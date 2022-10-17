Окупанти завдали ракетного удару по Вінниччині, влучання в об’єкт критичної інфраструктури, - ОВА
Окупанти завдали ракетного удару по території Вінницької області.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Вінницької ОВА Сергій Борзов, інформує Цензор.НЕТ.
"Вінницька область знову під ракетним обстрілом. Є влучання по об’єкту критичної інфраструктури. Попередньо - без жертв", - зазначив він.
Більше інформації наразі не відомо.
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Nikolai Chizhevsky
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юрий Шмалько #512164
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Robert Bodnar
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Flying Eagle
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Дмитрий Анатольевич #460218
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