російських банків від SWIFT. Я взагалі не розумію, чому вони припинили це робити, які перешкоди - немає раціональних пояснень цьому. Точніше, є: ми про них знаємо, але вони недостатні", - сказав міністр.

Водночас, додав Кулеба, Україні відомо про те, що деякі країни почали говорити про втому від санкцій.

"Сьогодні я говорив своїм європейським колегам дуже прості слова - що ні українці, ні громадяни ЄС не можуть дозволити собі втому. Як ми не можемо втомитися боротися за нашу державу, європейську безпеку та процвітання, так само вони не можуть втомитися застосовувати санкції", - пояснив глава МЗС.

Кулеба наголосив, що вперше в історії українсько-іранських відносин закликав застосувати санкції проти Ірану. За його словами, ці санкції мають стати сигналом для країн, до яких Росія звертається по військову допомогу.

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