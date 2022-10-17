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Новини Війна
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Окупанти завдали ракетного удару по Вінниччині, влучання в об’єкт критичної інфраструктури, - ОВА

ракета,обстріл

Окупанти завдали ракетного удару по території Вінницької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Вінницької ОВА Сергій Борзов, інформує Цензор.НЕТ.

"Вінницька область знову під ракетним обстрілом. Є влучання по об’єкту критичної інфраструктури. Попередньо - без жертв", - зазначив він.

Більше інформації наразі не відомо. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти атакували Вінниччину двома дронами-камікадзе: Сили ППО їх знищили

Автор: 

Вінницька область (1012) обстріл (28303) ракети (4012) енергетика (2582) Борзов Сергій (50)


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Ленд ліз с жовтня ще тільки 17 число
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17.10.2022 15:40 Відповісти
Типу "пекельні санкції" зате з лютого...
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17.10.2022 15:46 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=P5T_0d6-2dc
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17.10.2022 22:23 Відповісти
Дадуть, але тягнутимуть час стільки, скільки захочуть. Це якась західна стратегія така, щоправда на крові українців.
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17.10.2022 15:47 Відповісти
Що досталося талібам від США.
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18.10.2022 05:37 Відповісти
 
 