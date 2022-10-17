Відключення нових російських банків від SWIFT має стати частиною 9-го пакету санкцій ЄС, - Кулеба
Євросоюз починає роботу над дев’ятим пакетом санкцій проти РФ.
Як передає Цензор.НЕТ, про це глава МЗС Дмитро Кулеба заявив у відеозверненні.
"Тепер розпочинається робота над дев'ятим пакетом ЄС. Я був дуже відвертим. Я, по-перше, дуже конкретно назвав, чого Україна очікує в цьому дев'ятому санкційному пакеті. Це, зокрема, і відключення нових російських банків від SWIFT. Я взагалі не розумію, чому вони припинили це робити, які перешкоди - немає раціональних пояснень цьому. Точніше, є: ми про них знаємо, але вони недостатні", - сказав міністр.
Водночас, додав Кулеба, Україні відомо про те, що деякі країни почали говорити про втому від санкцій.
"Сьогодні я говорив своїм європейським колегам дуже прості слова - що ні українці, ні громадяни ЄС не можуть дозволити собі втому. Як ми не можемо втомитися боротися за нашу державу, європейську безпеку та процвітання, так само вони не можуть втомитися застосовувати санкції", - пояснив глава МЗС.
Кулеба наголосив, що вперше в історії українсько-іранських відносин закликав застосувати санкції проти Ірану. За його словами, ці санкції мають стати сигналом для країн, до яких Росія звертається по військову допомогу.
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Вот просто пошевели своей головой, и подумай, какой ПРОФИТ Украине от ввода санкций ?
Будет меньше обстрелов ? Нет.
Будет больше денег на покупку иностранного вооружения ? Нет.
Иран прекратит сотрудничать с РФией ? Нет.
Может хотя бы нефти или газа больше получим ? Нет.
Тогда ЗАЧЕМ, дипломатесса диванная ))
Если отбросить воду, эмоции и популизм, то любой инструмент призван работать на результат, для достижения которого этот инструмент собственно используется. Если же использование инструмента не приводит к результату, то Капитан Очевидность говорит что инструмент не эффективен.
Если мир в качестве результата видит усложнение жизни в РФии - тогда да, санкции работают. Но с таким же успехом можно было насрать на пороге кремля.
Если же результатом хотят видеть поражение РФии в войне - то здесь уже ой. Если санкции даже Ирану не помешали аж настолько что у них оружия больше чем у нас несанкционных, то что уж говорить за огромную РФию ?
Эта инфа есть в открытом доступе. Бабло им как поступало, так и продолжает поступать, а то и больше, потому что цены на нефтепродукты возросли. Ну переориентировались на другие рынки, ну стали использовать прокси в виде Индии, и шо дальше ? Высокотехнологичные товары им продает Китай и Европа с США сквозь Турцию. Да, стало неудобнее, но не критично: их быдло как жило в нищете, так и продолжает жить. Более скажу, у них даже Новатор до сих пор делает Калибры, несмотря на вскукареки оптимистов с нашей стороны.
Вся эта мышиная возня - обыкновенные полумеры, то есть на бумаге оно выглядит хорошо, а на деле результата не приносит, и не принесет.
Рашку надо просто обносить забором по периметру.