Окупанти завдали ракетного удару по Вінниччині, влучання в об’єкт критичної інфраструктури, - ОВА

Окупанти завдали ракетного удару по території Вінницької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Вінницької ОВА Сергій Борзов, інформує Цензор.НЕТ.

"Вінницька область знову під ракетним обстрілом. Є влучання по об’єкту критичної інфраструктури. Попередньо - без жертв", - зазначив він.

Більше інформації наразі не відомо.

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