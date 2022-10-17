Парламент України у 2023 році планує витратити на телеканал "Рада" майже 50 млн грн, - нардеп Железняк
Український парламент планує витратити на телеканал "Рада" у 2023 році понад 49 млн грн.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") у телеграмі.
"Згідно з проєктом кошторису парламенту на наступний рік, у 2023 році на телеканал "Рада" планується витратити 49,2 млн грн", - написав нардеп.
Як випливає із проєкту кошторису, оприлюдненого Железняком, фінансування газети "Голос України" становитиме 23,8 млн грн.
Топ коментарі
+19 Прощай немытая раССея
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+15 Прощай немытая раССея
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+12 Garry Grant
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ледве зміг через перегруженість провайдєра заявками на відключення через ЗЄ-марафон
ЗЄ-лю породив телевізор, але ЗЄ-ля вбив папу-телевізор
Хоч поржьом