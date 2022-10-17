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Новини Санкції проти Росії Війна
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Відключення нових російських банків від SWIFT має стати частиною 9-го пакету санкцій ЄС, - Кулеба

swift

Євросоюз починає роботу над дев’ятим пакетом санкцій проти РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава МЗС Дмитро Кулеба заявив у відеозверненні.

"Тепер розпочинається робота над дев'ятим пакетом ЄС. Я був дуже відвертим. Я, по-перше, дуже конкретно назвав, чого Україна очікує в цьому дев'ятому санкційному пакеті. Це, зокрема, і відключення нових російських банків від SWIFT. Я взагалі не розумію, чому вони припинили це робити, які перешкоди - немає раціональних пояснень цьому. Точніше, є: ми про них знаємо, але вони недостатні", - сказав міністр.

Водночас, додав Кулеба, Україні відомо про те, що деякі країни почали говорити про втому від санкцій.

"Сьогодні я говорив своїм європейським колегам дуже прості слова - що ні українці, ні громадяни ЄС не можуть дозволити собі втому. Як ми не можемо втомитися боротися за нашу державу, європейську безпеку та процвітання, так само вони не можуть втомитися застосовувати санкції", - пояснив глава МЗС.

Кулеба наголосив, що вперше в історії українсько-іранських відносин закликав застосувати санкції проти Ірану. За його словами, ці санкції мають стати сигналом для країн, до яких Росія звертається по військову допомогу.

Також читайте: Кулеба про повістки для працівників американської Schlumberger в РФ: Треба йти з Росії

Автор: 

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Топ коментарі
+6
Санкції проти Ірану потрібна ввести Україна в першу чергу, а не зерно і дипвідносини.
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17.10.2022 14:57
+5
в касабів на свіфті має бути тільки один банк- трьохлітровий
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17.10.2022 14:54
+4
Відключення рассєї від світу має стати частиною 10го, ювілейного, пакету
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17.10.2022 14:56
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в касабів на свіфті має бути тільки один банк- трьохлітровий
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17.10.2022 14:54 Відповісти
Відключення рассєї від світу має стати частиною 10го, ювілейного, пакету
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17.10.2022 14:56 Відповісти
Санкції проти Ірану потрібна ввести Україна в першу чергу, а не зерно і дипвідносини.
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17.10.2022 14:57 Відповісти
Если бы такие как ТЫ, не старались разругаться с половиной планеты из-за всякой ерунды, то сейчас бы у нас были иранские шахеды и белорусский бензин. Или хотя бы их нейтралитет.

Вот просто пошевели своей головой, и подумай, какой ПРОФИТ Украине от ввода санкций ?
Будет меньше обстрелов ? Нет.
Будет больше денег на покупку иностранного вооружения ? Нет.
Иран прекратит сотрудничать с РФией ? Нет.
Может хотя бы нефти или газа больше получим ? Нет.

Тогда ЗАЧЕМ, дипломатесса диванная ))
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17.10.2022 15:10 Відповісти
Ты еще скажи, что росия от санкций только жиреет. А то давно что то не слышали.
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17.10.2022 15:50 Відповісти
Ошибаешься. Слышали с 2014 года, что "вот вот".

Если отбросить воду, эмоции и популизм, то любой инструмент призван работать на результат, для достижения которого этот инструмент собственно используется. Если же использование инструмента не приводит к результату, то Капитан Очевидность говорит что инструмент не эффективен.

Если мир в качестве результата видит усложнение жизни в РФии - тогда да, санкции работают. Но с таким же успехом можно было насрать на пороге кремля.

Если же результатом хотят видеть поражение РФии в войне - то здесь уже ой. Если санкции даже Ирану не помешали аж настолько что у них оружия больше чем у нас несанкционных, то что уж говорить за огромную РФию ?

Эта инфа есть в открытом доступе. Бабло им как поступало, так и продолжает поступать, а то и больше, потому что цены на нефтепродукты возросли. Ну переориентировались на другие рынки, ну стали использовать прокси в виде Индии, и шо дальше ? Высокотехнологичные товары им продает Китай и Европа с США сквозь Турцию. Да, стало неудобнее, но не критично: их быдло как жило в нищете, так и продолжает жить. Более скажу, у них даже Новатор до сих пор делает Калибры, несмотря на вскукареки оптимистов с нашей стороны.

Вся эта мышиная возня - обыкновенные полумеры, то есть на бумаге оно выглядит хорошо, а на деле результата не приносит, и не принесет.

Рашку надо просто обносить забором по периметру.
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17.10.2022 16:07 Відповісти
Це тхне подоляком
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17.10.2022 16:18 Відповісти
...а біля посольства - організувати звіринець із самих хрюнів, з бантиками
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17.10.2022 15:29 Відповісти
Цікава ідея.
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17.10.2022 15:17 Відповісти
Ну що, після перемоги...можна і відключать, а шо...глубокой обеспокоенности пока достаточно
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17.10.2022 15:32 Відповісти
Мало їм ваших санкцій. Випалити напалмом і залити хлоркою ... як найбільшу заразу на Землі.
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17.10.2022 15:39 Відповісти
 
 