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Новини
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Парламент України у 2023 році планує витратити на телеканал "Рада" майже 50 млн грн, - нардеп Железняк

рада,телеканал

Український парламент планує витратити на телеканал "Рада" у 2023 році понад 49 млн грн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос")  у телеграмі.

"Згідно з проєктом кошторису парламенту на наступний рік, у 2023 році на телеканал "Рада" планується витратити 49,2 млн грн", - написав нардеп.

Як випливає із проєкту кошторису, оприлюдненого Железняком, фінансування газети "Голос України" становитиме 23,8 млн грн.

Також читайте: Нардепи хочуть кошти від націоналізованих активів спрямувати на свої округи, замість військових потреб, - Железняк

Автор: 

бюджет (2986) Железняк Ярослав (551) телеканал Рада (27)


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Топ коментарі
+19
А волонтеры дроны покупают...
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17.10.2022 15:24
+15
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17.10.2022 15:28
+12
Деньги сравнительно небольшие но и тратятся ни на что. На ветер. Скорее всего ещё и отмоют в два раза больше. Стиль зеублюдков.
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17.10.2022 15:32
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А волонтеры дроны покупают...
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17.10.2022 15:24 Відповісти
недавно відключив телевізор,
ледве зміг через перегруженість провайдєра заявками на відключення через ЗЄ-марафон

ЗЄ-лю породив телевізор, але ЗЄ-ля вбив папу-телевізор
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17.10.2022 15:25 Відповісти
А говорят, что ***** миллиарды на пропаганду тратит. Наше -то ... чем лучше? Тысячи семей без жилья оказались, а эти твари бабло на хер знает, что тратят. Если не воруют, разумеется
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17.10.2022 15:26 Відповісти
Так и выборцы Зели ничем не отличаються от рашистов которые на Пу моляться
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17.10.2022 15:52 Відповісти
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17.10.2022 15:28 Відповісти
Деньги сравнительно небольшие но и тратятся ни на что. На ветер. Скорее всего ещё и отмоют в два раза больше. Стиль зеублюдков.
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17.10.2022 15:32 Відповісти
"Голос України! має бути виключно в онлайн версії як текстовий варіант відео каналу "Рада". Вся ця офіційна інформація і її подача не потребує значних витрат. За всі роки свого існування ці два "джерела інформації" були настільки не цікавими і тупими за змістом та формою подачі матеріалу, що сподіватися на їх трансформацію в щось значиме і впливове в Україні не варто. Це "кладовище талантів" і "притулок бездарних паразитів" від журналістики. Зараз вони зайняті тупою рекламою "найвеличнішого БоНеВтіка" і всіляких подоляків. У всіх адекватних громадян відверте підлабузництво це викликає відразу. Проблема в тому що наші податки йдуть на цей фарс в занадто великих обсягах...
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17.10.2022 15:36 Відповісти
Бо в ОП ламають голову не над забезпеченням Армії, а над тим, як виграти чергові вибори. Тому потрібен повний контроль над СМІ, активна зомбо-самореклама, і в зручний момент оголосити швидкі вибори. Скоріш всього через ДІЮ.
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17.10.2022 15:36 Відповісти
Звісно.... Тож ця ****"унська голова і грязнорота Мосейчу-Скабєєєєєва, мають добре жити. І Коломойський , тим паче. Бидлу , бартер. 95 квартал на голоси при виборо...
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17.10.2022 15:41 Відповісти
Что такое телеканал?
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17.10.2022 15:43 Відповісти
ЗЄльоная канал-лізація в голови українців
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17.10.2022 15:52 Відповісти
Це якийсь сюрреал
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17.10.2022 15:46 Відповісти
так красти під час війни це жорсткий сюр, називається мародерство
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17.10.2022 15:54 Відповісти
Даа! Для призидента- це мало, для блазня-це багато... а для шифіра з єрмаком- тошо нада!
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17.10.2022 16:28 Відповісти
Війна, добровольці, волонтери, пожертви населення... Чому седед т.зв. депутатів немає ініціативи... добровільно, за свій кошт... для приближення перемоги... Наче немає війни! Для чого канал Рада? Невже канал Рада опублікує витрати на утримання депутатів, персоналу ВР? Для чого канал Рада? Як трибуна для самопіару - як особистого, так і групового партійного. Збирання капіталу на наступні вибори. Витрати на ВР, на уряд, на ОП, на... - весь канцелярит має бути мінімізований.
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17.10.2022 16:44 Відповісти
Нема розуму вважай каліка(укр.народна приказка)
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17.10.2022 17:18 Відповісти
Аби не Порошенко
Хоч поржьом
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17.10.2022 18:14 Відповісти
Зеленского только выборы на второй срок волнуют, идет война, волонтеры по гривне на для наших военных собирают и только зеленые твари миллионы на проплаченые каналы тратят, что бы вы горели в аду вместе с рашистами так как вы от них ничем не отличаетесь
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17.10.2022 19:55 Відповісти
копейки. хотя, конечно, зрадазрада.
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18.10.2022 05:07 Відповісти
 
 